Riftbound dévoile sa feuille de route pour les prochains mois et de nouveaux produits

Dans le cadre d'un State of the Game, Riftbound (le TCG de League of Legends) a dévoilé ses plans pour les mois à venir avec deux extensions déjà confirmées.

Dans quelques semaines à peine, Riftbound va célébrer son premier anniversaire. En effet, le set Origins a officiellement été lancé le 31 octobre 2025. Si les joueurs français ont dû patienter jusqu'au 29 mai 2026 pour découvrir la version française de cette extension, la version anglophone a rapidement conquis les collectionneurs du monde entier.

Depuis, les extensions françaises ont rattrapé leur retard, notamment avec le récent lancement de Vendetta le 31 juillet dernier. Si la prochaine extension prévue (à savoir Radiance) arrivera le 23 octobre 2026 dans nos magasins, Riftbound voit déjà au-delà de celle-ci. Le TCG vient de dévoiler sa feuille de route pour 2027 et celle-ci promet déjà 4 rendez-vous.

Les deux premières extensions de 2027 de Riftbound officiellement dévoilées

Publiée dans un billet de blog, la feuille de route en question dévoile dans un premier temps les noms des sixième et septième extensions de Riftbound.

L'année 2027 débutera donc sur les chapeaux de roues avec l'extension Legacy, disponible dès le 29 janvier 2027. Celle-ci va mettre en avant plusieurs champions emblématiques et leurs régions d'origine, notamment Demacia, Noxus, Ionia, Piltover, Zaun Freljord et Bilgewater. Mais ses boosters seront légèrement différents et adaptés pour les drafts avec une carte Légende ou Champ de bataille en remplacement de la 7e carte commune de chaque paquet.

Le 30 avril 2027 sera marqué par les débuts de la septième extension de Riftbound, à savoir The Reckoning. Ce set est plus confidentiel, mais il semble qu'il mettra en avant les champions les plus imposants de la Faille, comme Cho'Gath, Aurelion Sol ou encore Shyvana.

Des coffrets inspirés par Magic: The Gathering

En parallèle de ces annonces, il a été annoncé que deux coffrets spéciaux seraient lancés prochainement. Le premier, baptisé « Secret Garden », s'inspire du Secret Lair de Magic en proposant une formule similaire. Les collectionneurs et les joueurs trouveront dans ce produit des illustrations alternatives pour certaines cartes de l'extension Unleashed.

Il contiendra 3 boosters, deux paquets de protège-cartes, deux cartes postales « full art » ainsi que cinq jetons recto-verso à illustration alternative. Cependant, il ne sera proposé à la vente que lors d'événements spéciaux. Quant au second, il prend la forme d'un coffret cadeau disponible en décembre 2026. Il contiendra 16 boosters, 36 cartes de runes brillantes, 100 protège-cartes promotionnels et une carte promotionnelle à illustration alternative représentant Akali.