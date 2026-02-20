Certains joueurs et joueuses se demandent si Resident Evil Requiem est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Resident Evil Requiem est-il multijoueur et/ou coopératif ?













À lire également Resident Evil Requiem sort-il sur PS4 et Xbox One ?

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Développé ainsi qu'édité par Capcom,est un survival horror devant débarquer à la fin du mois de février 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu. Ce nouvel opus est très attendu par la communauté, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que nous y répondons ci-dessous.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative :. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, contrairement à de précédents jeux Resident Evil,est une expérience 100 % solo, qui pourra, pour rappel, être parcourue dès le 27 février 2026.Soulignons, à ce sujet, le fait que cette information est notamment visible sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart situé sur la droite, nous pouvons, en effet, lire le mot « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam » et « Sous-titres disponibles ». Ce détail confirme donc que. Découvrir les aventures de Grace Ashcroft et de Leon S. Kennedy ne sera donc possible qu'en solo.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :