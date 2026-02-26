Resident Evil Requiem fait mieux que Resident Evil 7 et Village

Resident Evil Requiem se place déjà parmi les meilleurs jeux de la franchise, selon Metacritic.

Resident Evil Requiem dépasse Resident Evil 7 et Resident Evil: Village

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Resident Evil Requiem, c'est bientôt disponible

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Très prochainement, les joueurs et les joueuses vont pouvoir parcourir les aventures de Grace Ashcroft et de Leon S. Kennedy narrées dans. Or, les rédactions spécialisées ont déjà dévoilé leur verdict concernant ce nouvel opus Resident Evil. Et le constat est plus que positif :D'après les informations disponibles sur Metacritic,, et ce, d'après 111 tests publiés.: Resident Evil 7 a un Metascore de 86 et Resident Evil Village est à 84. De ce fait,. En revanche,, dont le Metascore est de 91 et 93 (dans cet ordre).Il y a des chances que le Metascore de, sur Metacritic, évolue encore dans les prochains jours. Reste à connaître l'appréciation des joueurs et des joueuses, qui ne manqueront, sans doute pas, de partager leur avis concernant cette nouvelle aventure Resident Evil, que ce soit sur les stores ou sur Metacritic.Si vous êtes impatients de découvrir, sachez qu'il ne reste plus qu'une petite poignée d'heures à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes). D'ailleurs, nous vous précisons les heures de sortie deen France, qui ne sont pas les mêmes en fonction des plateformes de jeu, dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :