Resident Evil Requiem moins cher sur Nintendo Switch 2, mais au prix d'un gros sacrifice ?

Disponible en même temps que les versions PC, PS5 et Xbox Series, la version Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem pourrait bien faire craquer les joueurs car une rumeur annonce un prix moins élevée que celui des concurrentes.
Après des rumeurs annonçant un portage sur la dernière-née des consoles Nintendo, la firme japonaise a confirmé que Resident Evil Requiem arriverait bien sur Nintendo Switch 2
. D'ailleurs, ce portage bénéficiera de la même date de lancement que les autres versions, prévue pour le 27 février 2026
. Depuis cette annonce, quelques rumeurs circulent au sujet de cette version Switch 2.
L'une d'elles suggère que le jeu serait vendu moins cher que les autres versions consoles
. En soi, une telle révélation ne serait pas étonnante car la pratique est répandue. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec la version Nintendo Switch 2 de FC 26, moins chère que les versions PS5, PS4, ou Xbox Series à son lancement. Mais ce prix bas pourrait avoir une origine inquiétante.
Une carte clé de jeu prévue pour la version Switch 2 de Resident Evil Requiem ?
À l'heure où ces lignes sont rédigées, les précommandes de la version Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem
ne sont pas lancées en France. Mais les différentes versions du jeu, y compris celle de la console de Nintendo, sont visibles sur la version britannique d'Amazon. Il est possible de voir que celle-ci serait proposée à 59,95 livres sterling (soit 68,75 euros au taux de change actuel)
, contre 64,95 livres sterling (ou 74,49 euros) pour les versions PS5 et Xbox Series.
Pour certains, cette différence de prix pourrait indiquer que la version Switch 2 ne contiendra pas de cartouche, mais une carte clé de jeu
. Or, ce facteur peut être rédhibitoire pour les amateurs de jeu physique. Proposer cette version moins chère pourrait faciliter l'achat, sans garantir pour autant la rejouabilité du titre dans quelques années.
Les cartes clé de jeu : une solution plus économique pour les éditeurs mais dangereuse pour le futur des jeux
La carte clé de jeu donne l'impression de posséder un support contenant le jeu entier. Or, il ne contient aucune donnée et sert uniquement à débloquer le téléchargement du jeu. S'il est installé de manière définitive sur la console, les joueurs pourront continuer d'en profiter dans plusieurs années. Mais si les serveurs de l'eShop ferment, télécharger le jeu deviendra impossible.
Certains joueurs peuvent donc bouder ces versions, alors même que le jeu est parfois proposé sur une cartouche dans d'autres régions du monde.
Néanmoins, la rumeur de la carte clé de jeu pour Resident Evil Requiem n'a pas été confirmée. Si elle s'avère vraie, allez-vous opter pour cette version ou préférez-vous que le jeu soit sur la cartouche ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.
commentaire (1)
C'etait une rumeur..., le jeu est le même prix partout