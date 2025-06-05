Mario Kart World victime d'un problème majeur qui le rend injouable

Mario Kart World est sans conteste le titre le plus attendu et le premier jeu lancé par les joueurs ayant craqué pour la Nintendo Switch 2. Mais certains ne peuvent pas en profiter à cause d'un code d'erreur.
Depuis le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 est officiellement disponible. Si certains étaient présents à minuit devant certaines boutiques pour récupérer la console, d'autres vont l'acheter dans les heures qui viennent si celle-ci n'est pas en rupture de stock. En complément, beaucoup d'entre eux vont craquer pour Mario Kart World
, qu'il soit acheté séparément ou en pack avec la console. Pourtant, l'excitation pourrait rapidement laisser place à la déception.
En effet, de très nombreuses personnes rapportent sur les réseaux sociaux qu'il est impossible de lancer Mario Kart World.
Le jeu serait victime d'un problème de téléchargement rendant impossible le lancement du logiciel.
« Mario Kart World won't download » : une recherche qui a explosé ces dernières heures sur Google
De nombreux messages ont été postés à ce sujet sur Reddit
. Les joueurs expliquent qu'en tentant d'installer le jeu, ils voient ce code d'erreur apparaître à l'écran : 2813-0171
. Or, ce code signifie que le produit n'est pas encore sorti et qu'il est, en théorie, impossible de le télécharger. Pourtant, la date de lancement de Mario Kart World est bien fixée au 5 juin. Beaucoup d'utilisateurs de la console, dépités, cherchent donc des solutions sur Internet et lancent des appels à l'aide auprès de la communauté.
À l'heure actuelle, le phénomène a surtout été constaté aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande,
et la cause de ce code d'erreur est encore inconnue. Il est possible que des joueurs français soient également touchés, mais le souci devrait être corrigé dans les heures qui viennent. Néanmoins, certains utilisateurs suggèrent que le problème serait lié à la version de Mario Kart World que les joueurs ont privilégiée.
Est-ce que tous les potentiels joueurs de Mario Kart World sont concernés par ce problème ?
En analysant les nombreux messages partagés sur les forums et les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont noté que le code d'erreur survenait presque systématiquement sur les bundles proposant la console et la version dématérialisée de Mario Kart World.
Ces packs sont vendus avec un code de téléchargement ou avec Mario Kart World directement préinstallé sur la console. Or, c'est cette dernière qui poserait actuellement problème
.
Cependant, ce souci de pack ne concernerait pas tous les lots vendus. Aux États-Unis, seules les personnes ayant acheté un pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World avec code dans les magasins de l'enseigne GameStop (qui possède Micromania Zing en France) seraient confrontées à ce problème de téléchargement. Les bundles vendus chez Best Buy, une autre grande enseigne américaine, ne seraient pas concernés.
commentaire (0)