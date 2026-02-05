Riftbound partage des dates et de belles surprises pour les mois à venir

Alors que l'extension Spiritforged sera disponible dans quelques jours à peine, Riftbound promet déjà une belle année 2026 à ses adeptes avec un programme alléchant, un événement majeur et un retour très demandé.
Avis aux explorateurs de la Faille de l'Invocateur en version papier : l'année 2026 promet d'être chargée pour Riftbound
. Sur la page officielle X/Twitter du jeu de cartes à collectionner, une feuille de route vient d'être publiée avec quelques informations sur les prochaines sorties et événements. Si l'extension Spiritforged est attendue de pied ferme, les yeux sont déjà rivés sur les troisième, quatrième et même cinquième sets du jeu.
Les cartes françaises de Riftbound et les qualifications régionales prévues dans les prochains mois
Pour les joueurs francophones, l'arrivée de la version française de Riftbound sera l'un des grands moments de l'année
2026. Aucune date définitive n'a encore été communiquée, mais cette sortie sera très suivie et marquera le début des réimpressions de toutes les extensions dans la langue de Molière.
Si l'anglais ne vous fait pas peur et que vous pensez avoir le niveau pour triompher face aux meilleurs joueurs du monde, la mise à jour précise que les qualifications régionales vont bientôt être organisées
. L'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique sont concernées, avec notamment 2 épreuves prévues à Lille du 17 au 19 avril et à Barcelone du 21 au 23 août.
Cependant, la feuille de route donne des dates clés pour les trois extensions à venir : Unleashed, Vendetta et Radiance
.
Trois dates à retenir et le retour confirmé du kit d'initiation Proving Grounds
La première date concerne Unleashed, la troisième extension de Riftbound. Mettant Vi à l'honneur, elle sera disponible dès le 8 mai 2026
avec des avant-premières prévues quelques semaines avant sa sortie. Pour ce qui est de la quatrième extension, Vendetta, elle fera ses débuts le 31 juillet 2026
pour un été placé sous le signe des alliances. Enfin, Radiance (le 5e set) est prévu pour le 23 octobre 2026
.
Enfin, Riot a annoncé qu'un produit rapidement tombé en rupture de stock serait à nouveau disponible dans les prochains mois. Proposé à l'origine sur Riot Games Store, les grandes enseignes et certaines boutiques spécialisées, Proving Grounds est le kit de démarrage du jeu. Ce coffret contient tout le nécessaire pour apprendre les bases de Riftbound et pour créer ses premiers decks.
Vous pourrez ainsi vous lancer dans l'aventure avec des cartes exclusives !
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