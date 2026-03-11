Resident Evil Requiem : Le code pour ouvrir la mallette du Bureau du STARS

Nous vous partageons le code permettant d'ouvrir la mallette disponible dans le Bureau du STARS sur Resident Evil Requiem, afin que vous puissiez récupérer son contenu.

Comment ouvrir le code de la mallette du Bureau du S.T.A.R.S. sur Resident Evil Requiem ?





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Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'ouvrir des coffres-forts, qui sont verrouillés et donc nécessitent un code bien particulier, afin de récupérer différentes ressources (munitions, etc.) et items. D'ailleurs, dans une séquence bien spécifique, aux côtés de Leon S. Kennedy, vous tomberez sur., qui exige d'avoir une combinaison.Afin de vous aider et vous faire gagner du temps, sachez que nous vous dévoilonsdemande d'avoir plusieurs heures de jeu à son actif. En effet, vous la trouverez une fois que vous avez rejoint le commissariat de Raccoon City, durant une séquence en compagnie de Leon S. Kennedy. Comme son nom l'indique, la mallette se trouve dans le Bureau du S.T.A.R.S., situé au premier étage de la bâtisse.Pour, vous aurez besoin d'un code/d'une combinaison comportant trois lettres. Cela exige d'effectuer diverses actions : tout d'abord, ouvrez le tiroir de l'un des bureaux présents dans la pièce, attendez quelques secondes et récupérez le document « Carte de bibliothèque ». Maintenant, rendez-vous dans la Bibliothèque, et plus précisément au premier étage, pour trouver un livre posé sur une étagère. Ouvrez le livre pour obtenir une photo de Rebecca Chambers. Au dos du cliché, vous verrez les inscriptions suivantes : « Rebecca Recrue Remarquable ».Une fois que cela est fait, retournez dans le Bureau du S.T.A.R.S. Interagissez avec la mallette pour rentrer. Maintenant que la mallette est ouverte, vous pouvez récupérer son contenu : Porte-bonheur Ambition, qui peut être équipé au Requiem, offrant « une pénétration des balles illimitée et augmente la puissance de la dernière balle dans le barillet ».Comme dit précédemment, il y a bien d'autres coffres à ouvrir sur Resident Evil Requiem, notamment avec Grace Ashcroft. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons les codes/combinaisons de tous les coffres-forts disponibles sur Resident Evil Requiem dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.