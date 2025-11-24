Riftbound : Découvrez en avant-première une carte de la nouvelle extension « Spiritforged »



le 24 novembre 2025 à 17h42 Publié par Justine Manchuelle le 24 novembre 2025 à 17h42

Origins, la première extension de Riftbound, n'est disponible que depuis quelques semaines mais les regards sont déjà tournés vers la nouvelle série. D'ailleurs, Riot Games a dévoilé l'une des cartes que vous pourrez (peut-être) obtenir dans ce set.