Resident Evil Requiem : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Resident Evil Requiem en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin : Resident Evil Requiem
est sur le point de se rendre disponible sur PC ainsi que sur consoles. Devant sortir à la fin de ce mois de février 2026, ce nouvel opus Resident Evil est très attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise, mais aussi les nouveaux venus. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses comptent se plonger dans les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy dès que possible. À ce sujet, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Resident Evil Requiem en France, sur consoles et PC, tout en vous apportant des détails sur la disponibilité ou non du prétéléchargement
.
Heure de sortie de Resident Evil Requiem en France sur PC et consoles
Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Requiem
sort le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus au sujet de l'heure de lancement de Resident Evil Requiem
.
Ainsi, l'heure de sortie de Resident Evil Requiem est fixée à 00h (heure française), le 27 février 2026, sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2
. En revanche, les joueurs et les joueuses n'étant pas sur consoles vont devoir attendre quelques heures de plus car l'heure de lancement de Resident Evil Requiem sur PC est programmée à 06h (heure française), le 27 février de cette année
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux comptant parcourir ce nouvel opus Resident Evil sur consoles pourront y jouer avec un peu d'avance.
Prétéléchargement de Resident Evil Requiem en France
Selon les dernières informations partagées par Capcom, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Resident Evil Requiem sur PC comme sur consoles
. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, mais aussi toutes celles et ceux qui comptent le lancer dès sa sortie.
Quel est le prix de Resident Evil Requiem ?
Si vous vous questionnez encore à propos des tarifs de Resident Evil Requiem
, sachez que l'édition Standard est vendue à 79,99 € sur le PS Store, Xbox Store et Nintendo eShop. L'édition Deluxe est, quant à elle, à 89,99 € sur les stores mentionnés précédemment. Sur PC, notamment sur Steam, Resident Evil Requiem
est affiché à 69,99 € pour son édition Standard, contre 79,99 € pour la Deluxe.
Rendez-vous donc le 27 février 2026 pour découvrir les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy narrées dans Resident Evil Requiem
. Date à laquelle le titre de Capcom se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 35,69 € au lieu de 70 €, soit 49 % de réduction.
- Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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