Resident Evil Requiem fait mieux que Resident Evil 7 et Village

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 février 2026 à 10h27
Resident Evil Requiem se place déjà parmi les meilleurs jeux de la franchise, selon Metacritic.
Resident Evil Requiem fait mieux que Resident Evil 7 et Village
Très prochainement, les joueurs et les joueuses vont pouvoir parcourir les aventures de Grace Ashcroft et de Leon S. Kennedy narrées dans Resident Evil Requiem. Or, les rédactions spécialisées ont déjà dévoilé leur verdict concernant ce nouvel opus Resident Evil. Et le constat est plus que positif : Resident Evil Requiem bat Resident Evil 7 et Village sur Metacritic.

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Resident Evil Requiem dépasse Resident Evil 7 et Resident Evil: Village

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D'après les informations disponibles sur Metacritic, Resident Evil Requiem possède un Metascore de 88 (version PS5), et ce, d'après 111 tests publiés. C'est mieux que les deux opus avec Ethan Winters en tant que protagoniste : Resident Evil 7 a un Metascore de 86 et Resident Evil Village est à 84. De ce fait, Resident Evil Requiem a réussi à surpasser ses aînés. En revanche, ce neuvième titre de la franchise n'a pas réussi à dépasser Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4 Remake, dont le Metascore est de 91 et 93 (dans cet ordre).

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Il y a des chances que le Metascore de Resident Evil Requiem, sur Metacritic, évolue encore dans les prochains jours. Reste à connaître l'appréciation des joueurs et des joueuses, qui ne manqueront, sans doute pas, de partager leur avis concernant cette nouvelle aventure Resident Evil, que ce soit sur les stores ou sur Metacritic.

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Resident Evil Requiem, c'est bientôt disponible

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Si vous êtes impatients de découvrir Resident Evil Requiem, sachez qu'il ne reste plus qu'une petite poignée d'heures à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes). D'ailleurs, nous vous précisons les heures de sortie de Resident Evil Requiem en France, qui ne sont pas les mêmes en fonction des plateformes de jeu, dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Resident Evil Requiem avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 35,69 € au lieu de 70 €, soit 49 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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