Resident Evil Requiem : Le personnage le plus apprécié de la licence pourrait bien être de la partie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2025 à 11h26
Il semblerait que l'un des personnages phares de la franchise Resident Evil sera bel et bien dans l'opus Requiem.
Resident Evil Requiem : Le personnage le plus apprécié de la licence pourrait bien être de la partie
Depuis la révélation de Resident Evil Requiem, et notamment son lien avec Raccoon City, de nombreux joueurs et joueuses espèrent que Leon S. Kennedy sera présent dans cet opus. Une récente rumeur, et surtout nouvel indice, laisse entendre que Leon pourrait bien être dans Resident Evil Requiem.

Leon dans Resident Evil Requiem ? 

resident-evil-4-leon
En effet, comme signalé par l'utilisateur Twitter/X Dusk Golem, un nouvel indice à propos de l'apparition de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem est récemment apparu sur la Toile : c'est la page PlayStation Store Portugal, dédiée à l'édition Deluxe du jeu, qui aurait vendu la mèche. Sur celle-ci, il aurait été possible de voir qu'un skin était prévu pour Leon.
De ce fait, il se pourrait bien que Leon, qui est l'un des personnages les plus appréciés de la franchise Resident Evil, soit dans l'opus Requiem. Ce détail a, depuis, été supprimé. Ainsi, comme vous l'aurez compris, cette information est à prendre avec de grosses pincettes, d'autant plus que Capcom n'a pas confirmé sa présence dans le titre. Il se peut également que les développeurs décident de garder le secret jusqu'au lancement de Resident Evil Requiem, afin de créer la surprise. 

Chargement du sondage...

0 votant

Resident Evil Requiem ne mettra pas en scène Chris Redfield

resident-evil-requiem-visuel
Par le passé, le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, a indiqué que Chris Redfield ne sera probablement pas dans Resident Evil Requiem. Ce qui n'est pas si étonnant car ce personnage a déjà eu le droit à son petit moment de gloire dans un opus Resident Evil, dont il n'était pas le protagoniste, c'est-à-dire dans Resident Evil Village.

À lire également

Resident Evil Requiem : Un personnage apprécié sera aux abonnés absents

Resident Evil Requiem : Un personnage apprécié sera aux abonnés absents

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem doit arriver le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
RE9 16 juillet 2026

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026

Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
Resident Evil Requiem : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour son DLC ?
RE9 15 juillet 2026

Resident Evil Requiem : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour son DLC ?

Capcom a déjà confirmé que Resident Evil Requiem aurait droit à un DLC. Mais les déclarations d'un célèbre insider risquent de provoquer de véritables montagnes russes émotionnelles si elles sont vraies.
Capcom fait carton plein sur PC avec deux fois plus de ventes que sur consoles
RE9 18 juin 2026

Capcom fait carton plein sur PC avec deux fois plus de ventes que sur consoles

Un nouveau rapport financier indique que les ventes des jeux Capcom sur PC, comme celles de Resident Evil Requiem, représentent une part importante des revenus de l'éditeur-développeur.

commentaire (0)