Resident Evil Requiem : Le retour à Raccoon City expliqué

Les développeurs de Resident Evil Requiem ont, récemment, apporté des explications concernant le retour à Raccoon City.
Raccoon City est un lieu emblématique pour les fans de la franchise Resident Evil. Présent notamment dans Resident Evil, Resident Evil 2 et Resident Evil 3: Nemesis, ce lieu bien connu de tous et toutes sera bel et bien dans le prochain opus, à savoir Resident Evil Requiem
. D'ailleurs, l'équipe de développement est revenue sur le retour de Raccoon City dans Resident Evil Requiem
.
Des explications concernant la présence de Raccoon City dans Resident Evil Requiem
En effet, dans une interview accordée au site japonais 4Gamer, le directeur du titre, Koshi Nakanishi, a expliqué pourquoi Raccoon City figure dans Resident Evil Requiem
. Et l'une des raisons est, d'ailleurs, assez simple : les développeurs voulaient explorer l'impact de l'épidémie, et la destruction, de Raccoon City sur les survivants
:
Oui, c'est vrai. Ce jeu raconte l'histoire de Grace, mais je voulais aussi décrire ce qui est arrivé aux personnes liées à Raccoon City après les événements.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Resident Evil Requiem
ne se contentera pas de raconter l'histoire de Grace :
À la suite de la mort d'Alyssa, Alyssa, Grace, sa fille, doit faire face à la tragédie et à son propre sentiment d'impuissance. Tout en décrivant son parcours émotionnel, je voulais aussi parler des victimes et des personnes touchées par les événements de Raccoon City. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le titre « Requiem », qui symbolise tout cela.
Évidemment, le fait est que Raccoon City soit dans Resident Evil Requiem
alimente l'espoir des fans de voir Leon S. Kennedy.
Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem ?
Disponible en tant que personnage jouable dans plusieurs opus, notamment dans Resident Evil 2 (dont l'histoire se déroule à Raccoon City) et Resident Evil 4, Leon S. Kennedy fait partie des favoris. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que Leon sera dans Resident Evil Requiem
. À l'heure actuelle, rien n'est sûr. Au mois de juin 2025, Capcom a expliqué que Leon ne pouvait être le protagoniste de Resident Evil Requiem
car il est « un mauvais candidat s'il est question d'horreur
».
Pour autant, de nombreuses personnes se demandent si Capcom va, tout de même, intégrer Leon dans Resident Evil Requiem
, ne serait-ce que pour une brève apparition (à la manière peut-être de Chris Redfield dans Resident Evil Village, par exemple). Comme vous l'aurez compris, c'est une question qui ne possède pas encore de réponse officielle.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
doit sortir le 27 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaire (0)