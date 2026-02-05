Riftbound partage des dates et de belles surprises pour les mois à venir

Alors que l'extension Spiritforged sera disponible dans quelques jours à peine, Riftbound promet déjà une belle année 2026 à ses adeptes avec un programme alléchant, un événement majeur et un retour très demandé.

Les cartes françaises de Riftbound et les qualifications régionales prévues dans les prochains mois

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Want to know what's coming to Riftbound this year 👀 Peep the 2026 Roadmap and see what the next 365 days have in store!



2026 Product Roadmap: https://t.co/f7HcmUt2ac pic.twitter.com/tLxMmFNbvW — Riftbound (@playriftbound) February 4, 2026

Trois dates à retenir et le retour confirmé du kit d'initiation Proving Grounds

Avis aux explorateurs de la Faille de l'Invocateur en version papier : l'année 2026 promet d'être chargée pour. Sur la page officielle X/Twitter du jeu de cartes à collectionner, une feuille de route vient d'être publiée avec quelques informations sur les prochaines sorties et événements. Si l'extension Spiritforged est attendue de pied ferme, les yeux sont déjà rivés sur les troisième, quatrième et même cinquième sets du jeu.Pour les joueurs francophones,2026. Aucune date définitive n'a encore été communiquée, mais cette sortie sera très suivie et marquera le début des réimpressions de toutes les extensions dans la langue de Molière.Si l'anglais ne vous fait pas peur et que vous pensez avoir le niveau pour triompher face aux meilleurs joueurs du monde, la mise à jour précise que. L'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique sont concernées, avec notamment 2 épreuves prévues à Lille du 17 au 19 avril et à Barcelone du 21 au 23 août.Cependant, la feuille de route donneLa première date concerne Unleashed, la troisième extension de Riftbound. Mettant Vi à l'honneur, elle seraavec des avant-premières prévues quelques semaines avant sa sortie. Pour ce qui est de la quatrième extension,pour un été placé sous le signe des alliances. Enfin,Enfin, Riot a annoncé qu'un produit rapidement tombé en rupture de stock serait à nouveau disponible dans les prochains mois. Proposé à l'origine sur Riot Games Store, les grandes enseignes et certaines boutiques spécialisées, Proving Grounds est le kit de démarrage du jeu. Ce coffret contientVous pourrez ainsi vous lancer dans l'aventure avec des cartes exclusives !