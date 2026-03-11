Resident Evil Requiem : Le code pour ouvrir la mallette du Bureau du STARS

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mars 2026 à 14h25
Nous vous partageons le code permettant d'ouvrir la mallette disponible dans le Bureau du STARS sur Resident Evil Requiem, afin que vous puissiez récupérer son contenu.
Resident Evil Requiem : Le code pour ouvrir la mallette du Bureau du STARS
Tout au long de leur aventure sur Resident Evil Requiem, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'ouvrir des coffres-forts, qui sont verrouillés et donc nécessitent un code bien particulier, afin de récupérer différentes ressources (munitions, etc.) et items. D'ailleurs, dans une séquence bien spécifique, aux côtés de Leon S. Kennedy, vous tomberez sur la mallette du Bureau du S.T.A.R.S., qui exige d'avoir une combinaison.

Afin de vous aider et vous faire gagner du temps, sachez que nous vous dévoilons le code/la combinaison permettant d'ouvrir la mallette du Bureau du S.T.A.R.S. sur Resident Evil Requiem.

Comment ouvrir le code de la mallette du Bureau du S.T.A.R.S. sur Resident Evil Requiem ?

Ouvrir la mallette du Bureau du S.T.A.R.S. sur Resident Evil Requiem demande d'avoir plusieurs heures de jeu à son actif. En effet, vous la trouverez une fois que vous avez rejoint le commissariat de Raccoon City, durant une séquence en compagnie de Leon S. Kennedy. Comme son nom l'indique, la mallette se trouve dans le Bureau du S.T.A.R.S., situé au premier étage de la bâtisse.

Pour déverrouiller la mallette du Bureau du S.T.A.R.S. sur Resident Evil Requiem, vous aurez besoin d'un code/d'une combinaison comportant trois lettres. Cela exige d'effectuer diverses actions : tout d'abord, ouvrez le tiroir de l'un des bureaux présents dans la pièce, attendez quelques secondes et récupérez le document « Carte de bibliothèque ». Maintenant, rendez-vous dans la Bibliothèque, et plus précisément au premier étage, pour trouver un livre posé sur une étagère. Ouvrez le livre pour obtenir une photo de Rebecca Chambers. Au dos du cliché, vous verrez les inscriptions suivantes : « Rebecca Recrue Remarquable ».

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Une fois que cela est fait, retournez dans le Bureau du S.T.A.R.S. Interagissez avec la mallette pour rentrer la combinaison suivante : RRR. Maintenant que la mallette est ouverte, vous pouvez récupérer son contenu : Porte-bonheur Ambition, qui peut être équipé au Requiem, offrant « une pénétration des balles illimitée et augmente la puissance de la dernière balle dans le barillet ».

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Comme dit précédemment, il y a bien d'autres coffres à ouvrir sur Resident Evil Requiem, notamment avec Grace Ashcroft. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons les codes/combinaisons de tous les coffres-forts disponibles sur Resident Evil Requiem dans un article dédié.

À lire également

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Resident Evil Requiem : Les codes et combinaisons des coffres-forts

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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