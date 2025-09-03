Resident Evil Requiem : Des versions PS4 et Nintendo Switch 2 seraient envisagées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 12 septembre 2025 à 17h08
Il se pourrait que des versions PS4 et Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem soient prévues, à en croire une récente rumeur.
Resident Evil Requiem : Des versions PS4 et Nintendo Switch 2 seraient envisagées
Mise à jour du 12/09/2025 : Lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, il a été confirmé que Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.
Attendu pour le début d'année 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Resident Evil Requiem fait régulièrement la une de l'actualité vidéoludique, depuis sa révélation. Si Capcom a annoncé une sortie sur la dernière génération de consoles et sur PC, une récente rumeur laisse entendre que Resident Evil Requiem pourrait également débarquer sur PS4 et Xbox One.

Des versions PS4 et Nintendo Switch 2 pour Resident Evil Requiem ?

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En effet, d'après Dusk Golem, qui est un insider assez connu de la communauté Resident Evil, des versions PS4 et Nintendo Switch 2 seraient prévues pour Resident Evil Requiem. L'insider, qui a partagé cela sur son compte Twitter/X, détiendrait ces informations non officielles de plusieurs personnes, selon ses dires : 
Je ne vais pas tourner autour du pot, Resident Evil Requiem devrait sortir sur PlayStation 4 et Nintendo 2, cela semblait être de notoriété publique dans les coulisses et dans les cercles formels. Je ne suis pas le premier à le dire publiquement, je ne fais que corroborer. J'en ai parlé avec cinq personnes différentes au cours des dernières semaines et je sais que quelqu'un d'autre qui a bonne réputation a dit la même chose il y a moins d'une semaine. Ce n'est donc pas moi qui l'ai dit, mais j'ai entendu la même chose.
Dusk Golem ajoute qu'il ne sait pas si ces potentielles versions PS4 et Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem se rendront disponibles dès le mois de février 2026.
Toutefois, l'insider a expliqué que ces deux portages seraient quelque peu différents des autres versions officialisées par Capcom.

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Des portages PS4 et Switch 2 de Resident Evil Requiem avec « une technologie différente »

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Dans une autre publication sur Twitter/X, Dusk Golem a donné son interprétation personnelle quant à ces possibles portages de Requiem sur PS4 et Switch 2. Selon lui, ces versions seraient développées avec « une technologie différente, mais toujours sur le moteur RE Engine », afin de ne pas impacter la qualité du jeu sur les consoles de dernière génération.
Mon interprétation personnelle est qu'ils conçoivent consciemment des versions différentes pour chaque plateforme, contrairement au passé. Resident Evil Requiem utilise de nouvelles technologies, ainsi que des fonctionnalités adaptées aux consoles de dernière génération, comme le nouveau système d'éclairage par Ray Tracing. Et l'un de leurs objectifs est de faire en sorte que RE9 réponde aux attentes de la génération actuelle [...] Donc, en somme, ils créent le jeu de base en fonction des attentes actuelles, tout en portant et en concevant des versions pour d'autres plateformes.
Cela semble plausible dans les faits. Cependant, il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. Capcom n'a jamais parlé officiellement de versions PS4 et Nintendo Switch 2 pour Resident Evil Requiem. Ces informations sont donc à prendre avec un certain recul, à l'heure actuelle. Affaire à suivre...
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem doit sortir le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Thib (invité) Le 03/09/2025 à 20:03

Encore sur Switch 2 ça pourrait se comprendre si ça tourne bien mais sur PS4... Autant se concentrer sur la gen actuelle