Resident Evil Requiem : Le personnage le plus apprécié de la licence pourrait bien être de la partie

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
De ce fait, il se pourrait bien que Leon, qui est l'un des personnages les plus appréciés de la franchise Resident Evil, soit dans l'opus Requiem. Ce détail a, depuis, été supprimé. Ainsi, comme vous l'aurez compris, cette information est à prendre avec de grosses pincettes, d'autant plus que Capcom n'a pas confirmé sa présence dans le titre. Il se peut également que les développeurs décident de garder le secret jusqu'au lancement de Resident Evil Requiem, afin de créer la surprise.
Sony just accidentally leaked Leon in Resident Evil Requiem. On the official PlayStation 5 pre-order page for RE9 Deluxe in Poruguese, it accidentally lists a Deluxe Costume for Leon. pic.twitter.com/xKA1Pj0Tm0— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 29, 2025
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