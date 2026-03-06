Pragmata : Après six ans de retard, Capcom change une dernière fois la date de sortie

Après de multiples reports depuis son annonce initiale, le jeu d'action spatial de Capcom crée enfin la surprise. Pragmata voit sa date de sortie avancée d'une semaine pour éviter la concurrence.

La conclusion d'un développement particulièrement complexe













PC Édition Standard → 39,49 € au lieu de 60 €, soit 34 % de réduction. Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.

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C'est une nouvelle assez rare dans l'industrie vidéoludique contemporaine pour être soulignée avec insistance. Lors de son événement en ligne Spotlight, l'éditeur japonais Capcom a pris tout le monde de court en annonçant que. Initialement fixée au 24 avril prochain,. Le titre sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PC via la plateforme Steam, ainsi que sur la Nintendo Switch 2. Pour les joueurs les plus impatients qui souhaitent tester les mécaniques de tir, une démo est toujours accessible sur les différentes boutiques en ligne afin de se faire un premier avis concret sur cette aventure spatiale totalement inédite.Cette annonce inattendue vient enfin clore un chapitre long de six années de production. Dévoilé pour la toute première fois lors d'une conférence en 2020,avant de subir une série de reports successifs. Le jeu a d'abord été repoussé à 2023, puis a disparu des radars pour finalement viser cette année 2026. Et si la date de sortie a bougé, c'est cette fois pour une bonne chose, l'état du jeu est suffisamment bon pour que la sortie soit avancée, et éviter ainsi une forte concurrence., Capcom s'assure une fenêtre de lancement particulièrement favorable sur le marché. À l'exception notable de la prochaine extension majeure de Diablo 4 et de quelques créations indépendantes très prometteuses,, d'autant plus que la démo a, semble-t-il, séduite les joueurs.L'entreprise nippone surfe d'ailleurs actuellement sur une dynamique financière exceptionnelle grâce au succès phénoménal de Resident Evil Requiem, qui a écoulé 5 millions de copies en moins d'une semaine etRendez-vous donc le 17 avril sur PC, PS5 Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour découvrir ce nouveau jeu signé Capcom. Vus pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, l'acheter tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sûr :