Resident Evil Requiem : C'est officiel, une extension arrive, en plus d'autres nouveautés

Le directeur de Resident Evil Requiem a officialisé l'arrivée d'une extension, tout en indiquant que de nouveaux contenus arrivent prochainement.

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Une extension arrive pour Resident Evil Requiem

Nous allons approfondir notre exploration du monde de Requiem. Nous y travaillons d'arrache-pied. Cela prendra un certain temps, nous vous demandons donc de faire preuve de patience et espérons que vous l'attendrez avec impatience.

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Un mini-jeu et le mode Photo débarquent sur Resident Evil Requiem

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026

PC Édition Standard → 39,99 € au lieu de 70 €, soit 43 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 51,99 € au lieu de 80 €, soit 35 % de réduction. Édition Deluxe → 56,99 € au lieu de 90 €, soit 37 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Il y a quelques jours de cela, une rumeur laissait entendre qu'un DLC était potentiellement prévu pour. Les joueurs et les joueuses vont, ainsi, être ravis d'apprendre cette excellente nouvelle :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo, le directeur de ce neuvième opus Resident Evil, Koshi Nakanishi, a annoncé la nouvelle tant espérée :. Remarquons que ce contenu additionnel est encore en cours de développement. D'ailleurs, Koshi Nakanishi n'a pas partagé de plus amples détails à son sujet et a simplement dit :Nul doute que Capcom révélera des informations au sujet de l'extension prévue pouren temps et en heure. En attendant, les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir découvrir quelques nouveautés sur cet opus.Après avoir remercié la communauté, Koshi Nakanishi a indiqué que, qui est généralement très apprécié. Malheureusement, aucune date ou même fenêtre de sortie n'a été partagée. Par ailleurs,, qui n'a pas encore bénéficié de détails. Évidemment, nous pouvons également nous attendre à des mises à jour correctives dans les prochaines semaines.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :