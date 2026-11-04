Riftbound une nouvelle fois pris pour cible par les scalpeurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2026 à 14h25
Proposé uniquement via un système de tirage au sort, la Riftbound x K/DA: Couture Collection est l'un des coffrets vedettes de cette fin d'année. Mais son prix explose à la revente à cause de revendeurs peu scrupuleux.
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Riftbound une nouvelle fois pris pour cible par les scalpeurs

Au grand désespoir des joueurs et des collectionneurs, les scalpeurs n'hésitent pas à se ruer sur les produits les plus recherchés de tous les TCG disponibles sur le marché. Si le TCG Pokémon est régulièrement concerné par le phénomène, One Piece et Lorcana ont aussi été victimes de revendeurs peu scrupuleux ces dernières semaines.

Riftbound n'échappe pas à ce phénomène controversé. Comme souvent, un produit collector ou contenant un personnage très populaire est recherché. Au lancement du titre, les produits les plus prisés étaient le coffret d'apprentissage Provind Grounds et le set Arcane. Mais aujourd'hui, la nouvelle victime est la Riftbound x K/DA: Couture Collection.

Le coffret Riftbound x K/DA: Couture Collection : un objet aussi beau que rare

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Ce superbe coffret, destiné aux collectionneurs et aux admirateurs du groupe K/DA, contient une boîte pour deck, un tapis de jeu exclusif, des protège-cartes, des dés et un porte-clé. Mais l'élément le plus important est un lot de 5 cartes en édition limitée représentant les 4 membres du groupe ainsi qu'une carte champ de bataille montrant une scène de concert.

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Afin de lutter contre les bots et les comptes abusifs, Riot avait mis en place un système de tirage au sort pour l'achat de ce coffret collector de Riftbound. Les personnes intéressées avaient un délai très court pour s'inscrire. Les plus chanceux ont reçu une réponse positive dans leur boîte mail et n'avaient que 24 heures pour valider leur achat.

Si le système est plus juste sur le papier, il a rendu le coffret encore plus difficile à obtenir et donc plus cher à la revente

Un coffret vendu jusqu'à quatre fois plus cher sur certains sites de revente

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Le phénomène est visible en France sur toutes les plateformes de revente entre particuliers. Sur eBay, le coffret Riftbound x K/DA: Couture Collection est déjà proposé entre 200 et 545 euros en fonction des vendeurs. Certaines annonces montrent déjà le coffret, mais d'autres n'hésitent pas à utiliser une capture d'écran de la validation de commande pour créer leur annonce. 

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Vinted propose également son lot d'annonces avec des coffrets parfois proposés à plus de 700 euros. La frustration est donc immense pour la communauté car ce coffret n'était proposé qu'en édition limitée et qu'il est déjà en rupture de stock. Aucun réassort n'a été annoncé par Riot, ce qui pousse certains acheteurs à craquer malgré les prix abusifs.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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