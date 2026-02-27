Resident Evil Requiem : Comment agrandir son inventaire (Emplacement des sacoches)

Il est important, pour ne pas dire primordiale, d'avoir un inventaire agrandi dans Resident Evil Requiem, dans le but de pouvoir stocker un maximum de choses. Nous vous indiquons comment l'agrandir.
Dans Resident Evil Requiem
, la gestion de l'inventaire est une composante cruciale de la survie, comme dans tous les autres jeux de la saga, particulièrement pour Grace
. Contrairement à Leon, qui bénéficie d'une mallette de stockage évolutive, Grace commence avec une capacité très restreinte
. Pour éviter les allers-retours incessants vers les coffres de stockage et optimiser votre gestion des ressources, vous devrez impérativement mettre la main sur les quatre sacoches
cachées dans certaines pièces de Resident Evil Requiem.
Augmenter l'inventaire avec les sacoches dans Requiem
Chaque sacoche trouvée ajoute deux emplacements à l'inventaire de Grace, comme ce fut par exemple le cas dans Resident Evil 2 Remake. En cumulant les quatre sacoches, vous doublez littéralement votre capacité de portage
, ce qui change radicalement votre confort de jeu. Attention, Ces améliorations ne sont pas persistantes. Vous devrez récupérer les quatre sacoches à chaque nouvelle partie, car elles ne sont pas conservées lors d'un New Game +.
Emplacements des sacoches de Grace dans Resident Evil Requiem
Pour ne rien rater, voici la liste des emplacements. Notez qu'il est impossible de revenir en arrière
une fois que vous quittez une zone majeure (nous ne vous en disons pas plus pour ne pas spoiler), alors assurez-vous de fouiller chaque recoin avant de progresser.
|Sacoche
|Localisation
|Prérequis
|N°1
|Salle de jeu
|3 pièces antiques
|N°2
|Salle d'archivage
|Bracelet ID Niveau 1
|N°3
|Zone de traitement
|Clé du chariot élévateur
|N°4
|Dépôt d'armes biologiques 05
|Aucun (Zone Ark)
Détails stratégiques par zone
- La salle de jeu → C'est votre premier achat. Vous trouverez cet espace derrière la Porte Licorne et vous l'obtiendrez en dépensant trois pièces antiques.
- La Salle d'archivage → Une fois le bracelet de niveau 1 obtenu durant l'histoire principale, retournez au rez-de-chaussée et ouvrez la porte verrouillée qui se trouve derrière la salle à manger.
- La zone de traitement : Dans les sous-sols, cherchez le corps près de la porte pour obtenir la Clé du chariot élévateur. Utilisez-la pour déplacer l'engin et accéder à la pièce latérale contenant la sacoche et la carte pour cette partie de l'aventure.
- Dépôt d'armes biologiques 05 (Ark) → C'est la plus risquée. Dans la dernière zone du jeu, ouvrez le conteneur interactif situé juste après votre entrée. Attention : l'ouverture déclenche un bruit qui attirera les Lickers rôdant à proximité. Soyez prêt au combat.
Et pour Leon ?
Si vous jouez Leon, le système est différent. Il n'a pas besoin de chercher des sacoches. Son inventaire s'agrandit via une amélioration de mallette
disponible auprès des marchands/boîtes de ravitaillement une fois arrivé à Raccoon City. L'amélioration coûte 4 000 crédits et porte sa capacité totale à 8x13.
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