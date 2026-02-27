Resident Evil Requiem : La liste complète des trophées et des succès

PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.
|Intitulé du trophée
|Description
|Déjà-vu
|Assister à une épidémie à Wrenwood
|Descente dans les ténèbres
|Atteindre le sous-sol du centre de soins
|Une nuit sans fin
|Atteindre la cour du centre de soins
|Dure réalité
|S'enfuir du centre de soins
|Vous descendez ?
|Utiliser la plateforme suspendue pour descendre
|Le retour du héros
|Arriver au commissariat
|Je me souviens de ça aussi
|Vaincre le Tyran S.
|L'héritage d'Umbrella
|Trouver l'ARK
|L'ultime mission
|Commencer l'exploration des niveaux inférieurs de l'ARK
|Espoir et requiem
|Finir l'histoire principale en libérant Elpis
|Agent en herbe
|Finir l'histoire principale en mode Facile ou supérieur
|Agent prometteur
|Finir l'histoire principale en mode Standard (moderne) ou supérieur
|Agent d'exception
|Finir l'histoire principale en mode Standard (classique) ou supérieur
|Agent légendaire
|Finir l'histoire principale en mode Démentiel
|Loin des yeux, loin du cœur
|Déposer un objet dans le coffre à objets avec Grace
|À l'ancienne
|Utiliser un ruban encreur pour sauvegarder sur une machine à écrire
|Telle mère, telle fille
|Ouvrir un tiroir à l'aide d'un crochet
|Dose mortelle
|Vaincre un zombie avec un injecteur hémolytique
|Eurêka !
|Déverrouiller une formule grâce à une analyse
|Le pouvoir du sang
|Fabriquer un objet avec le collecteur de sang
|Du sang ! Plus de sang !
|Utiliser 300 unités de sang infecté
|Les grands moyens
|Étourdir la Fille avec le Requiem
|La chasse commence
|Détruire un souvenir Mr. Raccoon
|Intouchable
|Parer l'attaque d'un ennemi
|Je t'emprunte ça
|Lancer une arme lâchée par un ennemi
|Ça va couper...
|Éliminer trois zombies en leur infligeant une attaque finale avec la hache
|Cure de shopping
|Acheter un objet via la caisse de ravitaillement
|Sur mesure
|Modifier une arme
|Violence routière
|Interrompre une attaque de Victor sur l'autoroute
|Maître-artisan
|Fabriquer tous les objets possibles avec Leon
|Efficacité optimale
|Vaincre au moins trois ennemis avec un seul tir de Requiem
|Tiens ta langue
|Couper la langue d'un Licker avec la hache
|Fin du service
|Vaincre le chef cuisinier du centre de soins dans l'histoire principale
|Minute de silence
|Vaincre les deux vocalistes dans l'histoire principale
|Grace et Goliath
|Vaincre un Chunk avec Grace
|Conflit interne
|Faire en sorte qu'un zombie attaque un autre zombie dans les unités de soins
|Du travail de pro
|Vaincre 300 ennemis
|Fallait pas pousser
|Vaincre toutes les jeunes plantes 43
|Coffres pas si forts
|Ouvrir tous les coffres-forts de l'histoire principale
|Tombés du camion
|Ouvrir tous les conteneurs du BSAA
|Affaire classée
|Lire tous les documents de l'histoire principale
|Plus qu'un lointain souvenir
|Détruire tous les souvenirs Mr. Raccoon
|En ligne droite
|Finir l'histoire principale en libérant Elpis en moins de quatre heures
|Bon client
|Obtenir 200 000 crédits
|Soif de sang
|Collecter 5 000 unités de sang infecté avec le collecteur de sang
|Défilé de modèles
|Voir tous les modèles
|Collection d'art
|Voir tous les concept arts
|Je ne touche pas à ça
|Finir l'histoire principale sans recourir aux herbes ni au remèdes injectables
|Minimaliste
|Finir l'histoire principale sans utiliser le collecteur de sang avec Grace
commentaire (0)