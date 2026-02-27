Resident Evil Requiem explose déjà le record de la franchise

Resident Evil Requiem a permis à la licence Resident Evil d'atteindre un nouveau record, et ce, en seulement quelques heures.

Resident Evil Requiem cartonne et dépasse tous les précédents jeux

Resident Evil Requiem a un meilleur Metascore que plusieurs opus de la franchise

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Ça y est l'attente est désormais terminée :est disponible sur toutes les plateformes de jeu, et ce, depuis le 27 février 2026 (à minuit sur consoles, et 06h sur PC). Les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy étaient très (très) attendues par la communauté, notamment par les fans, mais aussi néophytes. D'ailleurs,En effet, selon les chiffres partagés sur le site SteamCharts,. Peu de temps après sa sortie sur PC,, via Steam. C'est bien plus que les précédents opus de la franchise : le plus haut pic de Resident Evil Village est de 106,631, alors que celui de Resident Evil 4 est de 168,191, pour ne citer que ces deux exemples.Ainsi,, et ce, en seulement quelques heures. Un bel exploit pour Capcom. Nul doute que les développeurs partageront des informations au sujet de ses ventes dans les semaines, voire mois, à venir.Dans la même idée, sachez quea dépassé certains jeux de la licence Resident Evil, en termes de Metascore sur Metacritic. Sur Metacritic, ce nouvel opus détient 88 en Metascore. Un chiffre qui est au-dessus que le Metascore de Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Toutefois,n'a pas réussi à battre les remakes Resident Evil 2 et Resident Evil 4 sur ce point.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :