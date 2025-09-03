Resident Evil Requiem : Des versions PS4 et Nintendo Switch 2 seraient envisagées

Il se pourrait que des versions PS4 et Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem soient prévues, à en croire une récente rumeur.

Des versions PS4 et Nintendo Switch 2 pour Resident Evil Requiem ?

Je ne vais pas tourner autour du pot, Resident Evil Requiem devrait sortir sur PlayStation 4 et Nintendo 2, cela semblait être de notoriété publique dans les coulisses et dans les cercles formels. Je ne suis pas le premier à le dire publiquement, je ne fais que corroborer. J'en ai parlé avec cinq personnes différentes au cours des dernières semaines et je sais que quelqu'un d'autre qui a bonne réputation a dit la même chose il y a moins d'une semaine. Ce n'est donc pas moi qui l'ai dit, mais j'ai entendu la même chose.

(2/3) five different people in the last few weeks and know another guy with a good reputation said as much less than a week ago. So not from me, but I have been hearing the same thing.



Unsure if it'll be at launch, and my guess is it'll be a different version with different tech — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 2, 2025

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Des portages PS4 et Switch 2 de Resident Evil Requiem avec « une technologie différente »

Mon interprétation personnelle est qu'ils conçoivent consciemment des versions différentes pour chaque plateforme, contrairement au passé. Resident Evil Requiem utilise de nouvelles technologies, ainsi que des fonctionnalités adaptées aux consoles de dernière génération, comme le nouveau système d'éclairage par Ray Tracing. Et l'un de leurs objectifs est de faire en sorte que RE9 réponde aux attentes de la génération actuelle [...] Donc, en somme, ils créent le jeu de base en fonction des attentes actuelles, tout en portant et en concevant des versions pour d'autres plateformes.

(1/2) My personal interpretation is they're conciously designing different platform versions vs the past. Resident Evil Requiem has new tech it's using, as well as features for current-gen consoles, like the new ray tracing lighting system they're using. And making RE9 fit with https://t.co/sJesKwcmrr — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 3, 2025

Attendu pour le début d'année 2026 sur PS5, Xbox Series et PC,fait régulièrement la une de l'actualité vidéoludique, depuis sa révélation. Si Capcom a annoncé une sortie sur la dernière génération de consoles et sur PC,En effet,. L'insider, qui a partagé cela sur son compte Twitter/X, détiendrait ces informations non officielles de plusieurs personnes, selon ses dires :Dusk Golem ajoute qu'il ne sait pas si ces potentielles versions PS4 et Nintendo Switch 2 dese rendront disponibles dès le mois de février 2026.Toutefois,Dans une autre publication sur Twitter/X, Dusk Golem a donné son interprétation personnelle quant à ces possibles portages desur PS4 et Switch 2. Selon lui,Cela semble plausible dans les faits. Cependant, il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. Capcom n'a jamais parlé officiellement de versions PS4 et Nintendo Switch 2 pour. Ces informations sont donc à prendre avec un certain recul, à l'heure actuelle. Affaire à suivre...Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.