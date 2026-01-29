À quels jeux Resident Evil jouer avant la sortie de Resident Evil Requiem ?

Vous voulez vous préparer à l'arrivée de Resident Evil Requiem, en parcourant certains opus de la franchise ? Voici les jeux Resident Evil qui devraient attirer toute votre attention.

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Resident Evil

Resident Evil 2 (Remake)

Resident Evil 4 (Remake)

Resident Evil Outbreak et Outbreak File #2

La sortie dearrivant à grands pas, de nombreux joueurs et joueuses désirent se (re)plonger dans les précédents titres de la franchise, afin d'être fin prêts pour les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. Toutefois, et comme vous pourrez le constater, la licence Resident Evil est assez fournie, comportant aussi bien des jeux majeurs que des spin-off. De ce fait, vous pourriez être perdu face à la richesse de la franchise.Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons. Soulignons le fait qu'il est tout à fait possible de regarder des let's play des titres mentionnés, plutôt que d'y jouer vous-mêmes, si vous préférez. D'autant plus que pour dresser cette liste, nous avons jaugé les jeux selon leur apport d'un point de vue narratif, et non en termes de gameplay.Comme dit précédemment, pour la sélection présente ci-dessous,. De plus, la liste se veut plutôt exhaustive, et ce, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel et être à jour le plus rapidement possible, avant le lancement de l'opus. D'ailleurs, pour chaque titre mentionné, nous vous donnons une estimation quant à leur durée de vie.De ce fait, bien que Resident Evil 7: Biohazard (disposant d'un Easter egg faisant référence à Alyssa Ashcroft) et Resident Evil: Village soient très intéressants à parcourir, ces opus se concentrent sur le personnage Ethan Winters, qui ne devrait normalement pas être mentionné dans. Cependant, et si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait les faire, ne serait-ce que pour avoir une idée de leur gameplay et de leur construction d'un point de vue narratif et du level design. Il s'agit, d'ailleurs, de deux opus très bien accueillis par la presse spécialisée (86 sur Metacritic pour le 7, contre 84 pour Village).Mais, sans plus tarder, voiciDisponible via une version HD du remake sur GameCube et la compilation Resident Evil Origins Collection, Resident Evil place son histoire quelques mois avant la destruction de Raccoon City, et plus précisément dans les montagnes d'Arklay, qui entourent la ville. À cet endroit, de nombreuses personnes sont mystérieusement décédées et l'équipe Bravo des S.T.A.R.S. (Special Tactics And Rescue Service) est alors envoyée sur place, mais est, très vite, portée disparue.Malgré son certain âge,(ou Leon Scott Kennedy, de son nom complet). Personnage jouable de cet opus, Leon, qui est une nouvelle recrue de la Division des Forces Spéciales (SPF) du Département de la Police de Raccoon (RPD), est ainsi à Raccoon City. Toutefois, lorsqu'il arrive sur place pour son premier jour de travail, la ville est déjà plongée dans le chaos : les citoyens sont devenus des zombies. Alors qu'il croise la route de Claire Redfield (autre personnage jouable de cet opus), Leon S. Kennedy tente tant bien que mal de quitter Raccoon City.Avec son level design très bien maîtrisé, ses deux parcours de jeu possibles (un run avec Leon, un avec Claire),. Comptez environ 10-15 heures pour le terminer.. Cette fois-ci, ce dernier est envoyé en Europe afin de retrouver Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, qui serait détenue par la secte Los Illuminados. Arrivé sur place, soit dans un village reculé en Espagne, Leon S. Kennedy découvre alors la vérité, tandis qu'il tente de sauver Ashley Graham des griffes de cette organisation, qui a des desseins bien sombres pour les personnages et, plus généralement, pour le monde.Ayant marqué un grand tournant pour la franchise, notamment en raison d'un passage à de la 3D et à la caméra à l'épaule,. Il vous faudra environ 15-20 heures pour en voir le bout.(protagoniste de Requiem), que nous pouvons voir dans l'un des trailers du prochain opus. Journaliste au moment de l'incident de Raccoon City, Alyssa Ashcroft a mené des investigations concernant l'épidémie et sur Umbrella Corporation. Malheureusement, cette dernière meurt par la suite dans le Wrenwood Hotel (ce n'est pas narré dans les jeux Outbreak), endroit où se rendra Grace Ashcroft, quelques années plus tard, dans. En ligne droite, les deux opus Resident Evil Outbreak, qui sont intéressants pour Alyssa Ashcroft et ses découvertes, devraient vous prendre moins de 20 heures.Évidemment, vous pouvez tout à fait découvrir d'autres jeux Resident Evil, en complément ou non, si vous le désirez. Néanmoins, ceux cités ci-dessus devraient vous permettre d'avoir quelques clés de compréhension (personnages, historique des lieux, etc.) pour bien appréhender, et donc être prêt pour son lancement.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.