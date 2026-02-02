Resident Evil Requiem : Deux personnages bien connus ne seraient pas présents
Publié par Clémence Usseglio
le 02 février 2026 à 15h09
le 02 février 2026 à 15h09
Il semblerait que Resident Evil Requiem ne comporte pas deux personnages appréciés des joueurs.
Alors que la sortie de Resident Evil Requiem, qui peut-être approché par les nouveaux venus, approche à grands pas, de plus en plus d'informations concernant ce nouvel opus sont dévoilées. De nouvelles rumeurs émergent également sur la Toile. D'ailleurs, l'une d'entre elles suggère que deux personnages majeurs de la franchise ne seront pas présents dans Resident Evil Requiem.
Effectivement, selon l'insider et leaker Dusk Golem, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, Ada Wong et Chris Redfield ne devraient pas être présents dans Resident Evil Requiem. Dans une publication sur son compte Twitter/X, l'insider déclare :
En réalité, la possible absence de Chris Redfield n'est pas une très grande surprise, car le directeur de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, l'avait déjà laissé entendre. Lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, Koshi Nakanishi avait notamment dit : « Soyez rassurés que Chris [Redfield] est certainement en action quelque part dans le monde, mais pour l'instant, nous ne nous intéressons pas vraiment à lui ». En revanche, l'absence d'Ada Wong paraît un peu plus étonnante, en raison de son passé avec Leon S. Kennedy.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Deux personnages précis absents dans Resident Evil Requiem
Effectivement, selon l'insider et leaker Dusk Golem, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, Ada Wong et Chris Redfield ne devraient pas être présents dans Resident Evil Requiem. Dans une publication sur son compte Twitter/X, l'insider déclare :
Je vais couper court à cette rumeur, car les gens adorent colporter de fausses rumeurs à mon sujet. Je n'ai jamais dit cela, c'est une fausse fuite qui circule. D'après ce que j'ai entendu, je ne pense pas que Chris [Redfield] et Ada [Wong] apparaissent dans Resident Evil Requiem, du moins pas de manière significative.Propos que Dusk Golem réitèrent dans une deuxième publication sur ledit réseau social, et en réponse à un internaute. Ainsi, ces deux personnages pourraient bien ne pas faire d'apparition dans Resident Evil Requiem, comme cela a pu être le cas dans de précédents opus (Chris dans Resident Evil Village et Ada dans le remake de Resident Evil 4, pour ne citer que ces exemples). Toutefois, ces informations sont à prendre avec des pincettes, Capcom n'a pas communiqué officiellement à ce sujet, pour le moment.
I'm gonna' snip this in the bud since people love applying fake rumors to me, I never said this, it's a misc fake leak floating around. I don't believe Chris or Ada are in Resident Evil Requiem at all either from what I've heard, at least in any meaningful way. https://t.co/0AYTrjuioM— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 31, 2026
La potentielle absence de Chris n'est pas une surprise
En réalité, la possible absence de Chris Redfield n'est pas une très grande surprise, car le directeur de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, l'avait déjà laissé entendre. Lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, Koshi Nakanishi avait notamment dit : « Soyez rassurés que Chris [Redfield] est certainement en action quelque part dans le monde, mais pour l'instant, nous ne nous intéressons pas vraiment à lui ». En revanche, l'absence d'Ada Wong paraît un peu plus étonnante, en raison de son passé avec Leon S. Kennedy.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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