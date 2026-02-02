Resident Evil Requiem : Deux personnages bien connus ne seraient pas présents

Il semblerait que Resident Evil Requiem ne comporte pas deux personnages appréciés des joueurs.

Deux personnages précis absents dans Resident Evil Requiem

Je vais couper court à cette rumeur, car les gens adorent colporter de fausses rumeurs à mon sujet. Je n'ai jamais dit cela, c'est une fausse fuite qui circule. D'après ce que j'ai entendu, je ne pense pas que Chris [Redfield] et Ada [Wong] apparaissent dans Resident Evil Requiem, du moins pas de manière significative.

I'm gonna' snip this in the bud since people love applying fake rumors to me, I never said this, it's a misc fake leak floating around. I don't believe Chris or Ada are in Resident Evil Requiem at all either from what I've heard, at least in any meaningful way. https://t.co/0AYTrjuioM — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 31, 2026

La potentielle absence de Chris n'est pas une surprise

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Alors que la sortie de, qui peut-être approché par les nouveaux venus, approche à grands pas, de plus en plus d'informations concernant ce nouvel opus sont dévoilées. De nouvelles rumeurs émergent également sur la Toile. D'ailleurs, l'une d'entre elles suggère queEffectivement, selon l'insider et leaker Dusk Golem, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé,. Dans une publication sur son compte Twitter/X, l'insider déclare :Propos que Dusk Golem réitèrent dans une deuxième publication sur ledit réseau social, et en réponse à un internaute. Ainsi,, comme cela a pu être le cas dans de précédents opus (Chris dans Resident Evil Village et Ada dans le remake de Resident Evil 4, pour ne citer que ces exemples). Toutefois, ces informations sont à prendre avec des pincettes, Capcom n'a pas communiqué officiellement à ce sujet, pour le moment.En réalité, la possible absence de Chris Redfield n'est pas une très grande surprise, car le directeur de, Koshi Nakanishi, l'avait déjà laissé entendre. Lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, Koshi Nakanishi avait notamment dit : « Soyez rassurés que Chris [Redfield] est certainement en action quelque part dans le monde, mais pour l'instant, nous ne nous intéressons pas vraiment à lui ». En revanche, l'absence d'Ada Wong paraît un peu plus étonnante, en raison de son passé avec Leon S. Kennedy.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :