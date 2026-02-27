Resident Evil Requiem : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2026 à 09h59
Resident Evil Requiem dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine ou 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.
Resident Evil Requiem : La liste complète des trophées et des succès
Disponible depuis la fin du mois de février 2026, Resident Evil Requiem possède, comme tous les autres jeux, plusieurs trophées ainsi que succès. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou bien 100 % de ce nouvel opus Resident Evil doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Resident Evil Requiem.

Liste des trophées et succès de Resident Evil Requiem

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Pour empocher le 100 % ou Platine de Resident Evil Requiem, qui est nommé « Requiem », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, réaliser des actions bien spécifiques et surtout accomplir un run dans la difficulté la plus élevée et dans un temps imparti. Mais, sans plus tarder, voici la liste des trophées et succès de Resident Evil Requiem (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) : 

Intitulé du trophée Description
Déjà-vu Assister à une épidémie à Wrenwood
Descente dans les ténèbres Atteindre le sous-sol du centre de soins
Une nuit sans fin Atteindre la cour du centre de soins
Dure réalité S'enfuir du centre de soins
Vous descendez ?  Utiliser la plateforme suspendue pour descendre
Le retour du héros Arriver au commissariat
Je me souviens de ça aussi Vaincre le Tyran S.
L'héritage d'Umbrella Trouver l'ARK
L'ultime mission Commencer l'exploration des niveaux inférieurs de l'ARK
Espoir et requiem Finir l'histoire principale en libérant Elpis
Agent en herbe Finir l'histoire principale en mode Facile ou supérieur
Agent prometteur Finir l'histoire principale en mode Standard (moderne) ou supérieur
Agent d'exception Finir l'histoire principale en mode Standard (classique) ou supérieur
Agent légendaire Finir l'histoire principale en mode Démentiel
Loin des yeux, loin du cœur Déposer un objet dans le coffre à objets avec Grace
À l'ancienne Utiliser un ruban encreur pour sauvegarder sur une machine à écrire
Telle mère, telle fille Ouvrir un tiroir à l'aide d'un crochet
Dose mortelle Vaincre un zombie avec un injecteur hémolytique
Eurêka !  Déverrouiller une formule grâce à une analyse
Le pouvoir du sang Fabriquer un objet avec le collecteur de sang
Du sang ! Plus de sang !  Utiliser 300 unités de sang infecté
Les grands moyens Étourdir la Fille avec le Requiem
La chasse commence Détruire un souvenir Mr. Raccoon
Intouchable Parer l'attaque d'un ennemi
Je t'emprunte ça Lancer une arme lâchée par un ennemi
Ça va couper...  Éliminer trois zombies en leur infligeant une attaque finale avec la hache
Cure de shopping Acheter un objet via la caisse de ravitaillement
Sur mesure Modifier une arme
Violence routière Interrompre une attaque de Victor sur l'autoroute
Maître-artisan Fabriquer tous les objets possibles avec Leon
Efficacité optimale Vaincre au moins trois ennemis avec un seul tir de Requiem
Tiens ta langue Couper la langue d'un Licker avec la hache
Fin du service Vaincre le chef cuisinier du centre de soins dans l'histoire principale
Minute de silence Vaincre les deux vocalistes dans l'histoire principale
Grace et Goliath Vaincre un Chunk avec Grace
Conflit interne Faire en sorte qu'un zombie attaque un autre zombie dans les unités de soins
Du travail de pro Vaincre 300 ennemis
Fallait pas pousser Vaincre toutes les jeunes plantes 43
Coffres pas si forts Ouvrir tous les coffres-forts de l'histoire principale
Tombés du camion Ouvrir tous les conteneurs du BSAA
Affaire classée Lire tous les documents de l'histoire principale
Plus qu'un lointain souvenir Détruire tous les souvenirs Mr. Raccoon
En ligne droite Finir l'histoire principale en libérant Elpis en moins de quatre heures
Bon client Obtenir 200 000 crédits
Soif de sang Collecter 5 000 unités de sang infecté avec le collecteur de sang
Défilé de modèles Voir tous les modèles
Collection d'art Voir tous les concept arts
Je ne touche pas à ça Finir l'histoire principale sans recourir aux herbes ni au remèdes injectables
Minimaliste Finir l'histoire principale sans utiliser le collecteur de sang avec Grace

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est disponible, depuis le 27 février 2026, sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Resident Evil Requiem avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 35,69 € au lieu de 70 €, soit 49 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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