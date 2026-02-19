De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Resident Evil Requiem est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Resident Evil Requiem est-il dans le Game Pass ?













PC Édition Standard → 33,99 € au lieu de 70 €, soit 51 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Développé ainsi qu'édité par Capcom,, qui est considéré comme un survival horror, doit arriver à la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. Ce nouvel opus de la franchise Resident Evil est très attendu, que ce soit par les fans comme les nouveaux venus. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans leet souhaitent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir en ce qui concerneNe tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Capcom et Xbox n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.Toutefois, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche, le. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Par ailleurs, remarquons que de précédents opus de la franchise ont été ou sont encore dans le catalogue dudit service, comme c'est le cas, par exemple, de Resident Evil Village. Ainsi, il se peut que Capcom décide de proposer, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte découvrir, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series, PC ou bien Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :