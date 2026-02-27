Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Resident Evil Requiem, voici quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à faire votre choix.
Comme c'est le cas pour de nombreux autres jeux, Resident Evil Requiem
propose divers modes de difficulté, afin que la communauté puisse configurer l'expérience comme elle le souhaite. Cependant, et malgré les informations disponibles en jeu, il peut être ardu de choisir une difficulté sur Resident Evil Requiem
.
C'est pourquoi, nous vous donnons, dans ce qui suit, quelques informations et conseils afin de vous aiguiller et vous aider à sélectionner un mode de difficulté sur Resident Evil Requiem
.
Quelle difficulté choisir sur Resident Evil Requiem ?
Les modes de difficulté disponibles sur Resident Evil Requiem
En lançant une nouvelle partie sur Resident Evil Requiem, les joueurs et les joueuses doivent impérativement opter pour l'un des différents modes de difficulté proposés
. Comme vous vous en doutez, en fonction de celle choisie, l'expérience sera plus ardue, car les ennemis pourraient avoir plus de vie, les ressources pourraient être plus rares et le système de sauvegardes un tantinet différent. Remarquons qu'en terminant l'histoire principale une première fois, vous débloquerez la difficulté « Démentiel », qui propose un véritable challenge
. Mais, sans plus attendre, voici les niveaux de difficulté disponibles sur Resident Evil Requiem
:
- Facile
- Description : « Un mode qui vous permet de profiter de l'histoire et des énigmes même si vous n'êtes pas très à l'aise avec les jeux d'action ».
- Standard (Moderne)
- Description : « Le niveau de difficulté standard des jeux Resident Evil modernes. Un défi équilibré mêlant suspense et sentiment d'accomplissement. Vous pourrez passer en mode Facile en cas de Game Over ».
- Standard (Classique)
- Description : « Une difficulté comparable à celle des anciens jeux Resident Evil. Recommandé pour les fans de longue date de la série. Les sauvegardes automatiques avec Grace sont limitées et des rubans encreurs sont nécessaires pour sauvegarder ».
- Démentiel
Quelle difficulté sélectionner sur Resident Evil Requiem ?
Comme vous l'aurez compris, si vous recherchez une expérience de jeu un peu plus tranquille, nous vous recommandons d'opter pour le mode de difficulté Facile
. Celle-ci peut tout à fait convenir aux nouveaux venus sur la franchise, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude des survival-horror.Les modes de difficulté Standard (Moderne) et Standard (Classique) conviendront à la plupart des joueurs et des joueuses, habitués au genre et à la licence
. Toutefois, ces derniers doivent bien prendre en compte que la difficulté Standard (Classique) impose d'avoir des rubans encreurs pour sauvegarder lors des scènes jouées aux côtés de Grace Ashcroft. Ce point pourrait se montrer contraignant, par moments. Standard (Classique) semble s'adresser aux fans de longue date, qui ont notamment pu parcourir les anciens jeux Resident Evil.
Étant donné que la difficulté Démentiel ne se débloque qu'après avoir bouclé l'aventure principale, ce mode est fait pour toutes celles et ceux qui comptent effectuer un deuxième run sur Resident Evil Requiem
, voire un troisième. Comme vous l'aurez compris, ce mode pimente réellement l'expérience de jeu. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou 100 % de Resident Evil Requiem doivent nécessairement terminer le jeu dans la difficulté Démentiel. Évidemment, votre temps de jeu pourrait être affecté par le mode de difficulté choisi sur Resident Evil Requiem
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, et ce, depuis le 27 février 2026.
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