PS Store : De nombreux jeux à prix réduit grâce à la promotion Days of Play (jusqu'au 11 juin 2026)
le 27 mai 2026 à 10h45
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Days of Play 2026. Celle-ci propose, dès lors, de très belles réductions sur des AAA et des titres indépendants, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. À ce sujet, remarquons que la promotion Days of Play 2026 du PS Store se termine le 11 juin prochain.
La promotion Days of Play du PS Store (jusqu'au 11 juin 2026)
Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Days of Play 2026 du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
- Resident Evil Requiem (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
- Ghost of Yotei (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.
- Split Fiction (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.
- Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
- Astro Bot (PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €.
- Resident Evil Remake Trilogy (PS4 et PS5) → 29,69 € au lieu de 89,99 €.
- Starfield (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
- Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 24,49 € au lieu de 69,99 €.
- The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
- Mafia: The Old Country (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.
- Borderlands 4 (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
- Phasmophobia (PS5) → 13,29 € au lieu de 18,99 €.
- Silent Hill f (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
- Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
- Cairn (PS5) → 23,99 € au lieu de 29,99 €.
- Stray (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
- Carte PS Store 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PS Store 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PS Store 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PS Store 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PS Store 25 € → 23,79 € au lieu de 25 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PS Store 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
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