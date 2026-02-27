Durée de vie Resident Evil Requiem : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2026 à 10h35
Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Resident Evil Requiem, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Resident Evil Requiem : Combien d'heures pour le terminer ?
Disponible depuis la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu, Resident Evil Requiem invite les joueurs et les joueuses à parcourir les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. Très attendu, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce nouvel opus Resident Evil. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Resident Evil Requiem, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

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Durée de vie de Resident Evil Requiem

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Resident Evil Requiem dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur ce nouvel opus de la franchise de Capcom, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. En outre, votre temps de jeu variera également en fonction du mode de difficulté choisi en début de partie.

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Combien d'heures pour terminer Resident Evil Requiem ?

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Cependant, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Resident Evil Requiem, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Capcom avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué divers objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, parcourir toute l'aventure en explorant ou bien atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire de Resident Evil Requiem en ligne droite → Environ 12-13 heures.
  • Terminer Resident Evil Requiem avec un peu d'exploration et annexe → Environ 15 heures.
  • Terminer Resident Evil Requiem à 100 % → Plus de 20 heures.
La durée de vie de Resident Evil Requiem est donc assez satisfaisante, et devrait surtout ravir les chasseurs de trophées/succès. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Resident Evil Requiem dans un article dédié.

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En conclusion, rappelons que Resident Evil Requiem est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 35,69 € au lieu de 70 €, soit 49 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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