Riftbound sera disponible en français dans peu de temps

Riot Games et UVS Games ont partagé une nouvelle qui devrait enchanter les amateurs francophones du TCG Riftbound.
Lors de sa révélation, Riot Games et UVS Games avaient annoncé que le jeu de cartes Riftbound
serait proposé en anglais. Disponibles dans l'Hexagone depuis le 31 octobre 2025, les cartes à l'effigie des champions de League of Legends ont rapidement conquis le public malgré des textes dans la langue de Shakespeare. Mais cela est sur le point de changer.
Une version française confirmée pour Riftbound et pour toutes ses extensions à venir
Dans un communiqué de presse partagé le 10 décembre 2025, le créateur et l'éditeur du TCG ont confirmé que Riftbound allait avoir droit à une traduction française.
Il s'agira de la troisième langue proposée pour le jeu de cartes aux côtés de l'anglais et du chinois.
Pour permettre aux petits et aux grands joueurs de profiter de cette localisation et de découvrir Riftbound, l'extension Origines ressortira pour l'occasion avec des traductions en français.
Par la suite, l'extension Spiritforged (Armes spirituelles)
bénéficiera du même traitement. Tous les sets à venir seront ainsi traduits jusqu'à ce que toutes les langues soient au même niveau lors d'un lancement.
Les premières cartes disponibles dans quelques mois
Les équipes de Riot Games et d'UVS Games précisent que : « Nous avons hâte de proposer Riftbound en français, car nous avons reçu des retours très positifs de la part des joueurs francophones, qui sont impatients de pouvoir plonger dans le jeu dans leur langue maternelle. Nous continuerons de chercher des moyens de développer l'accès à Riftbound pour les joueurs grâce à davantage d'expansions régionales et de localisations l'année prochaine
».
En effet, il faudra patienter jusqu'en 2026 pour profiter des versions françaises des cartes de Riftbound. L'extension Origines sera lancée dans le milieu de l'année 2026,
sans date précise pour le moment. Avez-vous hâte de collectionner les cartes françaises des champions de League of Legends ou allez-vous rester sur la version anglaise ? Partagez votre avis dans les commentaires !
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Vivement!