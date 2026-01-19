Resident Evil 5 : Une mauvaise nouvelle annoncée pour son remake ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 janvier 2026 à 15h22
Si Capcom continue sur sa lancée des remakes, le prochain projet à rejoindre la liste devrait être Resident Evil 5. Mais l'insider Dusk Golem révèle qu'un autre jeu de la saga lui volerait la vedette en 2026.
Resident Evil 5 : Une mauvaise nouvelle annoncée pour son remake ?
C'est une tradition débutée en 2015 par Capcom en vue de permettre à un plus large public de (re)découvrir sa franchise horrifique. Débutées il y a plus de 10 ans avec la version remasterisée du premier jeu de la saga, les sorties de remakes de Resident Evil se sont enchainées. Les joueurs ont eu droit en 2019 à Resident Evil 2 Remake, à la sortie de Resident Evil 3 Remake en 2020 et au retour du quatrième jeu en 2023. 

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En toute logique, Resident Evil 5 serait donc le futur jeu de la franchise à avoir droit à son remake sur les consoles actuelles. Mais il pourrait bien être mise temporairement de côté par l'éditeur / développeur. Dusk Golem, insider réputé pour la fiabilité de ses sources, va même plus loin en affirmant que le projet ne sera pas officialisé cette année. 

Resident Evil 5 mis de côté, le remake d'un spin-off annoncé dans les prochains mois ?

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Dusk Golem avait déjà été questionné sur ce sujet en juin 2025. À l'époque, il répondait sur X/ Twitter que « ce n'est pas que le remake de RE:5 n'arrivera jamais, c'est juste qu'il n'est pas prévu pour le moment ». Mais ce simple message a donné espoir de voir le jeu arriver dans le courant de l'année, d'autant qu'un mystérieux message partagé par Eva La Dare a semé le doute. Afin de clarifier la situation, l'insider a donc mis en ligne un nouveau message le 17 janvier 2025
Non, il n'y a PAS de remake de Resident Evil 5 qui sera annoncé cette année. En revanche, plus tard cette année, un remake de RE commençant par « (C) » et se terminant par « (ode Veronica) » sera annoncé, je vous le promets.

Des rumeurs qui se multiplient concernant le retour de Resident Evil: Code Veronica

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Dans un autre message, Dusk Golem a précisé que le projet teasé par Eva La Dare était « d'un tout autre genre ». Cependant, l'insider insiste une nouvelle fois sur le remake de Resident Evil: Code Veronica. L'idée est d'ailleurs évoquée en ligne depuis le printemps 2024. En décembre 2025, Dusk Golem ajoutait que ce jeu devrait être lancé en 2027 et dévoilé cette année, après la sortie du très attendu Resident Evil Requiem


Pour l'heure, Capcom n'a toujours rien annoncé mais cela est compréhensible. La promotion de Resident Evil Requiem, dont la sortie est prévue pour le 27 février prochain, est l'un des événements majeurs de l'année pour l'éditeur. Cependant, il est possible que le remake de Resident Evil: Code Veronica (s'il est bien prévu), soit annoncé lors du Summer Games Fest ou pendant un showcase dédié.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaires (2)

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Metal (invité) Le 20/01/2026 à 08:33

S'ils ont deux grammes de jugeote ils vont se focus sur autre chose.
Les épisodes 5 et 6 sont parmis les plus mauvais et moins apprécié de la saga.

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Chechpa (invité) Le 19/01/2026 à 20:25

De toute façon re5 remake finira bien par arriver un jour