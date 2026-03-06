Un autre jeu Resident Evil et d'autres titres Capcom non annoncés prévus d'ici mars 2027 ?

Resident Evil Requiem ne serait pas le seul opus qui doit arriver sur nos consoles dans le courant de l'année. Capcom a prévu de sortir de nouveaux jeux encore non annoncés dans les prochains mois et un nom revient régulièrement dans les conversations.
En ce début d'année 2026, Capcom possède un calendrier assez chargé avec des sorties majeures prévues tous les mois. Alors que Resident Evil Requiem
est en train de terroriser le monde entier, les amateurs de licences Capcom n'auront pas le temps de souffler avec l'arrivée de Monster Hunter Stories 3 le 13 mars et de Pragmata le 17 avril prochain
.
Mais Capcom ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le 1er avril 2026 marquera le début de la nouvelle année fiscale et il semble que l'éditeur-développeur compte sortir de nombreux titres pendant cette période
.
Des titres non annoncés arriveront sur nos consoles dans les prochains mois
Dans le cadre de la présentation du bilan financier du troisième trimestre 2026, plusieurs questions ont été posées aux équipes de Capcom. Relayées dans un document consultable en ligne
, les réponses indiquent que le planning de sorties de Capcom sera également bien rempli pour l'année fiscale qui débutera dans quelques semaines.
L'entreprise précise notamment que plusieurs jeux sortiront entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, mais ils n'ont pas encore été annoncés
.
Cette déclaration fait aujourd'hui l'objet de toutes les spéculations sur les réseaux sociaux et les forums. En effet, à l'exception d'Onimusha: Way of the Sword, de Mega Man: Dual Override et de mises à jour pour Street Fighter VI, aucun autre titre n'a été dévoilé
. Les internautes partagent leurs pronostics en ligne, mais deux noms reviennent régulièrement dans les conversations.
Resident Evil: Code Veronica et le sixième opus d'une licence riche en action évoqués par les joueurs
Le premier est celui de Resident Evil: Code Veronica
. En effet, plusieurs rumeurs (dont une relayée par l'insider Dusk Golem) suggèrent que ce spin-off serait le prochain à recevoir un remake. Sachant que Resident Evil 5 a été mis de côté et que l'opus Requiem est disponible, Code Veronica pourrait donc bien figurer dans le catalogue des sorties 2026-2027 de Capcom. Mais cela reste à confirmer.
Le deuxième nom le plus cité par la communauté est celui de Devil May Cry 6
. Licence prisée des joueurs, la saga de Dante, Vergil et Nero n'a pas accueilli de nouvel opus depuis mars 2019 et le lancement de Devil May Cry 5. Revoir ces personnages serait donc une bonne surprise pour les joueurs, mais elle reste de l'ordre de la spéculation pour le moment…
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