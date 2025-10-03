Resident Evil Requiem reprendra une mécanique de combat appréciée des premiers jeux

Resident Evil Requiem est encore très secret, mais son réalisateur a fait une petite confidence qui devrait plaire à celles et ceux qui ont apprécié Resident Evil 2.
Depuis son officialisation en juin 2025, les informations sur Resident Evil Requiem
ont été distribuées au compte-goutte. Les plus impatients ont notamment appris que le titre de Capcom voulait combler nouveaux venus et vétérans, qu'il proposera la vue à la troisième personne
et qu'il permettra de retourner à Raccoon City. Interrogé par Automaton-Media
, Koshi Nakanishi a donné quelques précisions supplémentaires sur le gameplay de Resident Evil Requiem. D'ailleurs, il serait plus proche de la « mise à niveau » d'un précédent gameplay que de la continuité avec le style de Resident Evil Village
.
Des combats de boss qui forceront les joueurs de Resident Evil Requiem à réfléchir
Koshi Nakanishi a déclaré que l'opus Requiem opterait pour une approche plus survival horreur que les derniers jeux en date de la saga. Loin des jeux d'horreur qui mettent l'accent sur l'action et les tirs en rafale, Resident Evil Requiem veut privilégier la réflexion pour franchir les obstacles, mais aussi pour venir à bout des différents boss présents
sur votre route.
Plutôt que de vaincre les ennemis de manière tape-à-l'œil au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, comme dans les jeux qui mettent l'accent sur le tir, le style est plus proche de Resident Evil et Resident Evil 2, où les joueurs étendent leur zone d'exploration dans un espace clos et surmontent les obstacles en faisant preuve de réflexion.
Cette adaptation du gameplay est d'ailleurs murement réfléchie car elle fait écho à ce dont Grace Ashcroft, le personnage principal de Resident Evil Requiem, est capable de faire ou pas
.
Une caractéristique intimement liée à la condition physique de l'héroïne de cet opus
En effet, Grace ne possède pas le même entrainement ou les mêmes réflexes face aux zombies que des personnages comme Claire ou Léon. Elle devra donc faire face à ces menaces à de multiples reprises avant de pouvoir utiliser des armes pour se battre. Koshi Nakanishi indique que « Grace est d'abord effrayée, mais la situation finit par la faire craquer et elle devient capable de combattre ses ennemis.
» Cela promet des rencontres stressantes dans les premières heures de jeu, mais qui deviendront plus stratégiques au fil de l'aventure.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem doit sortir le 27 février 2026
sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.
commentaire (1)
Très hâte de celui-ci, surtout s'il se rapproche de RE2