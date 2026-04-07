Riftbound : La date de sortie de la version française du jeu enfin connue

En décembre 2025, Riot Games et UVS Games confirmaient qu'une traduction française de la première extension de Riftbound arriverait cette année dans les rayons. Après de longs mois d'attente, la date de lancement vient d'être dévoilée.

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Deux doubles lancements simultanés pour les autres extensions du jeu de cartes en français

Depuis ses débuts,, est disponible uniquement en anglais. Si ce détail ne dérange pas les collectionneurs et les anglophones, le grand public peut être frustré de ne pas pouvoir jouer avec les versions françaises. Mais Riot Games et UVS Games avaient rassuré le public en annonçantIl avait été précisé que cette traduction française seraitet que toutes les autres extensions sorties à ce jour recevraient progressivement le même traitement. Cependant, la date de la version française de Riftbound se faisait désirer. Mais la nouvelle est tombée le 7 avril : vous pourrez ouvrir des boosters d'Origines en version française dans quelques semaines.Dans un communiqué de presse, Riot Games a dévoilé le calendrier des sorties des 5 extensions de Riftbound en français.avec le lancement de l'extension Origines. Lors de cette première vague, les joueurs pourront retrouver dans les grandes enseignes et les boutiques spécialiséesPendant le reste de l'année 2026, les précédentes extensions sorties auront également droit à leur version française. D'ailleurs, Riot Games a tenu à rappeler l'importance de ce marché auprès de la communauté.Chengran Chai, producteur exécutif du TCG a ainsi précisé que « La France a une place toute particulière parmi la communauté internationale des joueurs de League of Legends, mais aussi parmi les fans de jeux de cartes à collectionner. Nous avons hâte de voir de nouveaux joueurs se lancer dans l'aventure Riftbound grâce à cette nouvelle traduction ».Le calendrier révèle d'ailleurs non pas une, mais deux surprises de taille qui risquent de faire mal aux collectionneurs du TCG Riftbound. Pour rattraper le retard accumulé,. À cette date, vous pourrez ouvrir des boosters des sets Armes spirituelles et Déchaînement.Puis. Cette dernière, la cinquième extension du jeu, sera d'ailleurs la première lancée simultanément dans 3 langues différentes (le français, l'anglais et le chinois). Toutes les extensions qui sortiront après celle-ci seront donc disponibles en français en même temps que les autres, ce qui devrait enchanter les amateurs de combats sur Runeterra en version papier.