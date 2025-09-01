Resident Evil Requiem : Le retour à Raccoon City expliqué

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 septembre 2025 à 14h56
Les développeurs de Resident Evil Requiem ont, récemment, apporté des explications concernant le retour à Raccoon City.
Resident Evil Requiem : Le retour à Raccoon City expliqué
Raccoon City est un lieu emblématique pour les fans de la franchise Resident Evil. Présent notamment dans Resident Evil, Resident Evil 2 et Resident Evil 3: Nemesis, ce lieu bien connu de tous et toutes sera bel et bien dans le prochain opus, à savoir Resident Evil Requiem. D'ailleurs, l'équipe de développement est revenue sur le retour de Raccoon City dans Resident Evil Requiem.

Des explications concernant la présence de Raccoon City dans Resident Evil Requiem

resident-evil-requiem-visuel
En effet, dans une interview accordée au site japonais 4Gamer, le directeur du titre, Koshi Nakanishi, a expliqué pourquoi Raccoon City figure dans Resident Evil Requiem. Et l'une des raisons est, d'ailleurs, assez simple : les développeurs voulaient explorer l'impact de l'épidémie, et la destruction, de Raccoon City sur les survivants
Oui, c'est vrai. Ce jeu raconte l'histoire de Grace, mais je voulais aussi décrire ce qui est arrivé aux personnes liées à Raccoon City après les événements.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Resident Evil Requiem ne se contentera pas de raconter l'histoire de Grace : 
À la suite de la mort d'Alyssa, Alyssa, Grace, sa fille, doit faire face à la tragédie et à son propre sentiment d'impuissance. Tout en décrivant son parcours émotionnel, je voulais aussi parler des victimes et des personnes touchées par les événements de Raccoon City. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le titre « Requiem », qui symbolise tout cela.
Évidemment, le fait est que Raccoon City soit dans Resident Evil Requiem alimente l'espoir des fans de voir Leon S. Kennedy.

Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem ?

resident-evil-requiem-visuel-grace-ashcroft
Disponible en tant que personnage jouable dans plusieurs opus, notamment dans Resident Evil 2 (dont l'histoire se déroule à Raccoon City) et Resident Evil 4, Leon S. Kennedy fait partie des favoris. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que Leon sera dans Resident Evil Requiem. À l'heure actuelle, rien n'est sûr. Au mois de juin 2025, Capcom a expliqué que Leon ne pouvait être le protagoniste de Resident Evil Requiem car il est « un mauvais candidat s'il est question d'horreur ».

Pour autant, de nombreuses personnes se demandent si Capcom va, tout de même, intégrer Leon dans Resident Evil Requiem, ne serait-ce que pour une brève apparition (à la manière peut-être de Chris Redfield dans Resident Evil Village, par exemple). Comme vous l'aurez compris, c'est une question qui ne possède pas encore de réponse officielle.

À lire également

Resident Evil : Dans quel ordre faire les jeux ?

Resident Evil : Dans quel ordre faire les jeux ?

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem doit sortir le 27 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?
RE9 18 septembre 2026

Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?

Certaines personnes se demandent si Leon S. Kennedy et Claire Redfield figurent dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Nous vous donnons la réponse.
Resident Evil : Son adaptation sur grand écran séduit les critiques au point de rafler un titre inattendu
RE9 17 septembre 2026

Resident Evil : Son adaptation sur grand écran séduit les critiques au point de rafler un titre inattendu

Alors qu'il est arrivé en salles il y a quelques heures à peine, les premiers avis concernant Resident Evil ont été mis en ligne. Or, la version de Zack Cregger pourrait bien marquer les joueurs, dans le bon sens du terme.
Plus de 1 000 lignes de dialogues non utilisées provenant de jeux Resident Evil révélées par un leak
RE9 09 septembre 2026

Plus de 1 000 lignes de dialogues non utilisées provenant de jeux Resident Evil révélées par un leak

Si beaucoup ont déjà découvert l'histoire de Resident Evil Requiem, Capcom aurait pu l'étoffer davantage. Un leaker a mis au jour des centaines de lignes de dialogues coupées, dont certaines permettent d'en apprendre plus sur Leon.

commentaire (0)