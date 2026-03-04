Resident Evil Requiem : Comment ouvrir la porte du cellier et où trouver les clés ?

Le cellier est une porte qui reste condamnée dans Resident Evil Requiem, et le seul moyen de l'ouvrir est de trouver une clé. Nous vous expliquons les étapes à suivre.
Le cellier
situé dans la cuisine de l'aile Ouest du centre de soins de Rhodes Hill regorge de butin précieux dans Resident Evil Requiem
, mais il est protégé par un ennemi redoutable, le Chef zombie. Il existe plusieurs méthodes pour récupérer la clé, détenue, comme vous vous en doutez, par cette créature. Nous faisons le tour de ce qu'il faut faire.
Comment récupérer la clé du cellier dans RE Requiem ?
Il existe, effectivement, deux méthodes pour ouvrir le cellier dans Resident Evil Requiem
, la furtive en utilisant Grace ou la plus offensive avec Leon.
Dans le cas où vous souhaitez ouvrir la porte avec Grace, nous vous conseillons d'utiliser un injecteur Hémolytique, c'est le seul moyen de le vaincre facilement, sans aucune difficulté apparente. Utiliser une arme, le Requiem, demanderait pas mal de munitions (au moins 2), lesquelles sont assez rares et utiles pour la suite de l'aventure. Mieux vaut donc miser sur la furtivité, en prenant le Chef cuisinier par derrière et en utilisant un injecteur Hémolytique
.
Mais si vous préférez la méthode plus forte, celle de Leon, nous vous conseillons d'opter pour son fusil à pompe, et de lui tirer dans la tête, vous devriez le vaincre avec 4 balles.
Ouvrir la porte du cellier
Dans tous les cas, une fois le Chef battu, son cadavre laissera les clés du cellier
. Récupérez-les et dirigez-vous vers la pièce, dans le fond de la cuisine.
Vous découvrirez à l'intérieur plusieurs objets, plus ou moins intéressants :
- De la Ferraille, des balles de pistolet, et des munitions pour le Requiem.
- Le porte-bonheur Casse-dalle (augmente la puissance et la durabilité du couteau).
- Des seaux de sang infecté pour vos futurs crafts.
- Une plante pour des soins
Vous trouverez aussi une armoire avec des portes déformées. Comme vous devez le savoir, seul Leon est capable de l'ouvrir. Elle contient le porte-bonheur Connaisseur,
qui augmente la puissance de feu de vos armes.
Vous savez maintenant comment ouvrir le cellier de la cuisine de l'institut Rhodes Hill dans Resident Evil Requiem,
et nous vous conseillons de le faire, pour ne pas manquer ces récompenses, notamment les porte-bonheur. Retrouvez aussi nos astuces pour les codes des coffres-forts
ou encore comment trouver les organes
.
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