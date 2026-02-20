Resident Evil Requiem : Capcom prend des mesures pour lutter contre les leaks

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 février 2026 à 15h44
Capcom a, récemment, partagé un message concernant les leaks massifs de Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem : Capcom prend des mesures pour lutter contre les leaks
Comme vous le savez probablement déjà, des copies de Resident Evil Requiem sont déjà dans la nature et d'importants spoilers/leaks circulent désormais sur la Toile. Évidemment, Capcom est au courant de tout cela et travaille à la suppression des leaks concernant Resident Evil Requiem.

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Capcom travaille sur les leaks de Resident Evil Requiem

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En effet, l'équipe de Capcom a récemment partagé quelques mots au sujet des leaks de Resident Evil Requiem, via une publication sur son compte Twitter/X. Bien entendu, Capcom invite des les joueurs et les joueuses à « ne pas publier ni partager de fuites ou de spoilers avant la sortie de Resident Evil Requiem » et explique travailler sur la suppressions des leaks
Nous souhaitons sincèrement que chacun puisse profiter pleinement de l'histoire et de l'expérience du jeu. Notre service juridique continuera d'émettre des demandes de retrait et de suppression concernant toute fuite, afin de préserver votre expérience dès le premier jour.

La sortie approche à grand pas et nous avons hâte de découvrir vos réactions une fois le jeu disponible !
De ce fait, les leaks concernant Resident Evil Requiem devraient être retirés dans les jours à venir. Mais, auquel cas, il existe plusieurs moyens de les éviter, notamment sur les réseaux sociaux.


Éviter les leaks de Resident Evil Requiem

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Si vous désirez garder la surprise entière quant à Resident Evil Requiem et son histoire, sachez que vous pouvez masquer certains mots sur les réseaux sociaux, afin de ne pas tomber sur les publications comportant des spoilers. Vous pouvez, par exemple, cacher les termes « Resident Evil », « Requiem » ou encore « Grace Ashcroft » et « Leon S. Kennedy ». Évidemment, cela pourrait ne pas suffire, mais c'est déjà un bon moyen d'éviter les leaks circulant sur Resident Evil Requiem.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem débarque le 27 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Resident Evil Requiem avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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