Resident Evil : Un nouveau remake en préparation et une date de sortie déjà évoquée ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 octobre 2025 à 15h32
Les leaks et les rumeurs continuent concernant les projets de remake de la franchise Resident Evil. Le média MP1st évoque notamment un nouveau remake en préparation et ce dernier aurait même déjà une place dans le planning des sorties de Capcom.
Resident Evil : Un nouveau remake en préparation et une date de sortie déjà évoquée ?
L'actualité de Resident Evil a été particulièrement chargée ces dernières semaines. Entre l'officialisation de Resident Evil Requiem et celles concernant les remakes d'anciens opus, la saga capte tous les regards. Mais il semble que Capcom souhaite remettre sur le devant de la scène un autre jeu de la franchise à en croire un leak partagé par MP1st

Un nouveau nom emblématique de la saga pourrait avoir droit à un remake

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Si le remake de Resident Evil 5 ne serait pas concerné par cette vague de rumeurs, l'insider Dusk Golem évoquait en août 2025 le potentiel développement d'une version modernisée de Resident Evil: Code Veronica. Mais le 19 octobre 2025, MP1st a révélé que le préquel de ce jeu serait lui aussi en chantier. Connu sous le nom de code « Project Chamber », Resident Evil 0 pourrait donc rejoindre la longue liste des remakes de la saga

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MP1st aurait d'ailleurs réuni quelques preuves suggérant que cette fuite serait bien réelle. Dans un premier temps, le nom de code du projet est une référence directe au nom de sa protagoniste : Rebecca Chambers.

Ensuite, les journalistes ont découvert la mention de « Project Chambers » dans le CV de Jon McLaren. L'acteur est notamment connu pour avoir prêté sa voix à Star-Lord dans le jeu vidéo Guardians of the Galaxy. MP1st pense que Jon McLaren pourrait interpréter Billy Coen dans ce remake de Resident Evil 0. 

Le remake de Resident Evil 0 lancé peu de temps après celui d'un autre remake de la saga ?

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Mais le détail le plus fou concernant cette rumeur serait que le remake de Resident Evil 0 aurait déjà une fenêtre de sortie. En se fiant aux autres rumeurs déjà émises sur la franchise et sur un mystérieux rapport, deux dates ressortiraient. 

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Resident Evil: Code Veronica pourrait ainsi arriver sur nos consoles début 2027 et le remake de Resident Evil 0 serait lancé courant 2028. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de fuites et de spéculations. Capcom n'a encore rien officialisé et il faudra certainement attendre le lancement de Resident Evil Requiem avant d'en savoir plus.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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