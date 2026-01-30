Resident Evil Requiem : Faut-il avoir terminé les précédents jeux pour jouer à ce nouvel opus ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2026 à 14h25
Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux précédents opus de la licence pour parcourir Resident Evil Requiem. Nous vous partageons la réponse.
Resident Evil Requiem : Faut-il avoir terminé les précédents jeux pour jouer à ce nouvel opus ?
La franchise Resident Evil est, comme vous le savez probablement déjà, sur le point d'accueillir un tout nouvel opus, soit Resident Evil Requiem, qui est prévu pour la fin du mois de février 2026. D'ailleurs, le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans et les nouveaux venus sur la licence. Certaines personnes au sein de la communauté se demandent s'il faut nécessairement avoir terminé les précédents jeux Resident Evil avant de jouer à Resident Evil Requiem.

Faut-il avoir joué aux précédents opus de la licence pour faire Resident Evil Requiem ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est non : il n'est absolument pas obligatoire d'avoir parcouru partiellement ou bien entièrement les précédents jeux de la franchise Resident Evil pour jouer à Resident Evil Requiem. D'ailleurs, le directeur de ce nouvel opus, Koshi Nakanishi, a dit quelques mots à ce sujet dans une interview accordée à PlayStation Blog, qui a été partagée sur Twitter/X : 
Le jeu [Resident Evil Requiem] est conçu pour être accessible aux nouveaux venus qui ne connaissent rien de l'incident de Raccoon City et qui n'ont jamais joué à aucun titre Resident Evil auparavant. Si les fans de la série reconnaîtront immédiatement Leon, Grace est un tout nouveau personnage qui n'a jamais affronté de zombies et qui ne connaît rien de l'incident de Raccon City que par le biais de sa mère. Les nouveaux joueurs peuvent se lancer dans leur première aventure Resident Evil aux côtés de Grace.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, vous pouvez tout à fait débuter votre découverte de la licence Resident Evil avec Resident Evil Requiem. Cependant, il se peut que vous passiez à côté de quelques références ou que vous ne saisissiez pas pleinement certains enjeux narratifs de l'opus Requiem.

De ce fait, si vous le voulez et vous le pouvez, plusieurs jeux Resident Evil peuvent être intéressants à parcourir, afin de se préparer à l'arrivée de Requiem. D'ailleurs, dans un article dédié, nous vous listons les titres qui semblent les plus pertinents à faire avant de plonger dans les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem débarque le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 33,99 € au lieu de 70 €, soit 51 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
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    • Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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