Riftbound : Mauvaise nouvelle si vous avez précommandé le set Arcane

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 janvier 2026 à 12h44
Proposé en édition limitée, le coffret du set Arcane de Riftbound aurait du arriver au pied des sapins de nombreux amateurs du TCG de League of Legends. Mais il semble que ce dernier soit victime d'un petit contretemps.
Riftbound : Mauvaise nouvelle si vous avez précommandé le set Arcane
Entre sa première extension, ses decks et le coffret d'apprentissage Provind Grounds, le TCG Riftbound a proposé une première vague de produits qui se sont écoulés en quelques jours à peine.

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Si les joueurs attendent désormais l'arrivée de la deuxième extension du jeu, d'autres guettent un colis précieux dans leur boîte aux lettres. Cependant, leur attente pourrait bien être prolongée de quelques semaines. 

La box Arcane, le premier coffret collector imaginé pour Riftbound

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Au début du mois de septembre 2025, la boutique en ligne Riot Games a lancé les précommandes d'un coffret spécial de Riftbound : la box Arcane. Similaire au Secret Lair de Magic: The Gathering, ce coffret contient 6 cartes avec des illustrations exclusives représentant les héros de la série éponyme. Possédant toutes un rendu Foil et présentées dans un coffret noir et doré, ce produit proposé en édition limitée a rapidement été en rupture de stock. 

Même si les cartes contenues dans la box Arcane sont en anglais, beaucoup ont commandé ce set exclusif car il est le premier proposé par Riftbound. Mais il devait également être livré aux joueurs à la fin de l'année 2025. La production du coffret a été retardée et certains clients ont d'ailleurs déjà reçu un mail annonçant une nouvelle date de livraison. 

Une arrivée prévue dans les boîtes aux lettres en même temps que la nouvelle extension du jeu ?

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Dans les images partagées sur Reddit, le mail indique que les premiers exemplaires de la box Arcane de Riftbound seront livrés à partir de la mi-février 2026. Cependant, les expéditions seront certainement étalées sur plusieurs semaines, contraignant certains joueurs à recevoir le coffret collector potentiellement en mars, voire en avril. 

Regarding Your Pre-Order for Riftbound: League of Legendsᵀᴹ Arcane Box Set from the Riot Games Merchandise Store
byu/HarpoonTheMoon inriftboundtcg

La date de la mi-février ne semble d'ailleurs pas anodine. En effet, Riot Games compte lancer Spiritforged (la deuxième extension du TCG Riftbound) dès le 13 février 2026 aux États-Unis et certainement dans les jours qui suivent en France. Si vous attendez les deux produits, préparez-vous à un mois de février bien chargé.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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