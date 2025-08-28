Resident Evil Requiem : Découvrez pourquoi le jeu dispose de la vue à la troisième personne

Resident Evil Requiem va avoir le droit à la vue à la troisième personne pour une raison très précise, récemment expliquée par le directeur du jeu.

La raison derrière la présence de la vue à la troisième personne dans Resident Evil Requiem

En repensant à la perspective à la première personne de Resident Evil 7, je l'ai mise en place afin de rendre le jeu plus immersif et plus effrayant que jamais. Je pense que la plupart des médias et des joueurs s'accordent à dire que c'était un jeu incroyablement effrayant, mais peut-être trop effrayant.

Je pense que certaines personnes n'ont pas pu le supporter, et n'ont pas pu le terminer ou ne l'ont même pas commencé. Et c'est quelque chose à laquelle je repense en me disant que je veux m'assurer que les gens puissent profiter de ce jeu. Donc, si vous avez commencé le jeu en vue à la première personne et que vous trouvez que c'est trop intense, alors la vue à la troisième personne est presque un moyen de prendre un peu de recul par rapport à ce niveau d'horreur et de le rendre un peu plus difficile à gérer en ayant le personnage à l'écran comme une sorte d'avatar de vous-même.

"I want to make sure that people enjoy this game" https://t.co/amTG6RF8p2 — GamesRadar+ (@GamesRadar) August 27, 2025

Resident Evil Requiem reste une expérience faisant peur

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Comme vous le savez probablement déjà, la prochaine entrée dans la franchise Resident Evil est, qui est prévu pour le mois de février 2026. Ce nouvel opus proposera aux joueurs et aux joueuses de jouer en vue à la première ou à la troisième personne. D'ailleurs, il y a peu de temps,C'est au micro des journalistes de GamesRadar que. Koshi Nakanishi a, ainsi, déclaré queEn implantant la perspective à la troisième personne sur, Koshi Nakanishi espère donc que les joueurs et les joueuses pourront en profiter pleinement :Reste à savoir si cela sera apprécié, manette en main. Toutefois, il faut noter que la présence de cette fonctionnalité n'enlèvera pas le côté horrifique deMalgré la vue à la troisième personne,demeure un jeu qui fera très certainement peur à de nombreux joueurs et joueuses, habitués ou non à la franchise. Dans ce sens, le directeur du titre a récemment expliqué que l'opusétait « extrême », notamment à cause de son jeu entre tension et relâchement. De plus, la créature présente dans la version démo, proposée lors de la gamescom 2025, s'annonce très angoissante.En guise de conclusion, rappelons quedoit sortir le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.