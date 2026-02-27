Resident Evil Requiem : Nos astuces pour bien débuter l'aventure

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2026 à 18h57
Il ne sera pas forcément évident de bien prendre en main Resident Evil Requiem, qui propose une double expérience. Voici donc quelques-uns de nos conseils, qui vous feront gagner du temps, et vous éviteront, peut-être, la mort.
Resident Evil Requiem : Nos astuces pour bien débuter l'aventure
Que vous soyez un vétéran de la saga ou un nouveau venu, Resident Evil Requiem propose des mécaniques de survie exigeantes qui demandent une adaptation rapide. Voici nos conseils cruciaux pour survivre à vos premières heures de jeu sans gaspiller inutilement vos ressources, que nous aurions bien aimé avoir lors de notre découverte. Notez que l'article ne contient aucun spoiler sur l'histoire ou les mécaniques importantes.

Nos conseils pour bien maîtriser Resident Evil Requiem

Choisissez bien votre difficulté

Plusieurs difficultés sont disponibles dans Resident Evil Requiem, et chacune a ses spécificités. Nous vous avons d'ailleurs préparé un guide spécifique à ce sujet, pour que vous ne soyez pas perdu lors du choix, si vous n'êtes pas sûr de vous.

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Maîtrisez les styles de jeu distincts

Le jeu alterne entre Leon et Grace, et leurs approches diffèrent radicalement. Leon est orienté vers l'action-horreur (combat, parade, inventaire large), tandis que Grace incarne le survival-horror pur (furtivité, gestion rigoureuse de l'inventaire). Apprenez à changer votre approche en fonction du personnage que vous incarnez. Il ne faut pas chercher le combat avec Grace, privilégiez, les premières heures, une approche plus discrète. Cela vous fera économiser quelques munitions.

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Gérez votre inventaire avec stratégie

L'inventaire de Grace est extrêmement limité par rapport à celui de Leon. Utilisez systématiquement les caisses de stockage pour y déposer les objets de quête, les clés ou les surplus de munitions dès que vous en avez l'occasion. Ne transportez que le nécessaire, une arme principale, une réserve de soins et un peu de munitions. Améliorez aussi votre inventaire avec les sacoches.

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Manipulez le comportement des ennemis

Certains infectés réagissent à des stimuli précis. Les patients aux perfusions sont sensibles aux bruits, tandis que d'autres sont attirés par la lumière. Lancez des bouteilles vides pour créer des distractions sonores, attirez-les loin de votre chemin ou utilisez leurs réactions pour les faire s'entretuer. Et surtout, utilisez l'environnement pour fuir si vous en avez besoin.

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Récupérez les armes des ennemis

Lorsque vous abattez ou étourdissez un ennemi armé (hache, barre à mine, tronçonneuse), ramassez son arme. Vous pouvez les utiliser pour infliger des dégâts massifs en les lançant par exemple. La tronçonneuse, une fois arrêtée, est un outil de destruction radical contre les hordes. Ces situations restent rares, mais saisissez-les lorsqu'elles arrivent.

Optimisez la fabrication (Crafting)

Le système de craft diffère selon le personnage :
  • Leon → Combine simplement ferraille et poudre pour des munitions.
  • Grace → Nécessite de récolter du sang infecté (sur les ennemis ou dans l'environnement) et de débloquer des recettes via des microscopes laser. Priorisez la création d'Injecteurs hémolytiques, bien plus efficaces que les balles de pistolet.
Utilisez aussi ces ressources pour crafter assez souvent des soins, pour vous soigner lorsque la situation se complique.

Toujours récolter du sang

Dans la lignée du conseil précédent, nous vous recommandons de toujours avoir votre extracteur de sang rempli. Vous pourrez ainsi crafter plus facilement en cas de besoin. Si son réservoir est limité, il sera possible de l'améliorer.

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Économisez le Requiem Magnum

Le pistolet Requiem est votre arme la plus puissante. Gardez vos balles de gros calibre exclusivement pour les ennemis de type Traqueur qui rôdent dans les sections de Grace. Les utiliser sur des zombies de base serait un gaspillage critique de ressources rares. 

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Testez les portes avant de foncer

Ne courez jamais à travers une porte fermée sans précaution. Approchez-vous pour voir si l'invite d'interaction apparaît et utilisez la touche d'action pour entrouvrir la porte et observer la pièce. Cela vous évitera de tomber nez à nez avec un ennemi puissant ou un traqueur. Dans tous les cas, Capcom est friand de surprise, donc attendez-vous à un monstre derrière les portes.

Ne négligez pas les fichiers et les objets spéciaux

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Les 75 fichiers disséminés dans le jeu ne servent pas qu'au scénario, ils contiennent souvent les combinaisons des coffres ou des indices pour résoudre des énigmes. Par ailleurs, récoltez les statuettes de Mr. Raton Laveur et les pièces antiques (uniquement avec Grace) pour acheter des améliorations essentielles, comme l'extension de sacoche, dès que possible.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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