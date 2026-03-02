Resident Evil Requiem : Angela Sant'Albano (Grace) revient sur son expérience et sa découverte de la licence

L'actrice Angela Sant'Albano a dit quelques mots à propos de son expérience en tant que Grace pour Resident Evil Requiem.

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Angela Sant'Albano s'exprime sur Resident Evil Requiem et son travail pour incarner Grace

Nous éteignons toutes les lumières du studio et nous travaillions uniquement à la lumière des lampes torches ou des caméras fixées sur notre tête. Je pense que Capcom a très bien réussi à recréer une situation aussi proche que possible de la réalité, sans pour autant avoir de vrais zombies qui courent vers vous.

We spoke to Resident Evil Requiem's Grace Ashcroft, Angela Sant'Albano, about taking on her first videogame role, the behind-the-scenes on bringing Grace to life, and how she differs from the timid FBI agent. #ResidentEvil #ResidentEvilRequiemhttps://t.co/n1PK4zUcOc — PCGamesN (@PCGamesN) March 1, 2026

Angela Sant'Albano s'est plongée dans la licence pour le rôle de Grace

Je me souviens avoir levé les yeux et pensé : « Je joue depuis trois heures et demie. Où est passé le temps ? ». C'est terrifiant, mais c'est tellement immersif et c'est la distraction la plus incroyable qui soit, parce qu'il faut être tellement concentré que le temps passe à toute vitesse, ce qui est génial, mais aussi, ajoute-t-elle en riant, un peu chronophage.

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Comme vous le savez probablement déjà,, qui rencontre un très grand succès, met en scène deux personnages, à savoir Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. Ce dernier est considéré comme un « vétéran » au vu de son expérience (et présence dans différents opus), ce qui est loin d'être le cas pour Grace. D'ailleurs,Effectivement, au cours d'une interview menée par les journalistes de PCGamesN,. L'actrice explique, notamment, que Capcom a été « formidable en nous offrant un véritable stimulus visuel », en mettant les acteurs en situation lors de la motion capture :Autrement, les acteurs avaient le droit à des détails visuels, et plus précisément des rendus préliminaires, pour certaines scènes ou encore créatures. En outre,Durant ce même échange avec PCGamesN,. D'ailleurs, l'actrice a dit quelques mots concernant sa découverte des jeux vidéo : « Je commence à devenir accro. C'est incroyable le temps que l'on peut passer à jouer. On se laisse complètement emporter. C'est dangereux, honnêtement ». Un fait qu'elle a notamment vécu avec Resident Evil 4 :D'ailleurs, nous avons trouvé, comme dit dans notre test de, que les actrices jouant Grace (en VO et en VF) « incarnent parfaitement leur rôle ».En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :