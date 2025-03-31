Riftbound, le TCG de Riot a enfin un nom et sortira en 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 mars 2025 à 18h22
Le Projet K devient Riftbound. Riot Games en dit plus sur le lancement de son jeu de cartes à collectionner basé sur l'univers de LoL.
Riftbound, le TCG de Riot a enfin un nom et sortira en 2025
En décembre 2024, Riot Games annonçait l'arrivée d'un jeu de cartes physique inspiré de l'univers de LoL. Le Projet K avait ainsi été brièvement présenté, et nous avions par exemple appris que Viktor, Jayce ou même Yasuo se joindraient à vos futures parties. Quelques mois plus tard, le 31 mars 2025, une nouvelle vidéo a été partagée sur les réseaux : Riftbound sortira finalement dans les pays anglophones cette année.

Riftbound sortira dans les pays anglophones en 2025, le design des cartes a été repensé

Le TCG de Riot Games fait parler de lui depuis septembre dernier, mais beaucoup avaient été déçus d'apprendre que seule la Chine connaîtrait son lancement en 2025. Contre toute attente, une vidéo publiée par le développeur en mars 2025 enthousiasme la communauté. En effet, le Projet K a désormais un nom, Riftbound, et tous les pays anglophones pourront commencer à collectionner les cartes et partager des moments conviviaux avec leurs proches en 2025. Riftbound sera néanmoins disponible d'abord en Chine, car une fenêtre de sortie a été fixée à l'été 2025, mais s'étendra à d'autres territoires un peu plus tard.

Miniature vidéo

Dans la vidéo, le directeur du jeu, Dave Guskin et le producteur exécutif Chengran Chai, ont fait part des avancées réalisées depuis décembre. Exit le bordures blanches, une refonte du design des cartes a été opérée à la suite des retours des joueurs, et la première collection sera intitulée « Origins ».

carte-yasuo
Notez aussi que Jinx, Viktor et Lee Sin feront partie des personnages qui seront accessibles dès le début, tout comme certaines de leurs compétences bien connues des joueurs de LoL, par exemple la Super roquette de la mort ! de Jinx.


Le duo a aussi confirmé le partenariat avec UVS, une entreprise spécialisée dans l'édition et la distribution de TCG, et sera en charge du déploiement mondial du jeu. Pour en savoir plus sur le lancement de Riftbound, il faudra toutefois patienter encore un peu puisque Riot Games s'est montré quelque peu avare en détails. La France n'a pas encore été évoquée, mais nous pouvons imaginer qu'elle fera sans doute partie des priorités du développeur une fois que les sorties aux États-Unis et au Royaume-Uni auront été effectuées.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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