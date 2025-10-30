Resident Evil Requiem : Le personnage le plus apprécié de la licence pourrait bien être de la partie

Il semblerait que l'un des personnages phares de la franchise Resident Evil sera bel et bien dans l'opus Requiem.

Leon dans Resident Evil Requiem ?

Sony just accidentally leaked Leon in Resident Evil Requiem. On the official PlayStation 5 pre-order page for RE9 Deluxe in Poruguese, it accidentally lists a Deluxe Costume for Leon. pic.twitter.com/xKA1Pj0Tm0 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 29, 2025

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Resident Evil Requiem ne mettra pas en scène Chris Redfield

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Depuis la révélation de, et notamment son lien avec Raccoon City, de nombreux joueurs et joueuses espèrent que Leon S. Kennedy sera présent dans cet opus.En effet, comme signalé par l'utilisateur Twitter/X Dusk Golem,: c'est la page PlayStation Store Portugal, dédiée à l'édition Deluxe du jeu, qui aurait vendu la mèche. Sur celle-ci, il aurait été possible de voir qu'un skin était prévu pour Leon.De ce fait,. Ce détail a, depuis, été supprimé. Ainsi, comme vous l'aurez compris, cette information est à prendre avec de grosses pincettes, d'autant plus que Capcom n'a pas confirmé sa présence dans le titre. Il se peut également que les développeurs décident de garder le secret jusqu'au lancement de, afin de créer la surprise.Par le passé, le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, a indiqué que Chris Redfield ne sera probablement pas dans. Ce qui n'est pas si étonnant car ce personnage a déjà eu le droit à son petit moment de gloire dans un opus Resident Evil, dont il n'était pas le protagoniste, c'est-à-dire dans Resident Evil Village.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.