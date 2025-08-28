Resident Evil Requiem : Découvrez pourquoi le jeu dispose de la vue à la troisième personne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2025 à 16h14
Resident Evil Requiem va avoir le droit à la vue à la troisième personne pour une raison très précise, récemment expliquée par le directeur du jeu.
Resident Evil Requiem : Découvrez pourquoi le jeu dispose de la vue à la troisième personne
Comme vous le savez probablement déjà, la prochaine entrée dans la franchise Resident Evil est Resident Evil Requiem, qui est prévu pour le mois de février 2026. Ce nouvel opus proposera aux joueurs et aux joueuses de jouer en vue à la première ou à la troisième personne. D'ailleurs, il y a peu de temps, le directeur du jeu a expliqué pourquoi Resident Evil Requiem dispose d'une vue à la troisième personne.

La raison derrière la présence de la vue à la troisième personne dans Resident Evil Requiem

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C'est au micro des journalistes de GamesRadar que le directeur de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, a apporté l'explication quant à la présence de la vue à la troisième personne sur ce nouveau volet. Koshi Nakanishi a, ainsi, déclaré que cette fonctionnalité est présente sur Resident Evil Requiem car Resident Evil 7, qui ne peut se jouer qu'à la première personne, était « trop effrayant » :
En repensant à la perspective à la première personne de Resident Evil 7, je l'ai mise en place afin de rendre le jeu plus immersif et plus effrayant que jamais. Je pense que la plupart des médias et des joueurs s'accordent à dire que c'était un jeu incroyablement effrayant, mais peut-être trop effrayant.
En implantant la perspective à la troisième personne sur Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi espère donc que les joueurs et les joueuses pourront en profiter pleinement : 
Je pense que certaines personnes n'ont pas pu le supporter, et n'ont pas pu le terminer ou ne l'ont même pas commencé. Et c'est quelque chose à laquelle je repense en me disant que je veux m'assurer que les gens puissent profiter de ce jeu. Donc, si vous avez commencé le jeu en vue à la première personne et que vous trouvez que c'est trop intense, alors la vue à la troisième personne est presque un moyen de prendre un peu de recul par rapport à ce niveau d'horreur et de le rendre un peu plus difficile à gérer en ayant le personnage à l'écran comme une sorte d'avatar de vous-même.
Reste à savoir si cela sera apprécié, manette en main. Toutefois, il faut noter que la présence de cette fonctionnalité n'enlèvera pas le côté horrifique de Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem reste une expérience faisant peur

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Malgré la vue à la troisième personne, Resident Evil Requiem demeure un jeu qui fera très certainement peur à de nombreux joueurs et joueuses, habitués ou non à la franchise. Dans ce sens, le directeur du titre a récemment expliqué que l'opus Requiem était « extrême », notamment à cause de son jeu entre tension et relâchement. De plus, la créature présente dans la version démo, proposée lors de la gamescom 2025, s'annonce très angoissante.

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En guise de conclusion, rappelons que Resident Evil Requiem doit sortir le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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