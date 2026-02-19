Resident Evil Requiem est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2026 à 11h48
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Resident Evil Requiem est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Resident Evil Requiem est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Capcom, Resident Evil Requiem, qui est considéré comme un survival horror, doit arriver à la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. Ce nouvel opus de la franchise Resident Evil est très attendu, que ce soit par les fans comme les nouveaux venus. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

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Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir en ce qui concerne l'arrivée de Resident Evil Requiem dans le Game Pass.

Resident Evil Requiem est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que Resident Evil Requiem entre dans le catalogue du Game Pass. Capcom et Xbox n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.

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Toutefois, il y a des chances que Resident Evil Requiem intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Par ailleurs, remarquons que de précédents opus de la franchise ont été ou sont encore dans le catalogue dudit service, comme c'est le cas, par exemple, de Resident Evil Village. Ainsi, il se peut que Capcom décide de proposer Resident Evil Requiem dans le Game Pass, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte découvrir Resident Evil Requiem, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series, PC ou bien Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Urbancowboy59 (invité) Le 22/02/2026 à 10:22

Un article pour ne rien dire.