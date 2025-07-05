Resident Evil : Dans quel ordre faire les jeux ?

Si vous avez l'ambitieux projet de parcourir tous les jeux (principaux) de la licence Resident Evil, sachez que nous vous indiquons le meilleur ordre dans lequel les faire.

Jouer aux jeux Resident Evil dans l'ordre chronologique

Resident Evil Zero

Année de sortie → 2022

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → GameCube, Wii, Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One, PC et Switch

Resident Evil

Année de sortie → 1996

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PlayStation, Saturn

Resident Evil 2

Année de sortie → 1998

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube, PS4, Xbox One et Switch





Resident Evil 3: Nemesis

Année de sortie → 1999

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PlayStation, GameCube, Dreamcast, PS4, Xbox One et Switch

Resident Evil - Code: Veronica

Année de sortie → 2000

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → Dreamcast, PlayStation, GameCube, PS3, Xbox 260, Vita, PS4 et Xbox One

Resident Evil 4

Année de sortie → 2005

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → GameCube, PS2, Wii, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Switch, iOS et Wii U

Resident Evil Revelations

Année de sortie → 2012

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → Nintendo 3DS, PS3, Wii U, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One et Switch

Resident Evil 5

Année de sortie → 2009

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PS3, Xbox 360, PS4 et Xbox One

Resident Evil Revelations 2

Année de sortie → 2015

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Vita et Switch

Resident Evil 6

Année de sortie → 2012

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PS3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One et Switch

Resident Evil 7

Année de sortie → 2017

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PS4, PS5, Xbox One et Switch





Resident Evil Village

Année de sortie → 2021

Développeur → Capcom

Éditeur → Capcom

Plateforme(s) → PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch

Parcourir les jeux Resident Evil selon leur ordre de sortie

Resident Evil (1996)

Resident Evil 2 (1998)

Resident Evil 3: Nemesis (1999)

Resident Evil: Code - Veronica (2000)

Resident Evil 1 Remake (2002)

Resident Evil 0 (2002)

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 5 (2009)

Resident Evil: Revelations (2012)

Resident Evil 6 (2012)

Resident Evil: Revelations 2 (2015)

Resident Evil 7 (2017)

Resident Evil 2 Remake (2019)

Resident Evil 3 Remake (2020)

Resident Evil Village (2021)

Resident Evil 4 Remake (2023)

Avec l'annonce de Resident Evil Requiem, qui doit débarquer en février 2026, vous envisagez peut-être de(si ce n'est pas déjà fait), afin d'être prêt pour parcourir les aventures de Grace Ashcroft. Très connue et surtout très appréciée, la licence compte de nombreux opus, faisant partie de la série principale ou non. De ce fait, il peut être assez difficile de se repérer et de savoirC'est pourquoi nous vous indiquons. Dans ce qui suit, nous nous contenterons d'évoquer les titres principaux, ce qui suppose que certains jeux Resident Evil, considérés par beaucoup comme moins importants, ne seront pas mentionnés. Libre à vous de les intégrer ou non dans votre découverte vidéoludique de cette licence emblématique.Dans ce qui suit, vous trouverez doncen rapport avec l'intrigue de la franchise. Que vous le respectiez ou non, notamment en faisant l'impasse sur un opus ou plusieurs, cela vous donnera, dans tous les cas, de premières et bonnes clés de compréhension pour appréhender la franchise Resident Evil, et ce, en amont du lancement de Requiem (RE9) ou bien après.Considéré comme la préquelle du tout premier épisode de la licence, Resident Evil Zero est un survival horror en vue à la troisième personne. Reprenant les mécaniques du jeu précédent, Resident Evil Zero propose tout de même une belle nouveauté : les joueurs et les joueuses contrôlent deux personnages, qui possèdent chacun une capacité unique, à savoir Rebecca Chambers et Billy Coen.Resident Evil, dont le remake s'est offert une version HD et disponible dans Resident Evil Origins Collection (PS4 et Xbox One), invite la communauté à se rendre dans les montagnes d'Arklay, près de Raccoon City, où se déroulent des événements étranges. Sur le titre, les joueurs et les joueuses peuvent prendre le contrôle de Chris Redfield ou bien Jill Valentine, qui disposent chacun de leurs propres caractéristiques.Resident Evil 2 propose une histoire dont les événements se déroulent deux mois après ceux narrés dans Resident Evil et à Raccoon City. La ville est « infestée par le virus-T », qui est une arme biologique façonnée par Umbrella Corporation. Cet opus met en scène plusieurs personnages jouables, dont Leon S. Kennedy et Claire Redfield.Davantage dirigé action que survival horror, Resident Evil 3: Nememis met en scène Jill Valentine, qui est restée à Raccoon City pour enquêter sur les agissements d'Umbrella Corporation. Toutefois, rien ne sera simple étant donné que l'héroïne devra faire face à une créature des plus redoutables, Nemesis.Le scénario de Resident Evil - Code: Veronica se déroule, précisément, trois mois après l'histoire de Resident Evil 2 ainsi que Resident Evil 3. Cet opus se concentre sur Clair Redfield, qui a, malheureusement, été enlevée par un homme des plus mystérieux. À son réveil, elle découvre qu'elle est sur l'île de Rockford, qui appartient à Umbrella Corporation.Considéré comme un jeu de tir et d'horreur, en vue à la troisième personne, Resident Evil 4 invite les joueurs et les joueuses à incarner Leon S. Kennedy. Ce dernier, qui a été envoyé en Espagne, a pour objectif de sauver la fille du président des États-Unis, qui serait retenue prisonnière par une énigmatique secte.Situé entre Resident Evil 4 et Resident Evil 5, Resident Evil Revelations permet aux joueurs et aux joueuses de retrouver Jill Valentine, qui est, cette fois-ci, à bord d'un bateau fantôme infesté. Le but étant alors de s'échapper. Remarquons que ce titre comporte deux modes de jeu, soit une campagne (jouable en solo) et le mode Commando, qui propose de la coopération.Avec Resident Evil 5, qui dispose d'un mode de jeu en coopération (en ligne), la communauté embarque pour un périple en Afrique, et plus précisément en 2009, et ce, aux côtés de Chris Redfield et Sheva Alomar. Là-bas, le duo enquête sur un virus. Ce qui les mènera sur une découverte capitale.Découpé par épisodes, Resident Evil Revelations 2 met en scène Claire Redfield et Moira Burton. Toutes deux ont été kidnappées et emprisonnées sur une île perdue, qui est, bien évidemment, habitée par des créatures abominables. Leur objectif est alors de s'échapper de ce nouvel enfer.Contrairement aux précédents opus, Resident Evil 6 propose aux joueurs et aux joueuses plusieurs histoires entremêlées, centrées sur certains personnages bien connus et rassemblées, pour la plupart, en duo : Leon S. Kennedy et Helena Harper, Chris Redfield et Piers Nivans, Jake Muller et Sherry Birkin ainsi qu'Ada Wong. Ces derniers doivent faire face aux ravages causés par le virus C.Tout premier opus en vue à la première personne, Resident Evil 7, qui a été grandement apprécié, nous invite à incarner Ethan Winters, qui se rend en Louisiane pour retrouver sa femme, Mia, disparue depuis plusieurs années. C'est alors qu'Ethan Winters découvre une maison abandonnée, renfermant de nombreuses créatures cauchemardesques, et fait la rencontre de la famille Baker.Suite directe de Resident Evil 7, Resident Evil Village met, de nouveau, en scène Ethan Winters. Cette fois-ci, ce dernier est à la recherche de sa fille Rose, qui a été kidnappée par Chris Redfield. Un périple qui le mène en Europe, et plus précisément dans un endroit infesté de monstres et sous le joug de la famille Dimitrescu.À l'inverse, si vous préférez, et non de façon chronologique d'un point de vue de l'histoire, voici le parcours à réaliser :Comme pour l'ordre chronologique, la liste ci-dessus n'inclut pas les titres considérés comme des spin-off ou bien moins importants. Toutefois, nous pouvons vous en citer quelques-uns, comme Resident Evil Outbreak (2003), Resident Evil: Operation Raccoon City (2012) ou encore Resident Evil Re:Verse (2022).