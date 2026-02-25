Resident Evil Requiem : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Resident Evil Requiem en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.

Heure de sortie de Resident Evil Requiem en France sur PC et consoles

Prétéléchargement de Resident Evil Requiem en France













Quel est le prix de Resident Evil Requiem ?

PC Édition Standard → 35,69 € au lieu de 70 €, soit 49 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin :est sur le point de se rendre disponible sur PC ainsi que sur consoles. Devant sortir à la fin de ce mois de février 2026, ce nouvel opus Resident Evil est très attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise, mais aussi les nouveaux venus. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses comptent se plonger dans les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy dès que possible. À ce sujet, sachez que nous vous précisonsComme vous le savez probablement déjà,sort le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus au sujet deAinsi,. En revanche, les joueurs et les joueuses n'étant pas sur consoles vont devoir attendre quelques heures de plus car. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux comptant parcourir ce nouvel opus Resident Evil sur consoles pourront y jouer avec un peu d'avance.Selon les dernières informations partagées par Capcom,. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, mais aussi toutes celles et ceux qui comptent le lancer dès sa sortie.Si vous vous questionnez encore à propos des tarifs de, sachez que l'édition Standard est vendue à 79,99 € sur le PS Store, Xbox Store et Nintendo eShop. L'édition Deluxe est, quant à elle, à 89,99 € sur les stores mentionnés précédemment. Sur PC, notamment sur Steam,est affiché à 69,99 € pour son édition Standard, contre 79,99 € pour la Deluxe.Rendez-vous donc le 27 février 2026 pour découvrir les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy narrées dans. Date à laquelle le titre de Capcom se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :