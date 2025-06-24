REPO prépare un braquage façon Mission Impossible avec sa prochaine carte « Museum »

REPO s'apprête à accueillir une mise à jour ambitieuse avec la carte « Museum », un lieu imposant où les joueurs devront jongler entre infiltration, parkour et lasers de sécurité. Un défi à la hauteur des plus intrépides, qui promet quelques sueurs froides aux adeptes du jeu de Semiwork.
Toujours en accès anticipé, REPO va encore bien évoluer ces prochains mois
. Et les développeurs viennent d'en dire plus sur la nouvelle carte, qui aura une belle verticalité, offrant une toute nouvelle façon de jouer à ce jeu d'horreur coopératif.
Des lasers, du parkour et une bonne dose d'adrénaline
Lors d'une récente session de questions-réponses
, les développeurs de REPO ont révélé plusieurs détails concernant la nouvelle carte baptisée sobrement « Museum ». Déjà annoncée comme l'une des plus vastes jamais conçues pour le jeu, elle comportera des espaces immenses où récupérer les précieuses marchandises s'avérera particulièrement périlleux.
L'élément le plus intrigant révélé jusqu'ici : les développeurs ont prévu l'introduction d'un système inédit de lasers de sécurité
. Concrètement, les joueurs devront adopter une approche inspirée directement des films de braquage les plus audacieux :
Préparez-vous à jouer les Mission Impossible pour passer les modules de sécurité laser.
Autrement dit, pour réussir vos cambriolages, vous devrez vous faufiler entre ces pièges lumineux sans déclencher l'alarme. Une mécanique originale qui devrait apporter son lot de tension et de spectacle, puisqu'il faudra aussi se méfier des monstres.
Un gameplay enrichi pour des parties encore plus intenses
Outre ces fameux lasers, le Museum promet une expérience de jeu nettement plus verticale et dynamique. Les développeurs de Semiwork mentionnent notamment une place accrue donnée au parkour et aux changements de hauteur
, ce qui obligera les joueurs à se montrer habiles et précis dans leurs déplacements, surtout s'ils transportent des objets fragiles ou coûteux.
Plus tard, la carte recevra également des extensions sous la forme de zones extérieures, tandis que les développeurs travaillent déjà à l'intégration future de puzzles en coopération et de salles de défis spécifiques
. Ces éléments ne seront pas présents dans l'immédiat mais viendront renforcer progressivement l'expérience de jeu, promettant des moments uniques entre amis.
De nouvelles mécaniques pour briser la routine
Cette nouvelle carte arrive à point nommé pour insuffler un vent de fraîcheur à REPO
, un titre qui s'appuie fortement sur sa coopération et son univers déjanté mais qui nécessitait un renouvellement en profondeur. Les développeurs semblent avoir entendu les joueurs lassés par les interactions répétitives avec certains monstres, comme le fameux « canard » ou « l'alien » capable de projeter violemment les joueurs.
Enfin, un autre ajout très attendu arrive avec cette mise à jour : la possibilité d'afficher clairement les expressions faciales des personnages
. Désormais, vos partenaires sauront immédiatement à quel point vous êtes frustrés lorsque, maladroitement, ils laisseront échapper ce précieux vase à quelques mètres seulement de la sortie.
À l'heure actuelle, REPO n'est disponible que sur Steam en accès anticipé, et aucune sortie sur console, Switch, PS5 et Xbox Series
, n'a été officialisée. Le titre ne deviendra pas free-to-play
, comme l'avait annoncé le développeur il y a peu.
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