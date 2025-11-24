Riftbound : Découvrez en avant-première une carte de la nouvelle extension « Spiritforged »

Origins, la première extension de Riftbound, n'est disponible que depuis quelques semaines mais les regards sont déjà tournés vers la nouvelle série. D'ailleurs, Riot Games a dévoilé l'une des cartes que vous pourrez (peut-être) obtenir dans ce set.
Disponible depuis le 31 octobre 2025 en France, Riftbound
, le TCG de League of Legends, permet aux héros de quitter la Faille de l'Invocateur pour jouer avec leurs personnages préférés en version papier. La première extension de ce nouveau jeu de cartes à collectionner, simplement baptisée Origins, a d'ailleurs donné quelques sueurs froides car difficile à trouver et très demandée.
Même si les cartes ne sont disponibles qu'en anglais à l'heure actuelle, Riftbound a déjà trouvé son public. Mais si vous avez ouvert vos premiers boosters il y a moins d'un mois, sachez que certains guettent déjà les précommandes de Spiritforged, la deuxième extension du jeu
de cartes de League of Legends. Pour nous faire patienter, une nouvelle carte de cette extension semblant axée autour des esprits a été révélée.
Dauntless Vanguard, une nouvelle carte de Demacia présente dans la prochaine extension de Riftbound
Riot Games a prévu de dévoiler plusieurs cartes de cette nouvelle extension dans les jours qui viennent. Mais les journalistes de GamesRadar+
ont pu faire connaissance en avant-première avec la carte Dauntless Vanguard
(que nous pouvons traduire par Avant-garde intrépide dans la langue de Molière).
Cette unité commune rattachée à la faction de Demacia a un cout de 4 en Énergie et une puissance de 4.
Mais il possède également une capacité étonnante : « Vous pouvez me jouer sur un champ de bataille ennemi occupé. »
. Or, en temps normal, vous ne pouvez pas jouer sur un champ de bataille ennemi occupé avec une unité. Vous pouvez jouer sur les champs de bataille que vous occupez, mais pas sur un champ de bataille ennemi, ni sur votre propre base.
Cette carte apporte donc un twist intéressant à la partie et pourrait intégrer plusieurs decks futurs principalement axés sur les unités.
Que nous réserve Spiritforged et quels champions emblématiques allons-nous croiser dans cette extension ?
Si les unités sont utiles en début de partie, de nombreux joueurs souhaitent surtout connaître les champions de League of Legends qui auront droit à leur version carte dans Riftbound Spiritforged. Pour l'heure, aucun de ces champions n'a encore été dévoilé, mais nous pouvons nous attendre à rencontrer Draven, Jax, Azir, Sivir, Irelia, Lucian et Rumble. Certains visuels de ces héros très appréciés sont d'ailleurs déjà visibles en ligne sur le site officiel du jeu
.
Contrairement à Origins, l'extension Spiritforged sera également plus petite car elle ne contiendra que 221 cartes.
Quant à son lancement, il est prévu pour février 2026 en Occident, avec des cartes toujours en Anglais
à l'heure où ces lignes sont rédigées.
commentaire (0)