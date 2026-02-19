Resident Evil Requiem sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2026 à 16h30
La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Resident Evil Requiem. Nous vous partageons la réponse.
Resident Evil Requiem sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé ainsi qu'édité par Capcom, Resident Evil Requiem débarque à la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors, si Resident Evil Requiem arrive sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One.

Resident Evil Requiem sort-il sur PS4 et Xbox One ? 

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Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : Resident Evil Requiem ne se rendra pas disponible sur PS4 et Xbox One. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Capcom a, effectivement, spécifié que Resident Evil Requiem sort le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.

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Remarquons, à ce propos, que Capcom a rappelé cette information dans un très récent trailer, soit celui diffusé lors du State of Play du 12 février 2026. Comme vous pourrez le constater, à la fin de ladite vidéo, les plateformes sont spécifiées et les termes « PS4 » ainsi que « Xbox One » ne figurent pas parmi la liste.


De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans ce nouvel opus Resident Evil doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).

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En guise de conclusion, rappelons que Resident Evil Requiem sort le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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