Resident Evil Requiem : Capcom prend des mesures pour lutter contre les leaks

Capcom a, récemment, partagé un message concernant les leaks massifs de Resident Evil Requiem.

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Capcom travaille sur les leaks de Resident Evil Requiem

Nous souhaitons sincèrement que chacun puisse profiter pleinement de l'histoire et de l'expérience du jeu. Notre service juridique continuera d'émettre des demandes de retrait et de suppression concernant toute fuite, afin de préserver votre expérience dès le premier jour.



La sortie approche à grand pas et nous avons hâte de découvrir vos réactions une fois le jeu disponible !

Éviter les leaks de Resident Evil Requiem

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PC Édition Standard → 33,99 € au lieu de 70 €, soit 51 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

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Comme vous le savez probablement déjà, des copies desont déjà dans la nature et d'importants spoilers/leaks circulent désormais sur la Toile. Évidemment,En effet,, via une publication sur son compte Twitter/X. Bien entendu, Capcom invite des les joueurs et les joueuses à « ne pas publier ni partager de fuites ou de spoilers avant la sortie de Resident Evil Requiem » etDe ce fait,. Mais, auquel cas, il existe plusieurs moyens de les éviter, notamment sur les réseaux sociaux.Si vous désirez garder la surprise entière quant àet son histoire, sachez que vous pouvez masquer certains mots sur les réseaux sociaux, afin de ne pas tomber sur les publications comportant des spoilers. Vous pouvez, par exemple, cacher les termes « Resident Evil », « Requiem » ou encore « Grace Ashcroft » et « Leon S. Kennedy ». Évidemment, cela pourrait ne pas suffire, mais c'est déjà un bon moyen d'éviter les leaks circulant surRappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :