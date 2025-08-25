Resident Evil : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour des remakes de la saga ?

« si la demande des fans reste forte et que les choses se concrétisent, il est tout à fait possible que cela arrive à l'avenir. Mais pour l'instant, aucun remake de RE5 n'est en préparation.

» En revanche, l'insider a glissé qu'un autre jeu Resident Evil pourrait bien avoir droit à son remake et que son développement avance bien.

Un remake prévu pour un opus très particulier de la franchise Resident Evil ?

« Le remake de Code Veronica se porte à merveille d'après ce que j'ai entendu, à l'image de RE:4 (ce qui est amusant, car il s'agit en grande partie des mêmes personnes). Tellement bien qu'il est en avance sur leur calendrier interne et ils sont très confiants dans leur projet.

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