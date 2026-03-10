Resident Evil Requiem : C'est officiel, une extension arrive, en plus d'autres nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 mars 2026 à 14h37
Le directeur de Resident Evil Requiem a officialisé l'arrivée d'une extension, tout en indiquant que de nouveaux contenus arrivent prochainement.
Resident Evil Requiem : C'est officiel, une extension arrive, en plus d'autres nouveautés
Il y a quelques jours de cela, une rumeur laissait entendre qu'un DLC était potentiellement prévu pour Resident Evil Requiem. Les joueurs et les joueuses vont, ainsi, être ravis d'apprendre cette excellente nouvelle : une extension narrative est en préparation pour Resident Evil Requiem, qui va bientôt s'offrir de nouveaux contenus.

À lire également

Resident Evil Requiem devrait bien avoir le droit à son DLC

Resident Evil Requiem devrait bien avoir le droit à son DLC

Une extension arrive pour Resident Evil Requiem

resident-evil-requiem-visuel-grace-ashcroft
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, qui est accompagnée d'une courte vidéo, le directeur de ce neuvième opus Resident Evil, Koshi Nakanishi, a annoncé la nouvelle tant espérée : Resident Evil Requiem va bien se doter d'une extension narrative. Remarquons que ce contenu additionnel est encore en cours de développement. D'ailleurs, Koshi Nakanishi n'a pas partagé de plus amples détails à son sujet et a simplement dit :
Nous allons approfondir notre exploration du monde de Requiem. Nous y travaillons d'arrache-pied. Cela prendra un certain temps, nous vous demandons donc de faire preuve de patience et espérons que vous l'attendrez avec impatience.
Nul doute que Capcom révélera des informations au sujet de l'extension prévue pour Resident Evil Requiem en temps et en heure. En attendant, les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir découvrir quelques nouveautés sur cet opus.

Chargement du sondage...

0 votant

Un mini-jeu et le mode Photo débarquent sur Resident Evil Requiem

resident-evil-requiem-visuel
Après avoir remercié la communauté, Koshi Nakanishi a indiqué que Resident Evil Requiem va prochainement accueillir le mode Photo, qui est généralement très apprécié. Malheureusement, aucune date ou même fenêtre de sortie n'a été partagée. Par ailleurs, en mai 2026, Resident Evil Requiem se dotera d'un mini-jeu, qui n'a pas encore bénéficié de détails. Évidemment, nous pouvons également nous attendre à des mises à jour correctives dans les prochaines semaines.


Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 39,99 € au lieu de 70 €, soit 43 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 51,99 € au lieu de 80 €, soit 35 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 56,99 € au lieu de 90 €, soit 37 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?
RE9 18 septembre 2026

Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?

Certaines personnes se demandent si Leon S. Kennedy et Claire Redfield figurent dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Nous vous donnons la réponse.
Resident Evil : Son adaptation sur grand écran séduit les critiques au point de rafler un titre inattendu
RE9 17 septembre 2026

Resident Evil : Son adaptation sur grand écran séduit les critiques au point de rafler un titre inattendu

Alors qu'il est arrivé en salles il y a quelques heures à peine, les premiers avis concernant Resident Evil ont été mis en ligne. Or, la version de Zack Cregger pourrait bien marquer les joueurs, dans le bon sens du terme.
Plus de 1 000 lignes de dialogues non utilisées provenant de jeux Resident Evil révélées par un leak
RE9 09 septembre 2026

Plus de 1 000 lignes de dialogues non utilisées provenant de jeux Resident Evil révélées par un leak

Si beaucoup ont déjà découvert l'histoire de Resident Evil Requiem, Capcom aurait pu l'étoffer davantage. Un leaker a mis au jour des centaines de lignes de dialogues coupées, dont certaines permettent d'en apprendre plus sur Leon.

commentaire (0)