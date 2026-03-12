Resident Evil Requiem : Emplacement de tous les crochets et serrures

Nous vous partageons la position de tous les crochets ainsi que toutes les serrures disponibles sur Resident Evil Requiem.
Sur Resident Evil Requiem
, il est très important de bien fouiller les zones, et plus précisément les différentes pièces, afin de mettre la main sur diverses ressources, nécessaires pour fabriquer des munitions ou encore des objets de soin. Toutefois, ouvrir les coffres-forts requiert d'avoir les bons codes, tandis que certains contenants (tiroirs et autres) sont verrouillés par une serrure, nécessitant ainsi un crochet
.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilons l'emplacement de toutes les serrures ainsi que de tous les crochets disponibles sur Resident Evil Requiem
, afin que vous ramassiez davantage de matériaux et ressources utiles.
Tous les crochets et toutes les serrures disponibles sur Resident Evil Requiem
Avant tout, soulignons le fait que crocheter une serrure sur Resident Evil Requiem
, nécessite bien évidemment d'avoir un crochet
dans son inventaire, mais ne donne pas lieu à un mini-jeu (comme cela est le cas dans d'autres jeux, comme les derniers opus Fallout par exemple). Dès lors, il suffit simplement d'avoir un crochet et d'interagir avec la serrure en question pour en révéler son contenu.
Emplacement de tous les crochets sur Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem propose 5 crochets, au total
. Ces crochets
s'obtiennent lors des séquences avec Grace Ashcroft, et plus précisément dans le centre de soins Rhodes Hill et son sous-sol. Mais, sans plus tarder, voici la position des cinq crochets disponibles sur Resident Evil Requiem
(il se peut que vous ne les trouviez pas dans le même ordre que nous - les numéros sont donc à titre indicatif).
|
Crochet
|Emplacement
|Précision sur la position
|Crochet N°1
|Bureau du Concierge - Aile Ouest de Rhodes Hill
|Dans un casier
|Crochet N°2
|Bureau - 1er étage de l'Aile Ouest de Rhodes Hill
|Sur un bureau au fond de la pièce
|Crochet N°3
|Bureau du chercheur en chef - Aile Est de Rhodes Hill
|Sur un meuble, près d'un chandelier
|Crochet N°4
|Chaufferie - Sous-sol de Rhodes Hill
|Au sol, dans l'eau
|Crochet N°5
|Bouche d'aération reliant l'Atelier et la pièce avec le transpalette - Sous-sol de Rhodes Hill
|Au sol, dans un coin
Emplacement de toutes les serrures sur Resident Evil Requiem
Une fois que vous avez récupéré un crochet sur Resident Evil Requiem
, vous pouvez vous mettre en quête d'une serrure
. Comme vous vous en doutez, il y a 5 serrures à ouvrir sur cet opus Resident Evil. Là encore, vous les trouverez dans le centre de soins Rhodes Hill, ou au sous-sol, en compagnie de Grace. Mais, voici, sans plus attendre, l'emplacement des serrures à crocheter sur Resident Evil Requiem
(l'ordre n'est pas très important, une fois encore).
|
Serrure
|Emplacement
|Précision sur la position
|Serrure N°1
|Tiroir à côté des Toilettes - Aile Ouest de Rhodes Hill
|Un petit meuble avec une horloge
|Serrure N°2
|Près du Bureau du Président - 1er étage de l'Aile Ouest de Rhodes Hill
|Un meuble dans un renfoncement
|Serrure N°3
|Accueil de l'Aile Est - Aile Est de Rhodes Hill
|Un petit meuble près d'une cheminée
|Serrure N°4
|Pièce Inspection - Sous-sol de Rhodes Hill
|Un casier, à côté d'un autre
|Serrure N°5
|Pièce Dortoir - Sous-sol de Rhodes Hill
|Un casier, à côté de plusieurs autres
Vous connaissez à présent la position de toutes les serrures et de tous les crochets disponibles sur Resident Evil Requiem
. Il ne vous reste plus qu'à récupérer le contenu des différents tiroirs et casiers, à l'aide des crochets ramassés. Et si vous avez un peu de mal à les dénicher, ou bien tous autres collectibles (documents, souvenirs de Mr. Raccoon), sachez que vous pouvez vous aider d'une carte (map) interactive de Resident Evil Requiem, qui vous donnera l'emplacement des divers items. Par ailleurs, sachez qu'ouvrir une serrure avec un crochet
pour la première fois permet d'obtenir le trophée/succès « Telle mère, telle fille ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.
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