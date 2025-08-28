Resident Evil Requiem : Découvrez pourquoi le jeu dispose de la vue à la troisième personne

Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?
Certaines personnes se demandent si Leon S. Kennedy et Claire Redfield figurent dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Nous vous donnons la réponse.
En repensant à la perspective à la première personne de Resident Evil 7, je l'ai mise en place afin de rendre le jeu plus immersif et plus effrayant que jamais. Je pense que la plupart des médias et des joueurs s'accordent à dire que c'était un jeu incroyablement effrayant, mais peut-être trop effrayant.En implantant la perspective à la troisième personne sur Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi espère donc que les joueurs et les joueuses pourront en profiter pleinement :
Je pense que certaines personnes n'ont pas pu le supporter, et n'ont pas pu le terminer ou ne l'ont même pas commencé. Et c'est quelque chose à laquelle je repense en me disant que je veux m'assurer que les gens puissent profiter de ce jeu. Donc, si vous avez commencé le jeu en vue à la première personne et que vous trouvez que c'est trop intense, alors la vue à la troisième personne est presque un moyen de prendre un peu de recul par rapport à ce niveau d'horreur et de le rendre un peu plus difficile à gérer en ayant le personnage à l'écran comme une sorte d'avatar de vous-même.Reste à savoir si cela sera apprécié, manette en main. Toutefois, il faut noter que la présence de cette fonctionnalité n'enlèvera pas le côté horrifique de Resident Evil Requiem.
"I want to make sure that people enjoy this game" https://t.co/amTG6RF8p2— GamesRadar+ (@GamesRadar) August 27, 2025
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