Resident Evil Requiem : Une fuite dévoile l'identité de l'un des personnages jouables

Un détail repéré sur le site d'une célèbre enseigne de jeux vidéo dévoilerait le nom de l'un des nouveaux personnages jouables de Resident Evil Requiem. Ce dernier aurait d'ailleurs bien grandi depuis sa dernière apparition.
Depuis sa présentation officielle, Resident Evil Requiem
multiplie les trailers et les révélations. D'ailleurs, il y a de grandes chances de voir apparaître le titre au cours de la cérémonie des Game Awards 2025, possiblement avec de nouvelles images de gameplay. Mais l'une des interrogations des joueurs concerne les personnages qu'il sera possible de rencontrer ou d'incarner
.
Par le passé, il a été confirmé que Chris Redfield ne serait pas présent dans le neuvième opus de la saga. Mais Sony aurait également dévoilé par erreur la présence de Leon via un listing sur la version portugaise du PlayStation Store
. Aujourd'hui, un nouveau nom est évoqué et il est tiré de l'un des jeux les plus récents de la franchise Resident Evil.
Un personnage du 8e jeu au casting de Resident Evil Requiem ?
Jusqu'à présent, il a été confirmé que les joueurs incarneront Grace Ashcroft, la fille d'Alyssa Ashcroft. Plusieurs images ont d'ailleurs déjà montré l'héroïne en action. Cependant, des yeux attentifs ont partagé sur Reddit
un détail intéressant vu sur la fiche GameStop (équivalent américain de Micromania) du jeu. En effet, il est mentionné que Rosemary Winters, la fille d'Ethan Winters, serait de la partie.
La famille Winters est au centre des intrigues des jeux Résident Evil depuis déjà plusieurs opus. Toutefois, Rosemary est l'une des figures les plus récentes car elle n'est apparue que dans Resident Evil: Village et elle est bébé dans la trame principale. Cependant, elles et ceux qui ont joué au DLC ont pu incarner la petite fille devenue grande grâce à un saut temporel.
Un problème de temporalité évoqué par les admirateurs de la saga
Pour le moment, aucune précision n'a été apportée suite à ces fuites. D'autant que les passionnés de la saga suggèrent que, en se fiant à la chronologie globale de la franchise, Rosemary ne devrait avoir que 10 ans dans Resident Evil Requiem.
Mais ce neuvième jeu pourrait se dérouler sur plusieurs époques. La jeune femme pourrait également apparaître dans un DLC à venir ou être un personnage optionnel du mode Mercenaires
.
Il faudra patienter avant d'avoir le fin mot de cette histoire. Pour l'heure, rappelons que Resident Evil Requiem sera disponible dès le 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (0)