Resident Evil Requiem : Faut-il avoir terminé les précédents jeux pour jouer à ce nouvel opus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir joué aux précédents opus de la licence pour parcourir Resident Evil Requiem. Nous vous partageons la réponse.

Faut-il avoir joué aux précédents opus de la licence pour faire Resident Evil Requiem ?

Le jeu [Resident Evil Requiem] est conçu pour être accessible aux nouveaux venus qui ne connaissent rien de l'incident de Raccoon City et qui n'ont jamais joué à aucun titre Resident Evil auparavant. Si les fans de la série reconnaîtront immédiatement Leon, Grace est un tout nouveau personnage qui n'a jamais affronté de zombies et qui ne connaît rien de l'incident de Raccon City que par le biais de sa mère. Les nouveaux joueurs peuvent se lancer dans leur première aventure Resident Evil aux côtés de Grace.

Fresh news on Resident Evil Requiem:



🪚 Chainsaws for everybody

💊 Persistent enemies and items between Grace and Leon

🧟 Reinvented, unpredictable zombies



More in a new Capcom interview: https://t.co/h2I8xTLihB pic.twitter.com/iHrcL5wMio — PlayStation (@PlayStation) January 29, 2026

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PS5

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La franchise Resident Evil est, comme vous le savez probablement déjà, sur le point d'accueillir un tout nouvel opus, soit, qui est prévu pour la fin du mois de février 2026. D'ailleurs, le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans et les nouveaux venus sur la licence. Certaines personnes au sein de la communauté se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est non :. D'ailleurs, le directeur de ce nouvel opus, Koshi Nakanishi, a dit quelques mots à ce sujet dans une interview accordée à PlayStation Blog, qui a été partagée sur Twitter/X :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Cependant,De ce fait, si vous le voulez et vous le pouvez,. D'ailleurs, dans un article dédié, nous vous listons les titres qui semblent les plus pertinents à faire avant de plonger dans les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :