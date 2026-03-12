Resident Evil Requiem : Emplacement de tous les crochets et serrures

Nous vous partageons la position de tous les crochets ainsi que toutes les serrures disponibles sur Resident Evil Requiem.

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Tous les crochets et toutes les serrures disponibles sur Resident Evil Requiem

Emplacement de tous les crochets sur Resident Evil Requiem

Crochet Emplacement Précision sur la position Crochet N°1 Bureau du Concierge - Aile Ouest de Rhodes Hill Dans un casier Crochet N°2 Bureau - 1er étage de l'Aile Ouest de Rhodes Hill Sur un bureau au fond de la pièce Crochet N°3 Bureau du chercheur en chef - Aile Est de Rhodes Hill Sur un meuble, près d'un chandelier Crochet N°4 Chaufferie - Sous-sol de Rhodes Hill Au sol, dans l'eau Crochet N°5 Bouche d'aération reliant l'Atelier et la pièce avec le transpalette - Sous-sol de Rhodes Hill Au sol, dans un coin



Emplacement de toutes les serrures sur Resident Evil Requiem

Serrure Emplacement Précision sur la position Serrure N°1 Tiroir à côté des Toilettes - Aile Ouest de Rhodes Hill Un petit meuble avec une horloge Serrure N°2 Près du Bureau du Président - 1er étage de l'Aile Ouest de Rhodes Hill Un meuble dans un renfoncement Serrure N°3 Accueil de l'Aile Est - Aile Est de Rhodes Hill Un petit meuble près d'une cheminée Serrure N°4 Pièce Inspection - Sous-sol de Rhodes Hill Un casier, à côté d'un autre Serrure N°5 Pièce Dortoir - Sous-sol de Rhodes Hill Un casier, à côté de plusieurs autres

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Sur, il est très important de bien fouiller les zones, et plus précisément les différentes pièces, afin de mettre la main sur diverses ressources, nécessaires pour fabriquer des munitions ou encore des objets de soin. Toutefois, ouvrir les coffres-forts requiert d'avoir les bons codes, tandis que certains contenants (tiroirs et autres) sont verrouillés parD'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilons, afin que vous ramassiez davantage de matériaux et ressources utiles.Avant tout, soulignons le fait que, nécessite bien évidemment d'avoirdans son inventaire, mais ne donne pas lieu à un mini-jeu (comme cela est le cas dans d'autres jeux, comme les derniers opus Fallout par exemple). Dès lors, il suffit simplement d'avoir un crochet et d'interagir avec la serrure en question pour en révéler son contenu.. Cess'obtiennent lors des séquences avec Grace Ashcroft, et plus précisément dans le centre de soins Rhodes Hill et son sous-sol. Mais, sans plus tarder, voici(il se peut que vous ne les trouviez pas dans le même ordre que nous - les numéros sont donc à titre indicatif).Une fois que vous avez récupéré, vous pouvez vous mettre en quête d'. Comme vous vous en doutez, il y a 5 serrures à ouvrir sur cet opus Resident Evil. Là encore, vous les trouverez dans le centre de soins Rhodes Hill, ou au sous-sol, en compagnie de Grace. Mais, voici, sans plus attendre,(l'ordre n'est pas très important, une fois encore).Vous connaissez à présent. Il ne vous reste plus qu'à récupérer le contenu des différents tiroirs et casiers, à l'aide des crochets ramassés. Et si vous avez un peu de mal à les dénicher, ou bien tous autres collectibles (documents, souvenirs de Mr. Raccoon), sachez que vous pouvez vous aider d'une carte (map) interactive de Resident Evil Requiem, qui vous donnera l'emplacement des divers items. Par ailleurs, sachez qu'ouvrir unepour la première fois permet d'obtenir le trophée/succès « Telle mère, telle fille ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.