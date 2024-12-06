LoL : Riot Games annonce le Projet K, un JCC basé sur l'univers du MOBA

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 décembre 2024 à 11h32
Un nouveau JCC inspiré du Lore de LoL sortira au cours de l'année 2025. Riot Games a présenté en vidéo le Projet K.
LoL : Riot Games annonce le Projet K, un JCC basé sur l'univers du MOBA
Riot Games ne cesse d'étendre l'univers League of Legends à d'autres supports, et après la diffusion de la dernière saison de la série animée Arcane, le développeur a annoncé l'arrivé d'un jeu de cartes à collectionner (JCC) partout dans le monde, le Projet K.

Le JCC de Riot Games se concrétise, les premières images ont été dévoilées

Le Projet K de Riot Games, un jeu de cartes à collectionner reposant sur l'univers de LoL, sera prochainement d'actualité et proposera aux joueurs de se réunir autour d'une table physiquement pour participer à des parties conviviales en 1v1 ou en 2v2. Dans la vidéo de présentation du JCC, qui devrait sérieusement concurrencer le géant Magic, nous pouvons observer la petite équipe en charge du projet lever le voile sur ses grandes lignes et sur les directions qui seront suivies. 

Miniature vidéo

Le jeu reprendra des personnages bien connus du MOBA, tels que Jinx, Viktor, Jayce, Yasuo ou encore Volibear, et votre tâche principale sera de constituer un deck puissant autour d'eux, et en lien avec les caractéristiques propres à chaque champion.

carte-viktor
Riot Games compte bien faire du Projet K un jeu majeur du type, puisque des compétitions devraient être organisées au fil du temps et suivant l'essor de la communauté. Des tournois à portée internationale pourraient ainsi voir le jour, mais pas tout de suite. En effet, le jeu de cartes sortira d'abord en Chine en début d'année 2025, bien que le développeur ait assuré aux joueurs qu'ils pourront tous en bénéficier dans leur langue maternelle un peu plus tard, une fois qu'un partenaire aura été trouvé pour l'Europe et l'Amérique du Nord. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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