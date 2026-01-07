Riftbound : Mauvaise nouvelle si vous avez précommandé le set Arcane



le 07 janvier 2026 à 12h44 Publié par Justine Manchuelle le 07 janvier 2026 à 12h44

Proposé en édition limitée, le coffret du set Arcane de Riftbound aurait du arriver au pied des sapins de nombreux amateurs du TCG de League of Legends. Mais il semble que ce dernier soit victime d'un petit contretemps.