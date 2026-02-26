Resident Evil Requiem fait mieux que Resident Evil 7 et Village

Resident Evil Requiem se place déjà parmi les meilleurs jeux de la franchise, selon Metacritic.
Très prochainement, les joueurs et les joueuses vont pouvoir parcourir les aventures de Grace Ashcroft et de Leon S. Kennedy narrées dans Resident Evil Requiem
. Or, les rédactions spécialisées ont déjà dévoilé leur verdict concernant ce nouvel opus Resident Evil. Et le constat est plus que positif : Resident Evil Requiem bat Resident Evil 7 et Village sur Metacritic
.
Resident Evil Requiem dépasse Resident Evil 7 et Resident Evil: Village
D'après les informations disponibles sur Metacritic, Resident Evil Requiem possède un Metascore de 88 (version PS5)
, et ce, d'après 111 tests publiés. C'est mieux que les deux opus avec Ethan Winters en tant que protagoniste
: Resident Evil 7 a un Metascore de 86 et Resident Evil Village est à 84. De ce fait, Resident Evil Requiem a réussi à surpasser ses aînés
. En revanche, ce neuvième titre de la franchise n'a pas réussi à dépasser Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4 Remake
, dont le Metascore est de 91 et 93 (dans cet ordre).
Il y a des chances que le Metascore de Resident Evil Requiem
, sur Metacritic, évolue encore dans les prochains jours. Reste à connaître l'appréciation des joueurs et des joueuses, qui ne manqueront, sans doute pas, de partager leur avis concernant cette nouvelle aventure Resident Evil, que ce soit sur les stores ou sur Metacritic.
Resident Evil Requiem, c'est bientôt disponible
Si vous êtes impatients de découvrir Resident Evil Requiem
, sachez qu'il ne reste plus qu'une petite poignée d'heures à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes). D'ailleurs, nous vous précisons les heures de sortie de Resident Evil Requiem
en France, qui ne sont pas les mêmes en fonction des plateformes de jeu, dans un article dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
arrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Resident Evil Requiem
avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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