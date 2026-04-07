Riftbound : La date de sortie de la version française du jeu enfin connue

En décembre 2025, Riot Games et UVS Games confirmaient qu'une traduction française de la première extension de Riftbound arriverait cette année dans les rayons. Après de longs mois d'attente, la date de lancement vient d'être dévoilée.
Depuis ses débuts, Riftbound, le TCG dérivé de League of Legends
, est disponible uniquement en anglais. Si ce détail ne dérange pas les collectionneurs et les anglophones, le grand public peut être frustré de ne pas pouvoir jouer avec les versions françaises. Mais Riot Games et UVS Games avaient rassuré le public en annonçant une traduction française pour la première extension du jeu : Origines
.
Il avait été précisé que cette traduction française serait lancée en 2026
et que toutes les autres extensions sorties à ce jour recevraient progressivement le même traitement. Cependant, la date de la version française de Riftbound se faisait désirer. Mais la nouvelle est tombée le 7 avril : vous pourrez ouvrir des boosters d'Origines en version française dans quelques semaines.
Riftbound : Origines disponible en français à la toute fin du mois de mai
Dans un communiqué de presse, Riot Games a dévoilé le calendrier des sorties des 5 extensions de Riftbound en français. Les festivités débuteront le 29 mai prochain
avec le lancement de l'extension Origines. Lors de cette première vague, les joueurs pourront retrouver dans les grandes enseignes et les boutiques spécialisées des boosters, des decks de champions ainsi que Premiers Pas, le coffret d'initiation.
Pendant le reste de l'année 2026, les précédentes extensions sorties auront également droit à leur version française. D'ailleurs, Riot Games a tenu à rappeler l'importance de ce marché auprès de la communauté.
Chengran Chai, producteur exécutif du TCG a ainsi précisé que « La France a une place toute particulière parmi la communauté internationale des joueurs de League of Legends, mais aussi parmi les fans de jeux de cartes à collectionner. Nous avons hâte de voir de nouveaux joueurs se lancer dans l'aventure Riftbound grâce à cette nouvelle traduction ».
Deux doubles lancements simultanés pour les autres extensions du jeu de cartes en français
Le calendrier révèle d'ailleurs non pas une, mais deux surprises de taille qui risquent de faire mal aux collectionneurs du TCG Riftbound. Pour rattraper le retard accumulé, les versions françaises de 2 extensions seront lancées simultanément le 24 juillet 2026
. À cette date, vous pourrez ouvrir des boosters des sets Armes spirituelles et Déchaînement.
Puis le 23 octobre 2026, deux autres extensions auront droit à leur sortie française, à savoir Vendetta et Radiance
. Cette dernière, la cinquième extension du jeu, sera d'ailleurs la première lancée simultanément dans 3 langues différentes (le français, l'anglais et le chinois). Toutes les extensions qui sortiront après celle-ci seront donc disponibles en français en même temps que les autres, ce qui devrait enchanter les amateurs de combats sur Runeterra en version papier.
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