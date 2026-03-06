Pragmata : Après six ans de retard, Capcom change une dernière fois la date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 mars 2026 à 11h22
Après de multiples reports depuis son annonce initiale, le jeu d'action spatial de Capcom crée enfin la surprise. Pragmata voit sa date de sortie avancée d'une semaine pour éviter la concurrence.
Pragmata : Après six ans de retard, Capcom change une dernière fois la date de sortie
C'est une nouvelle assez rare dans l'industrie vidéoludique contemporaine pour être soulignée avec insistance. Lors de son événement en ligne Spotlight, l'éditeur japonais Capcom a pris tout le monde de court en annonçant que son très attendu jeu futuriste arriverait plus tôt que prévu sur nos écrans. Initialement fixée au 24 avril prochain, la sortie mondiale de Pragmata est désormais officiellement actée pour le 17 avril. Le titre sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PC via la plateforme Steam, ainsi que sur la Nintendo Switch 2. Pour les joueurs les plus impatients qui souhaitent tester les mécaniques de tir, une démo est toujours accessible sur les différentes boutiques en ligne afin de se faire un premier avis concret sur cette aventure spatiale totalement inédite.

La conclusion d'un développement particulièrement complexe

Cette annonce inattendue vient enfin clore un chapitre long de six années de production. Dévoilé pour la toute première fois lors d'une conférence en 2020, le projet mystérieux devait initialement voir le jour en 2022 avant de subir une série de reports successifs. Le jeu a d'abord été repoussé à 2023, puis a disparu des radars pour finalement viser cette année 2026. Et si la date de sortie a bougé, c'est cette fois pour une bonne chose, l'état du jeu est suffisamment bon pour que la sortie soit avancée, et éviter ainsi une forte concurrence.

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En avançant la sortie au 17 avril, Capcom s'assure une fenêtre de lancement particulièrement favorable sur le marché. À l'exception notable de la prochaine extension majeure de Diablo 4 et de quelques créations indépendantes très prometteuses, Pragmata aura le champ totalement libre pour s'imposer dans les classements de ventes, d'autant plus que la démo a, semble-t-il, séduite les joueurs.

L'entreprise nippone surfe d'ailleurs actuellement sur une dynamique financière exceptionnelle grâce au succès phénoménal de Resident Evil Requiem, qui a écoulé 5 millions de copies en moins d'une semaine et s'impose déjà comme le jeu le plus vendu de l'année 2026.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 17 avril sur PC, PS5 Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour découvrir ce nouveau jeu signé Capcom. Vus pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, l'acheter tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sûr :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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