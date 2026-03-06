Un autre jeu Resident Evil et d'autres titres Capcom non annoncés prévus d'ici mars 2027 ?



le 06 mars 2026 à 15h50 Publié par Justine Manchuelle le 06 mars 2026 à 15h50

Resident Evil Requiem ne serait pas le seul opus qui doit arriver sur nos consoles dans le courant de l'année. Capcom a prévu de sortir de nouveaux jeux encore non annoncés dans les prochains mois et un nom revient régulièrement dans les conversations.