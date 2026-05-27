Resident Evil Requiem : Sa démo est enfin disponible sur tous les supports

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 mai 2026 à 15h21
Indécis ou curieux, sachez que si vous hésitez à craquer pour Resident Evil Requiem, vous pouvez découvrir les premières minutes du jeu grâce à une démo gratuite.
Resident Evil Requiem : Sa démo est enfin disponible sur tous les supports

Capcom a pris l'habitude de proposer des démos gratuites en amont de certaines sorties. Cela permet au public de découvrir le titre, de voir si l'histoire ou le gameplay lui plait avant d'acheter le jeu en question. De plus, le transfert de sauvegarde est généralement proposé pour poursuivre l'aventure là où la démo s'arrête. 

Plusieurs jeux de l'éditeur sortis en 2026 ont eu droit à leur démo comme Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflexion ou Pragmata. Mais Resident Evil Requiem ne proposait pas cet extrait gratuit avant son lancement. Près de trois mois après ses débuts, les curieux peuvent en profiter. 

Testez dès maintenant Resident Evil Requiem sur votre console préférée

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L'annonce a été faite sur le compte X officiel de la franchise le 27 mai 2026. Dès à présent, celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc télécharger gratuitement la démo de Resident Evil Requiem. Pour les versions consoles, la démo est proposée sur PlayStation 5, sur les consoles Xbox Series ainsi que sur la Nintendo Switch 2. 

Si vous préférez jouer sur PC, vous pouvez récupérer la démo depuis l'Epic Games Store ou Steam. Cependant, pensez à prévoir un peu de place sur votre disque dur avant de lancer l'installation. En effet, cette version nécessite 14,7 Go d'espace de stockage (si vous la téléchargez depuis Steam). 

Un petit aperçu du jeu mais sans transfert de progression possible

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Populaire auprès des critiques et du public, cette démo gratuite est l'occasion d'avoir un premier aperçu du neuvième opus de la saga horrifique. Cependant, cette sortie tardive risque d'en décevoir plus d'un. Si Resident Evil Requiem est toujours très apprécié, la hype autour de la sortie du jeu est retombée

Toutefois, l'arrivée de la démo pourra donner envie à certains de frissonner pendant les vacances ou à l'approche d'Halloween, moment idéal pour profiter des jeux d'horreur. Mais attention : si la démo permet de jouer avec les deux personnages, dans des sections qui se situent au début du jeu, la progression ne pourra pas être transférée à l'achat du titre.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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