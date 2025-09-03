Resident Evil Requiem : Un personnage apprécié sera aux abonnés absents

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 septembre 2025 à 11h38
Capcom s'est, récemment, prononcé à propos de la présence ou absence d'un personnage culte de la franchise dans Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem : Un personnage apprécié sera aux abonnés absents
Comme vous le savez probablement déjà, au début de l'année 2026, nous pourrons nous plonger dans un tout nouvel opus de la licence Resident Evil, à savoir Resident Evil Requiem. Depuis sa révélation, Capcom dévoile régulièrement de nouvelles informations à propos du titre. D'ailleurs, il y a peu de temps, les développeurs ont confirmé qu'un personnage très apprécié par la communauté ne sera pas dans Resident Evil Requiem.

Ce personnage ne sera pas dans Resident Evil Requiem, c'est acté

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En effet, c'est au micro de GamesRadar que le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, a indiqué que Chris Redfield ne sera très probablement pas présent dans Resident Evil Requiem. Ce dernier a, ainsi, déclaré aux journalistes de GamesRadar : 
Soyez assurés que Chris [Chris Redfield] est certainement en action quelque part dans le monde, mais pour l'instant, nous ne nous intéressons pas vraiment à lui.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il y a de grandes chances que Chris Redfield n'apparaîtra pas dans Resident Evil Requiem, comme il avait pu le faire, notamment, dans Resident Evil Village, pour prêter main forte à Ethan Winters, et ce, avec la BSAA (« Bioterrorism Security Assessment Alliance »).

La présence de Leon S. Kennedy reste encore incertaine

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Bien que Capcom ait déjà expliqué que Leon S. Kennedy, l'un des personnages favoris des joueurs, ne pouvait être le protagoniste de Resident Evil Requiem, beaucoup espèrent que ce dernier sera tout de même présent dans ce nouvel opus, mettant en scène Grace Ashcroft. D'ailleurs, le fait que Requiem nous propose un retour à Raccoon City alimente l'espoir des joueurs et des joueuses. Cependant, les développeurs n'ont pas partagé d'informations officielles allant dans ce sens, laissant ainsi ce souhait sans véritable réponse.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem doit arriver le 27 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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