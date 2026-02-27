Resident Evil Requiem : Quelle difficulté choisir ?

Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Resident Evil Requiem, voici quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à faire votre choix.

Quelle difficulté choisir sur Resident Evil Requiem ?

Les modes de difficulté disponibles sur Resident Evil Requiem

Facile

Description : « Un mode qui vous permet de profiter de l'histoire et des énigmes même si vous n'êtes pas très à l'aise avec les jeux d'action ».

Standard (Moderne)

Description : « Le niveau de difficulté standard des jeux Resident Evil modernes. Un défi équilibré mêlant suspense et sentiment d'accomplissement. Vous pourrez passer en mode Facile en cas de Game Over ».

Standard (Classique)

Description : « Une difficulté comparable à celle des anciens jeux Resident Evil. Recommandé pour les fans de longue date de la série. Les sauvegardes automatiques avec Grace sont limitées et des rubans encreurs sont nécessaires pour sauvegarder ».

Démentiel







Quelle difficulté sélectionner sur Resident Evil Requiem ?

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Comme c'est le cas pour de nombreux autres jeux,propose divers modes de difficulté, afin que la communauté puisse configurer l'expérience comme elle le souhaite. Cependant, et malgré les informations disponibles en jeu, il peut être ardu deC'est pourquoi, nous vous donnons, dans ce qui suit,. Comme vous vous en doutez, en fonction de celle choisie, l'expérience sera plus ardue, car les ennemis pourraient avoir plus de vie, les ressources pourraient être plus rares et le système de sauvegardes un tantinet différent. Remarquons qu'. Mais, sans plus attendre, voiciComme vous l'aurez compris,. Celle-ci peut tout à fait convenir aux nouveaux venus sur la franchise, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude des survival-horror.. Toutefois, ces derniers doivent bien prendre en compte que la difficulté Standard (Classique) impose d'avoir des rubans encreurs pour sauvegarder lors des scènes jouées aux côtés de Grace Ashcroft. Ce point pourrait se montrer contraignant, par moments. Standard (Classique) semble s'adresser aux fans de longue date, qui ont notamment pu parcourir les anciens jeux Resident Evil., voire un troisième. Comme vous l'aurez compris, ce mode pimente réellement l'expérience de jeu. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou 100 % de Resident Evil Requiem doivent nécessairement terminer le jeu dans la difficulté Démentiel. Évidemment, votre temps de jeu pourrait être affecté parRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, et ce, depuis le 27 février 2026.