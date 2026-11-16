Resident Evil Requiem : L'actrice de Grace partage ses espoirs pour le potentiel avenir de son personnage

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 novembre 2026 à 15h05
Angela Sant'Albano, qui incarne Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem, espère que son personnage a de l'avenir et se confie à ce sujet.
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Resident Evil Requiem : L'actrice de Grace partage ses espoirs pour le potentiel avenir de son personnage

Personnage jouable de Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft est incarnée par Angela Sant'Albano, qui a notamment reçu le prix « Best Lead Performer » lors de la cérémonie des Golden Joystick Awards 2026. Bien que Capcom n'est pas encore statué sur l'avenir du personnage, Angela Sant'Albano a partagé ses espoirs à propos de Grace Ashcroft et sa potentielle évolution.

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Angela Sant' Albano parle de l'avenir de Grace Ashcroft

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C'est au micro des journalistes de GamesRadar, et plus précisément après les Golden Joystick Awards 2026, que l'interprète de Grace Ashcroft a dit quelques mots à propos de son personnage. Ainsi, Angela Sant'Albano a expliqué qu'elle aimerait voir l'évolution de la relation entre Grace et Leon, mais aussi celle de Grace et Emily, qui pourrait, dès lors, lui donner « un rôle plus maternel » :

J'aimerais vraiment voir comment sa relation avec Léon va évoluer. Je pense qu'une belle relation de mentorat, presque fraternelle, est en train de se nouer. Et j'ai aussi hâte de savoir ce qui va se passer entre elle et Emily. 

Évidemment, il ne s'agit là que des espoirs de l'interprète de Grace Ashcroft. À ce stade, nous ne savons pas encore si le personnage reviendra dans un prochain et nouveau jeu Resident Evil.

Pas un personnage comme Leon, mais de l'avenir pour Grace, selon son interprète

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Pour autant, Angela Sant'Albano pense « qu'il y encore un long chemin à parcourir avec elle », bien qu'elle ne sera probablement jamais « un personnage à la Leon » :

Je ne pense pas qu'elle deviendra un jour un personnage à la Leon. Elle ne sera jamais une dure à cuire, tu vois, du genre à faire des coups de pied circulaires. Mais je pense vraiment que son courage et son estime de soi grandiront à mesure qu'elle aura davantage confiance en elle et qu'elle se pardonnera toutes ces choses qui, selon moi, la freinent. Je pense donc qu'il y a encore un long chemin à parcourir avec elle.

Reste donc à savoir si Capcom est d'accord avec Angela Sant'Albano et si Grace Ashcroft figurera dans un nouvel opus Resident Evil. Affaire à suivre, donc...

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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