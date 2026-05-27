PS Store : De nombreux jeux à prix réduit grâce à la promotion Days of Play (jusqu'au 11 juin 2026)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mai 2026 à 10h45
Le PlayStation Store s'est, récemment, doté de la promotion Days of Play, qui propose de belles réductions sur de multiples jeux, jusqu'au mois de juin 2026.
PS Store : De nombreux jeux à prix réduit grâce à la promotion Days of Play (jusqu'au 11 juin 2026)

Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Days of Play 2026. Celle-ci propose, dès lors, de très belles réductions sur des AAA et des titres indépendants, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. À ce sujet, remarquons que la promotion Days of Play 2026 du PS Store se termine le 11 juin prochain.

La promotion Days of Play du PS Store (jusqu'au 11 juin 2026)

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Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Days of Play 2026 du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.

  • Resident Evil Requiem (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Ghost of Yotei (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Split Fiction (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
  • Astro Bot (PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €.
  • Resident Evil Remake Trilogy (PS4 et PS5) → 29,69 € au lieu de 89,99 €.
  • Starfield (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 24,49 € au lieu de 69,99 €.
  • The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Mafia: The Old Country (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Borderlands 4 (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Phasmophobia (PS5) → 13,29 € au lieu de 18,99 €.
  • Silent Hill f (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Cairn (PS5) → 23,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Stray (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

Miniature vidéo

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  • Carte PS Store 50 €47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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