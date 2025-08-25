Resident Evil : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour des remakes de la saga ?

Après Resident Evil 2: Remake, Resident Evil 3: Remake et celui du quatrième opus, les fidèles de la franchise d'horreur attendent avec impatience des nouvelles des prochains opus remasterisés. Mais les rumeurs risquent d'en décevoir certains et d'en surprendre d'autres.
Les remakes sont désormais une tradition pour les jeux de la franchise Resident Evil
. Toujours développés par Capcom, les 4 premiers jeux de la saga ont déjà eu droit à leur remake, toujours avec 2 ou 3 ans d'intervalle. Après Resident Evil 3: Remake
en 2020, le remake du 4e jeu est arrivé sur nos consoles en 2023. La logique voudrait donc que Resident Evil 5 soit le prochain et qu'il arrive entre la fin 2025 et l'année 2026. Mais la réalité semble toute autre…
Le cinquième opus passé à la trappe malgré le succès de Resident Evil 3: Remake et du 4e jeu ?
Dusk Golem, un insider spécialisé dans les informations liées aux jeux d'horreur, a partagé une nouvelle inquiétante sur X/Twitter. D'après ses sources, aucun remake de Resident Evil 5 ne serait actuellement en préparation
. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de rumeurs et non d'informations officielles provenant du service communication de Capcom.
Si la nouvelle risque de décevoir certains joueurs, Dusk Golem reste confiant.
Il précise dans la même publication que « si la demande des fans reste forte et que les choses se concrétisent, il est tout à fait possible que cela arrive à l'avenir. Mais pour l'instant, aucun remake de RE5 n'est en préparation. » En revanche, l'insider a glissé qu'un autre jeu Resident Evil pourrait bien avoir droit à son remake et que son développement avance bien.
Un remake prévu pour un opus très particulier de la franchise Resident Evil ?
Celles et ceux qui ont eu la Dreamcast, la PS2 ou la GameCube à l'époque ont eu la chance de découvrir Resident Evil: Code Veronica. S'il ne s'agit pas d'un opus numéroté, il s'agit bien d'un jeu de la saga principale prenant place entre les événements de Resident Evil 2: Remake et de Resident Evil 3: Remake. Dans ce titre, les joueurs incarnent Claire Redfield qui se retrouve isolée sur une île mystérieuse.
S'il n'a pas connu le même succès que les jeux numérotés, Resident Evil: Code Veronica aurait bien un remake en cours de développement d'après Dusk Golem
. D'ailleurs, il a déclaré
que « Le remake de Code Veronica se porte à merveille d'après ce que j'ai entendu, à l'image de RE:4 (ce qui est amusant, car il s'agit en grande partie des mêmes personnes). Tellement bien qu'il est en avance sur leur calendrier interne et ils sont très confiants dans leur projet. »
Cela signifie-t-il que Code Veronica pourrait surprendre les joueurs dès l'année prochaine après le lancement de Resident Evil Requiem
? Pour l'heure, il ne s'agit que de spéculations. Mais si cela venait à se concrétiser, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
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