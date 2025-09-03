Resident Evil Requiem : Un personnage apprécié sera aux abonnés absents

Capcom s'est, récemment, prononcé à propos de la présence ou absence d'un personnage culte de la franchise dans Resident Evil Requiem.

Ce personnage ne sera pas dans Resident Evil Requiem, c'est acté

Soyez assurés que Chris [Chris Redfield] est certainement en action quelque part dans le monde, mais pour l'instant, nous ne nous intéressons pas vraiment à lui.

Gamescom 2025 | We speak to Resident Evil Requiem's director and producer to learn how its horror was shaped by Biohazard, Village, and the Remakes https://t.co/lbMLKIOg6J — GamesRadar+ (@GamesRadar) August 27, 2025

La présence de Leon S. Kennedy reste encore incertaine

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Comme vous le savez probablement déjà, au début de l'année 2026, nous pourrons nous plonger dans un tout nouvel opus de la licence Resident Evil, à savoir. Depuis sa révélation, Capcom dévoile régulièrement de nouvelles informations à propos du titre. D'ailleurs, il y a peu de temps,En effet, c'est au micro de GamesRadar que. Ce dernier a, ainsi, déclaré aux journalistes de GamesRadar :De ce fait, et comme vous l'aurez compris,, comme il avait pu le faire, notamment, dans Resident Evil Village, pour prêter main forte à Ethan Winters, et ce, avec la BSAA (« Bioterrorism Security Assessment Alliance »).Bien que Capcom ait déjà expliqué que Leon S. Kennedy, l'un des personnages favoris des joueurs, ne pouvait être le protagoniste de, beaucoup espèrent que ce dernier sera tout de même présent dans ce nouvel opus, mettant en scène Grace Ashcroft. D'ailleurs, le fait quenous propose un retour à Raccoon City alimente l'espoir des joueurs et des joueuses. Cependant, les développeurs n'ont pas partagé d'informations officielles allant dans ce sens, laissant ainsi ce souhait sans véritable réponse.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver le 27 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.