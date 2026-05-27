PS Store : De nombreux jeux à prix réduit grâce à la promotion Days of Play (jusqu'au 11 juin 2026)

Le PlayStation Store s'est, récemment, doté de la promotion Days of Play, qui propose de belles réductions sur de multiples jeux, jusqu'au mois de juin 2026.

Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Days of Play 2026. Celle-ci propose, dès lors, de très belles réductions sur des AAA et des titres indépendants, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. À ce sujet, remarquons que la promotion Days of Play 2026 du PS Store se termine le 11 juin prochain.

La promotion Days of Play du PS Store (jusqu'au 11 juin 2026)

Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Days of Play 2026 du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.

Resident Evil Requiem (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Ghost of Yotei (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. Split Fiction (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €. Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €. Astro Bot (PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €. Resident Evil Remake Trilogy (PS4 et PS5) → 29,69 € au lieu de 89,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,69 € au lieu de 89,99 €. Starfield (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 24,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 24,49 € au lieu de 69,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Mafia: The Old Country (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €. Borderlands 4 (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €. Phasmophobia (PS5) → 13,29 € au lieu de 18,99 €.

(PS5) → 13,29 € au lieu de 18,99 €. Silent Hill f (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. Cairn (PS5) → 23,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 29,99 €. Stray (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

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