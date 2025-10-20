Resident Evil : Un nouveau remake en préparation et une date de sortie déjà évoquée ?



le 20 octobre 2025 à 15h32 Publié par Justine Manchuelle le 20 octobre 2025 à 15h32

Les leaks et les rumeurs continuent concernant les projets de remake de la franchise Resident Evil. Le média MP1st évoque notamment un nouveau remake en préparation et ce dernier aurait même déjà une place dans le planning des sorties de Capcom.