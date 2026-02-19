La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Resident Evil Requiem. Nous vous partageons la réponse.

Resident Evil Requiem sort-il sur PS4 et Xbox One ?

New faces and horrific creatures await you in the latest Resident Evil Requiem trailer. The nightmare begins February 27th. pic.twitter.com/FCLyLMnThV — Resident Evil (@RE_Games) February 12, 2026

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Développé ainsi qu'édité par Capcom,débarque à la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors,Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative :. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Capcom a, effectivement, spécifié quesort le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.Remarquons, à ce propos, que Capcom a rappelé cette information dans un très récent trailer, soit celui diffusé lors du State of Play du 12 février 2026. Comme vous pourrez le constater, à la fin de ladite vidéo, les plateformes sont spécifiées et les termes « PS4 » ainsi que « Xbox One » ne figurent pas parmi la liste.De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans ce nouvel opus Resident Evil doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).En guise de conclusion, rappelons quesort le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :