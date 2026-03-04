Resident Evil Requiem censuré à cause de cet élément majeur de la licence

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 mars 2026 à 14h19
Même s'il est destiné aux joueurs âgés de plus de 18 ans, Resident Evil Requiem n'échappe pas à la censure. Cependant, les joueurs se plaignent de cette version où le gore et la violence sont camouflés derrière des rectangles noirs.
Resident Evil Requiem censuré à cause de cet élément majeur de la licence
Disponible depuis le 27 février 2026, Resident Evil Requiem était particulièrement attendu par les passionnés de la franchise. D'ailleurs, les premiers chiffres de vente partagés par Capcom montrent que le public est plus que conquis par ce nouveau chapitre de la franchise horrifique.

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Toutefois, un petit détail est venu gâcher l'expérience de certains joueurs : une censure très importante alors même que la saga Resident Evil est connue pour ses passages parfois très violents. 

Les scènes les plus gores de Resident Evil Requiem cachées pour le public japonais

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Que le public occidental soit rassuré : cette censure ne concerne pas la version européenne de Resident Evil Requiem, mais la version japonaise du titre. Sur l'archipel, une censure automatique est appliquée dès que les joueurs sont confrontés à une scène trop sanglante ou trop gore. Cependant, celle-ci ne concerne pas uniquement les phases de gameplay. De grands rectangles noirs peuvent aussi apparaître lors des cinématiques, ce qui casse l'immersion. 

Pourtant, la version japonaise de Resident Evil Requiem devait proposer une expérience « assez comparable » aux autres versions distribuées, d'après le réalisateur Koshi Nakanishi. En effet, le jeu a été classé CERO Z, soit l'équivalent nippon du PEGI 18 européen. Mais pourquoi une telle censure est-elle proposée sur le neuvième opus de la saga ?

Une censure appliquée depuis plusieurs jeux, mais qui a pris de plus en plus d'ampleur

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Il faut savoir que cette censure parfois abusive affecte les versions japonaises des jeux Resident Evil depuis plusieurs années. Mais Capcom a souvent proposé des manières plus subtiles de camoufler le contenu trop violent. Sur Reddit, un utilisateur rappelle ainsi qu'à la sortie de Resident Evil 4, des scènes de démembrement avaient été censurées en utilisant une solution de contournement : les images de sang et d'entrailles étaient noircies.

Or, dans le cas de Resident Evil Requiem, des corps entiers peuvent être cachés. Le CERO applique des règles plus strictes que le PEGI vis-à-vis du contenu présent dans les jeux et cela ne concerne pas uniquement la violence ou le contenu gore. Malgré tout, les joueurs estiment que les responsables de l'organisation ont appliqué une politique de censure excessive et perturbante qui nuit à l'appréciation globale du jeu.

Si le public ne peut rien face à cette situation, il est regrettable de savoir que l'ensemble de la communauté ne puisse pas profiter de la même expérience de jeu, d'autant que le titre est très apprécié.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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