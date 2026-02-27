Resident Evil Requiem : Comment agrandir son inventaire (Emplacement des sacoches)

Il est important, pour ne pas dire primordiale, d'avoir un inventaire agrandi dans Resident Evil Requiem, dans le but de pouvoir stocker un maximum de choses. Nous vous indiquons comment l'agrandir.

Augmenter l'inventaire avec les sacoches dans Requiem

Emplacements des sacoches de Grace dans Resident Evil Requiem

Sacoche Localisation Prérequis N°1 Salle de jeu 3 pièces antiques N°2 Salle d'archivage Bracelet ID Niveau 1 N°3 Zone de traitement Clé du chariot élévateur N°4 Dépôt d'armes biologiques 05 Aucun (Zone Ark)

Détails stratégiques par zone

La salle de jeu → C'est votre premier achat. Vous trouverez cet espace derrière la Porte Licorne et vous l'obtiendrez en dépensant trois pièces antiques.

C'est votre premier achat. Vous trouverez cet espace derrière la Porte Licorne et vous l'obtiendrez en dépensant trois pièces antiques. La Salle d'archivage → Une fois le bracelet de niveau 1 obtenu durant l'histoire principale, retournez au rez-de-chaussée et ouvrez la porte verrouillée qui se trouve derrière la salle à manger.

Une fois le bracelet de niveau 1 obtenu durant l'histoire principale, retournez au rez-de-chaussée et ouvrez la porte verrouillée qui se trouve derrière la salle à manger. La zone de traitement : Dans les sous-sols, cherchez le corps près de la porte pour obtenir la Clé du chariot élévateur. Utilisez-la pour déplacer l'engin et accéder à la pièce latérale contenant la sacoche et la carte pour cette partie de l'aventure.

Dans les sous-sols, cherchez le corps près de la porte pour obtenir la Clé du chariot élévateur. Utilisez-la pour déplacer l'engin et accéder à la pièce latérale contenant la sacoche et la carte pour cette partie de l'aventure. Dépôt d'armes biologiques 05 (Ark) → C'est la plus risquée. Dans la dernière zone du jeu, ouvrez le conteneur interactif situé juste après votre entrée. Attention : l'ouverture déclenche un bruit qui attirera les Lickers rôdant à proximité. Soyez prêt au combat.







Et pour Leon ?

Dans, la gestion de l'inventaire est une composante cruciale de la survie, comme dans tous les autres jeux de la saga, particulièrement pour. Contrairement à Leon, qui bénéficie d'une mallette de stockage évolutive,. Pour éviter les allers-retours incessants vers les coffres de stockage et optimiser votre gestion des ressources,cachées dans certaines pièces de Resident Evil Requiem.Chaque sacoche trouvée ajoute deux emplacements à l'inventaire de Grace, comme ce fut par exemple le cas dans Resident Evil 2 Remake. En cumulant les quatre sacoches,, ce qui change radicalement votre confort de jeu. Attention, Ces améliorations ne sont pas persistantes. Vous devrez récupérer les quatre sacoches à chaque nouvelle partie, car elles ne sont pas conservées lors d'un New Game +.Pour ne rien rater, voici la liste des emplacements.une fois que vous quittez une zone majeure (nous ne vous en disons pas plus pour ne pas spoiler), alors assurez-vous de fouiller chaque recoin avant de progresser.Si vous jouez Leon, le système est différent. Il n'a pas besoin de chercher des sacoches. Son inventaire s'agrandit via unedisponible auprès des marchands/boîtes de ravitaillement une fois arrivé à Raccoon City. L'amélioration coûte 4 000 crédits et porte sa capacité totale à 8x13.