Mario Kart World victime d'un problème majeur qui le rend injouable



le 05 juin 2025 à 12h16 Publié par Justine Manchuelle le 05 juin 2025 à 12h16

Mario Kart World est sans conteste le titre le plus attendu et le premier jeu lancé par les joueurs ayant craqué pour la Nintendo Switch 2. Mais certains ne peuvent pas en profiter à cause d'un code d'erreur.