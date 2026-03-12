Resident Evil Requiem : Emplacement de tous les crochets et serrures

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2026 à 17h00
Nous vous partageons la position de tous les crochets ainsi que toutes les serrures disponibles sur Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem : Emplacement de tous les crochets et serrures
Sur Resident Evil Requiem, il est très important de bien fouiller les zones, et plus précisément les différentes pièces, afin de mettre la main sur diverses ressources, nécessaires pour fabriquer des munitions ou encore des objets de soin. Toutefois, ouvrir les coffres-forts requiert d'avoir les bons codes, tandis que certains contenants (tiroirs et autres) sont verrouillés par une serrure, nécessitant ainsi un crochet

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D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilons l'emplacement de toutes les serrures ainsi que de tous les crochets disponibles sur Resident Evil Requiem, afin que vous ramassiez davantage de matériaux et ressources utiles.

Tous les crochets et toutes les serrures disponibles sur Resident Evil Requiem

Avant tout, soulignons le fait que crocheter une serrure sur Resident Evil Requiem, nécessite bien évidemment d'avoir un crochet dans son inventaire, mais ne donne pas lieu à un mini-jeu (comme cela est le cas dans d'autres jeux, comme les derniers opus Fallout par exemple). Dès lors, il suffit simplement d'avoir un crochet et d'interagir avec la serrure en question pour en révéler son contenu.

Emplacement de tous les crochets sur Resident Evil Requiem

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Resident Evil Requiem propose 5 crochets, au total. Ces crochets s'obtiennent lors des séquences avec Grace Ashcroft, et plus précisément dans le centre de soins Rhodes Hill et son sous-sol. Mais, sans plus tarder, voici la position des cinq crochets disponibles sur Resident Evil Requiem (il se peut que vous ne les trouviez pas dans le même ordre que nous - les numéros sont donc à titre indicatif).

Crochet
 Emplacement Précision sur la position
Crochet N°1 Bureau du Concierge - Aile Ouest de Rhodes Hill Dans un casier
Crochet N°2 Bureau - 1er étage de l'Aile Ouest de Rhodes Hill Sur un bureau au fond de la pièce
Crochet N°3 Bureau du chercheur en chef - Aile Est de Rhodes Hill Sur un meuble, près d'un chandelier
Crochet N°4 Chaufferie - Sous-sol de Rhodes Hill Au sol, dans l'eau
Crochet N°5 Bouche d'aération reliant l'Atelier et la pièce avec le transpalette - Sous-sol de Rhodes Hill Au sol, dans un coin


Emplacement de toutes les serrures sur Resident Evil Requiem

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Une fois que vous avez récupéré un crochet sur Resident Evil Requiem, vous pouvez vous mettre en quête d'une serrure. Comme vous vous en doutez, il y a 5 serrures à ouvrir sur cet opus Resident Evil. Là encore, vous les trouverez dans le centre de soins Rhodes Hill, ou au sous-sol, en compagnie de Grace. Mais, voici, sans plus attendre, l'emplacement des serrures à crocheter sur Resident Evil Requiem (l'ordre n'est pas très important, une fois encore).

Serrure
 Emplacement Précision sur la position
Serrure N°1 Tiroir à côté des Toilettes - Aile Ouest de Rhodes Hill Un petit meuble avec une horloge
Serrure N°2 Près du Bureau du Président - 1er étage de l'Aile Ouest de Rhodes Hill Un meuble dans un renfoncement
Serrure N°3 Accueil de l'Aile Est - Aile Est de Rhodes Hill Un petit meuble près d'une cheminée
Serrure N°4 Pièce Inspection - Sous-sol de Rhodes Hill Un casier, à côté d'un autre
Serrure N°5 Pièce Dortoir - Sous-sol de Rhodes Hill Un casier, à côté de plusieurs autres

Vous connaissez à présent la position de toutes les serrures et de tous les crochets disponibles sur Resident Evil Requiem. Il ne vous reste plus qu'à récupérer le contenu des différents tiroirs et casiers, à l'aide des crochets ramassés. Et si vous avez un peu de mal à les dénicher, ou bien tous autres collectibles (documents, souvenirs de Mr. Raccoon), sachez que vous pouvez vous aider d'une carte (map) interactive de Resident Evil Requiem, qui vous donnera l'emplacement des divers items. Par ailleurs, sachez qu'ouvrir une serrure avec un crochet pour la première fois permet d'obtenir le trophée/succès « Telle mère, telle fille ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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