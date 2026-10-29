REPO, l'un des jeux d'horreur les plus populaires de 2025, annonce une sortie sur Switch 2 en 2027

L'un des jeux multijoueurs les plus populaires de ces dernières années s'apprête à faire le grand saut. Annoncé lors du Indie World du 28 octobre, le jeu d'horreur coopératif R.E.P.O. rejoindra officiellement le catalogue de la Nintendo Switch 2 en 2027, promettant de belles sueurs froides entre amis.

Depuis quelques années, l'univers du jeu sur ordinateur a vu naître une multitude de titres coopératifs fantastiques et horrifiques, pensés pour être partagés entre amis. Des expériences devenues virales ont ainsi tracé la voie de ce que beaucoup appellent désormais des incontournables des soirées en ligne. Aujourd'hui, c'est au tour de l'un des titres les plus appréciés de ce genre, lancé initialement au début de l'année 2025, de confirmer son arrivée sur la toute dernière machine de Nintendo. Prévu pour 2027, ce portage de R.E.P.O. suscite déjà une forte attente chez les amateurs de frissons à plusieurs.

Un succès phénoménal bientôt sur console

Révélé dans le cadre de la nouvelle présentation Indie World de Nintendo, R.E.P.O. a officiellement confirmé son lancement sur la Switch 2. Développé par le studio Semiwork, ce titre horrifique en coopération place les joueurs aux commandes de différents robots. Leur mission consiste à explorer des lieux hantés et obscurs dans le but de collecter divers objets précieux avant de s'échapper.

R.E.P.O. a su se démarquer des autres productions du même genre non seulement par son ambiance résolument tournée vers l'épouvante, mais également par l'intégration d'un système de physique unique qui ne fait qu'amplifier le chaos ambiant lors des parties.

Une expérience coopérative sous tension

Le concept du jeu repose sur une dynamique de groupe où la coordination est la clé de la survie. Jouable jusqu'à six participants en ligne, le titre exige une grande prudence et occasionne même des séquences humoristiques, pour faire redescendre la pression. Le synopsis officiel du jeu pose d'ailleurs parfaitement les bases de cette aventure angoissante :

Sous les ordres d'une mystérieuse intelligence artificielle, vous et vos amis devez localiser, transporter et extraire des objets de valeur des vestiges hantés d'une humanité disparue depuis longtemps. Prenez tout, des pianos lourds aux céramiques fragiles, et faites preuve d'esprit d'équipe pour vous assurer que la précieuse cargaison arrive à destination en toute sécurité.

Bien que l'annonce de l'arrivée de R.E.P.O. sur la nouvelle machine de Nintendo soit une excellente nouvelle pour la communauté, très peu de détails ont été partagés concernant ce portage, en dehors de la toute première bande-annonce. On peut supposer que cette version sera presque identique à celle actuellement disponible sur ordinateur, mais Semiwork n'a pas encore fourni de fenêtre de lancement plus précise pour l'année 2027, ni même si le cross-play sera de la partie.









Une sortie liée à la version finale

Puisque le jeu est toujours en phase d'accès anticipé sur Steam, il y a de fortes chances que le titre ne débarque pas sur la console de Nintendo avant le déploiement de sa version finale. Cela s'explique simplement par le fait que les jeux en accès anticipé ne sont généralement pas autorisés sur les plateformes du constructeur japonais.

Par conséquent, une fois que les développeurs annonceront leurs plans pour la version 1.0, il ne serait pas surprenant d'en apprendre davantage sur les spécificités de ce lancement très attendu, et peut-être d'autres portages, puisqu'il n'est toujours pas disponible sur PS5 ou Xbox Series.