Resident Evil Requiem explose déjà le record de la franchise

Resident Evil Requiem a permis à la licence Resident Evil d'atteindre un nouveau record, et ce, en seulement quelques heures.
Ça y est l'attente est désormais terminée : Resident Evil Requiem
est disponible sur toutes les plateformes de jeu, et ce, depuis le 27 février 2026 (à minuit sur consoles, et 06h sur PC). Les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy étaient très (très) attendues par la communauté, notamment par les fans, mais aussi néophytes. D'ailleurs, cela se voit dans les dernières statistiques connues, qui montrent que Resident Evil Requiem a établi un nouveau record pour la franchise
.
Resident Evil Requiem cartonne et dépasse tous les précédents jeux
En effet, selon les chiffres partagés sur le site SteamCharts, Resident Evil Requiem a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très important
. Peu de temps après sa sortie sur PC, 267 509 personnes étaient en train de jouer à Resident Evil Requiem
, via Steam. C'est bien plus que les précédents opus de la franchise : le plus haut pic de Resident Evil Village est de 106,631, alors que celui de Resident Evil 4 est de 168,191, pour ne citer que ces deux exemples.
Ainsi, Resident Evil Requiem a déjà battu le record de la licence
, et ce, en seulement quelques heures. Un bel exploit pour Capcom. Nul doute que les développeurs partageront des informations au sujet de ses ventes dans les semaines, voire mois, à venir.
Resident Evil Requiem a un meilleur Metascore que plusieurs opus de la franchise
Dans la même idée, sachez que Resident Evil Requiem
a dépassé certains jeux de la licence Resident Evil, en termes de Metascore sur Metacritic. Sur Metacritic, ce nouvel opus détient 88 en Metascore. Un chiffre qui est au-dessus que le Metascore de Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Toutefois, Resident Evil Requiem
n'a pas réussi à battre les remakes Resident Evil 2 et Resident Evil 4 sur ce point.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Resident Evil Requiem
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