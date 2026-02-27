Resident Evil Requiem : La liste complète des trophées et des succès

Resident Evil Requiem dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine ou 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Resident Evil Requiem

Intitulé du trophée Description Déjà-vu Assister à une épidémie à Wrenwood Descente dans les ténèbres Atteindre le sous-sol du centre de soins Une nuit sans fin Atteindre la cour du centre de soins Dure réalité S'enfuir du centre de soins Vous descendez ? Utiliser la plateforme suspendue pour descendre Le retour du héros Arriver au commissariat Je me souviens de ça aussi Vaincre le Tyran S. L'héritage d'Umbrella Trouver l'ARK L'ultime mission Commencer l'exploration des niveaux inférieurs de l'ARK Espoir et requiem Finir l'histoire principale en libérant Elpis Agent en herbe Finir l'histoire principale en mode Facile ou supérieur Agent prometteur Finir l'histoire principale en mode Standard (moderne) ou supérieur Agent d'exception Finir l'histoire principale en mode Standard (classique) ou supérieur Agent légendaire Finir l'histoire principale en mode Démentiel Loin des yeux, loin du cœur Déposer un objet dans le coffre à objets avec Grace À l'ancienne Utiliser un ruban encreur pour sauvegarder sur une machine à écrire Telle mère, telle fille Ouvrir un tiroir à l'aide d'un crochet Dose mortelle Vaincre un zombie avec un injecteur hémolytique Eurêka ! Déverrouiller une formule grâce à une analyse Le pouvoir du sang Fabriquer un objet avec le collecteur de sang Du sang ! Plus de sang ! Utiliser 300 unités de sang infecté Les grands moyens Étourdir la Fille avec le Requiem La chasse commence Détruire un souvenir Mr. Raccoon Intouchable Parer l'attaque d'un ennemi Je t'emprunte ça Lancer une arme lâchée par un ennemi Ça va couper... Éliminer trois zombies en leur infligeant une attaque finale avec la hache Cure de shopping Acheter un objet via la caisse de ravitaillement Sur mesure Modifier une arme Violence routière Interrompre une attaque de Victor sur l'autoroute Maître-artisan Fabriquer tous les objets possibles avec Leon Efficacité optimale Vaincre au moins trois ennemis avec un seul tir de Requiem Tiens ta langue Couper la langue d'un Licker avec la hache Fin du service Vaincre le chef cuisinier du centre de soins dans l'histoire principale Minute de silence Vaincre les deux vocalistes dans l'histoire principale Grace et Goliath Vaincre un Chunk avec Grace Conflit interne Faire en sorte qu'un zombie attaque un autre zombie dans les unités de soins Du travail de pro Vaincre 300 ennemis Fallait pas pousser Vaincre toutes les jeunes plantes 43 Coffres pas si forts Ouvrir tous les coffres-forts de l'histoire principale Tombés du camion Ouvrir tous les conteneurs du BSAA Affaire classée Lire tous les documents de l'histoire principale Plus qu'un lointain souvenir Détruire tous les souvenirs Mr. Raccoon En ligne droite Finir l'histoire principale en libérant Elpis en moins de quatre heures Bon client Obtenir 200 000 crédits Soif de sang Collecter 5 000 unités de sang infecté avec le collecteur de sang Défilé de modèles Voir tous les modèles Collection d'art Voir tous les concept arts Je ne touche pas à ça Finir l'histoire principale sans recourir aux herbes ni au remèdes injectables Minimaliste Finir l'histoire principale sans utiliser le collecteur de sang avec Grace

PC Édition Standard → 35,69 € au lieu de 70 €, soit 49 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de février 2026,possède, comme tous les autres jeux,. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou bien 100 % de ce nouvel opus Resident Evil doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageonsPour empocher le 100 % ou Platine de, qui est nommé « Requiem », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, réaliser des actions bien spécifiques et surtout accomplir un run dans la difficulté la plus élevée et dans un temps imparti. Mais, sans plus tarder, voici(attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible, depuis le 27 février 2026, sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :